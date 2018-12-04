Модрич заявил, что хочет завершить карьеру в "Реале"

Лука Модрич, ставший обладателем "Золотого мяча", признался, что желает продлить с мадридским "Реалом" контракт еще на один сезон и завершить карьеру футболиста в стане испанского клуба.

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Лука Модрич, ставший обладателем "Золотого мяча", признался, что желает продлить с мадридским "Реалом" контракт еще на один сезон и завершить карьеру футболиста в стане испанского клуба.

Церемония вручения награды "Золотой мяч", присуждаемой изданием France Football, состоялась в понедельник в Париже. Модрич в 2018 году в составе "Реала" стал победителем Лиги чемпионов, а со сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира в России и был признан лучшим игроком турнира. Нынешний контракт хавбека, которому в сентябре исполнилось 33 года, с "Реалом" истекает летом 2021 года.

"У меня остались еще два года по контракту. И я надеюсь, что будет еще один сезон. Клуб показывает большую привязанность ко мне, и я бы хотел завершить карьеру игрока именно в "Реале". Моя семья счастлива в Мадриде, и я хочу продолжать наслаждаться игрой за этот великий клуб", - приводит слова Модрича Marca.

Модрич выступает за "Реал" с 2012 года.