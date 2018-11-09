Год волонтера
Начать заново: история о том, что никогда не поздно стать волонтером
© Ксения Алфимова
(обновлено: 10:40 09.11.2018)
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Начать заново: история о том, что никогда не поздно стать волонтером

Галине Косякиной из города Балаково Саратовской области 66 лет, и она искренне считает, что многое в жизни делать или даже начинать никогда не поздно. Даже играть в куклы — их Галина создает в рамках волонтерского проекта. О том, как найти лишний час в сутках, опередить внуков и начать новую жизнь, Галина Васильевна рассказала корреспонденту спецпроекта "Год волонтера".

Новое увлечение появилось в жизни Галины в трудное время: женщина потеряла любимого человека — ее муж скоропостижно скончался. Галина Васильевна сетует, что он был настоящей опорой для всей семьи и потерю все переживали очень тяжело.

"Я не знала, куда себя деть, два года. Два года. Думала, я сойду с ума. И тут пришел ко мне внук на помощь, он у меня волонтер. Говорит: ба, мы проводим акцию "Читай, страна", помоги мне. И я пошла", — рассказывает Галина Васильевна.

"Ба, давай вместе"

Внук втянул Галину в добровольчество — привел ее в местный волонтерский центр. Там она познакомилась с куратором учреждения, которая со временем предложила ей стать участницей "серебряного" движения — тогда оно только начинало формироваться в центре.

Она говорит: я собираю из активных наших посетителей группу "серебряных" волонтеров, Галина Васильевна, вы пойдете? Я говорю: да, конечно, пойду. Попробую. Раз внук волонтер — он помогает людям, а я что, не могу, что ли, помочь? И все, и втянулась", — вспоминает Галина.

В прошлом году так появился проект "Никогда не поздно играть в куклы". Волонтеры шили игрушки своими руками, писали сценарии и на их основе ставили спектакли на житейские и даже остросоциальные темы.

"Деревня, например: нет воды, нет света, плохие дороги, и вот эта сказка идет у нас", — рассказывает Галина Васильевна.

Участники проекта поставили шесть спектаклей и с ними объехали пять сел Балаковского района.

© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центровВолонтеры проекта "Никогда не поздно играть в куклы" шьют игрушки своими руками, пишут сценарии и на их основе ставят спектакли
© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров
Волонтеры проекта "Никогда не поздно играть в куклы" шьют игрушки своими руками, пишут сценарии и на их основе ставят спектакли

"И очень заинтересовали всех жителей, и молодежь мы втянули! Молодежь, школьники к нам: а можно мы тоже поиграем, а можно вот на эту тему? Слово скажет, другой скажет, кто ручку пришьет, кто глазки, кто ножку — в общем, куклы у нас шьются вместе с молодым поколением. И играем вместе", — рассказывает волонтер.

Так вышло, что в "серебряном" проекте участвуют 20 возрастных волонтеров и уже 50 — совсем юных.

"Хотим развивать проект и привлечь больше молодых, чтобы они своими руками готовили спектакли и делали их о своей жизни и волнующих вопросах. У нас активная молодежь, я видела на форумах, она хочет этого, но не умеет. И радостно, что они к нам тянутся", — говорит Галина Васильевна.

Не догонят

С внуком-волонтером Галина Васильевна теперь соревнуется, и пока счет явно не в пользу младшего поколения.

Внук завидует. Говорит: ба, ты меня перепрыгнула. Пытается догонять, но никак. Тебя, говорит, не догонишь. Только вот вроде поравнялись — опять все", — не без гордости говорит Галина Васильевна.

У женщины не один волонтерский проект. Вместе с внуком она ходит в детский дом, где учит воспитанников кулинарии, шитью, вязанию и даже бисероплетению. Помогает и людям, в чью жизнь, как и в ее когда-то, пришла беда.

"Однажды пришла к нам в центр женщина, говорит, я не могу, у меня ребенок ДЦП болеет, и я не могу даже выйти ни в магазин, ни в парикмахерскую, ни в кино — у меня все заброшено, может быть, поможете? Я говорю: ну давайте я попробую, может быть, получится. Ну если не понравится…. И я уже три года к ним хожу. Они очень рады. И еще три семьи нашли! Очень рады меня видеть в семьях этих. Я говорю: девочки, я же разорвусь", — улыбается волонтер.

Была бы ночь светлая

При такой занятости Галина Васильевна успевает и внукам время уделять, и огородом занимается, и в хоре поет, а еще вынашивает планы о собственном волонтерском проекте.

"Я хочу что-то о труде, чтобы привлечь молодежь именно к сельскому хозяйству. Такой проект написать, чтобы привлечь: как выращивать хлеб, овощи, цветы", — говорит Галина Васильевна.

На вопрос, как она все успевает и не жалко ли ей времени, Галина твердо отвечает, что совсем не жалко.

Я бы еще больше! Если бы ночь была светлая, я бы ночь помогала, это я вам честно говорю. И все наши в центре скажут: да, это правда", — уверяет Галина Васильевна.

В волонтерской деятельности она занята вот уже пять лет. И за это время жизнь Галины Васильевны сильно изменилась: дома она бывает редко, вся в заботах: проводит мастер-классы и готовит спектакли.

Объявлены победители грантового конкурса Молоды душой
© Пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России
Объявлены победители грантового конкурса "Молоды душой"
Главное, что она получает от безвозмездной помощи другим, по ее словам, — доброта.

"Все довольны. Вот к кому я ни приду, всегда с улыбкой встречают: ой, Галина Васильевна пришла, наверное, пирогов принесла или закрутки какой принесла", — рассказывает волонтер.

Между тем проект "Никогда не поздно играть в куклы" отметили уже на всероссийском уровне — он стал одним из победителей конкурса "Молоды душой".

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