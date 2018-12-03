Нету провел тренировку на льду с Туктамышевой и ее тренером

Португальский защитник "Зенита" Луиш Нету провел тренировку на льду под руководством чемпионки мира и Европы 2015 года в одиночном фигурном катании Елизаветы Туктамышевой и ее тренера Алексея Мишина, сообщается на официальном сайте санкт-петербургского футбольного клуба.

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Португальский защитник "Зенита" Луиш Нету провел тренировку на льду под руководством чемпионки мира и Европы 2015 года в одиночном фигурном катании Елизаветы Туктамышевой и ее тренера Алексея Мишина, сообщается на официальном сайте санкт-петербургского футбольного клуба.

Тренировка прошла в спорткомплексе "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Перед выходом на каток Нету признался, что прежде на льду стоял всего один раз в жизни. Поэтому фигуристы предложили ему самую простую программу: базовые элементы катания и несколько несложных движений руками. "Тренировка получилась отличной, я получил хороший опыт. Сегодня мне было немного сложновато, но это в основном из-за страха — с равновесием у меня все в порядке", - сказал Нету после окончания занятия.

По словам Туктамышевой, все прошло прекрасно. "Луиш, как и подобает футболисту, крепко стоял на ногах и ни разу не упал. Мне было очень приятно познакомиться, и думаю, что через пять занятий он сможет уверенно стоять на коньках", - заявила фигуристка.

"Фигурное катание - один из немногих видов спорта, которые развивают чувство равновесия, а равновесие - ключевой навык для развития многих футбольных качеств, даже таких, как точность удара, - отметил Мишин. - Надеюсь, что наша сегодняшняя тренировка поможет Луишу на футбольном поле".

Данная акция прошла в рамках благотворительного проекта, в котором принимает участие "Зенит". Суть акции заключается в том, что футболист, тренер или известный болельщик "Зенита" соглашается сделать что-то очень нестандартное при одном условии: необходимо собрать определенную сумму, которая требуется для оплаты лечения тяжелобольного ребенка.

Нету стал 15-м зенитовцем, присоединившимся к акции. Ранее Халк спел и станцевал на Невском проспекте, Данни поработал парикмахером, Юрий Лодыгин провел экскурсию в Эрмитаже, Артем Дзюба стал кондуктором, Доменико Кришито - цирковым артистом, Маурисио - таксистом, Александр Кокорин - продавцом пышек, Владислав Радимов - спасателем МЧС, Николас Ломбертс - Петром Первым, Александр Кержаков - уличным художником, Бранислав Иванович - доставщиком пиццы, Андрей Лунев - водителем маршрутного такси, Антон Заболотный - воспитателем в детском саду, а Михаил Кержаков - уличным рыбаком.