"Урожай" остался без тренера

Евгений Калешин покинул пост главного тренера футбольного клуба "Урожай".

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Евгений Калешин покинул пост главного тренера футбольного клуба "Урожай", сообщается на официальном сайте команды.

Калешин возглавлял "Урожай" с июля 2018 года. В турнирной таблице зоны "Юг" ПФЛ "Урожай" занимает второе место, имея в своем активе 37 очков после 15 проведенных матчей.

Ранее "Урожай" носил название "Кубань". После сезона-2017/18 "Кубань" не смогла пройти лицензирование РФС и в связи с финансовыми трудностями прекратила существование.

"Я отработал в (краснодарском) клубе три непростых интенсивных сезона. Длительный период работы в таком ритме, как говорится, посадил батарейки. Поэтому я хотел бы взять паузу в работе, так как работать в таком интенсивном ритме, в котором отработано три сезона, я сейчас не в состоянии. Мне просто необходимо отдохнуть. Не хочу, чтобы мое состояние влияло на результаты команды, поэтому я и попросил руководство дать мне возможность отдохнуть", - сказал Калешин.