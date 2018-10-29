Школа социальной активности: "серебряный" волонтер о том, как помогать всем

Выходя на пенсию, Вера Лазарева уже знала, что будет помогать людям. Сейчас сфера ее деятельности включает работу с детьми-сиротами и детьми из трудных семей, курирование сферы ЖКХ и даже организацию клуба досуга для своих ровесников. О том, как успевать все сразу и оставаться в прекрасном расположении духа, она рассказала корреспонденту спецпроекта "Год волонтера".

До того как стать добровольцем, Вера Павловна работала культпросветработником в Средней Азии, куда переехала с мужем по службе. После возвращения в Россию она занялась общественной деятельностью и вот уже 13 лет помогает другим. Сейчас активному члену волонтерского движения 67 лет.

Школа социальной активности

Вера Павловна — координатор некоммерческой общественной организации "Школа социальной активности" в городе Волжский Волгоградской области. НКО курирует 11 волонтерских проектов, о которых волонтер рассказывает с большим энтузиазмом.

"180 постоянно действующих волонтеров, 54 из них взяли под патронаж инвалидов. У нас есть проекты "Народный контроль", "Бабушки особого назначения", "Экологический дозор", "Бабушка на час" — мы работаем в детском доме и вечерней школе. Также проект "Шаг здоровья" — долголетие 80+: в городе открыто четыре группы по скандинавской ходьбе и восточной гимнастике Цигун", — делится Вера Лазарева.

Помимо этого в прошлом году "серебряные" волонтеры провели девять субботников и посадили 560 деревьев, создали ансамбль, который уже дал 28 концертов, и выиграли муниципальный грант на антикафе "Какие наши годы".

© Волжская городская общественная организация "Школа Социальной Активности" "Школа социальной активности" объединяет волонтеров разных возрастов © Волжская городская общественная организация "Школа Социальной Активности" "Школа социальной активности" объединяет волонтеров разных возрастов

Бабушки особого назначения

Один из проектов "Школы социальной активности" — "Бабушки особого назначения" — взял шефство над детским домом. Осваивать школьную программу подопечным помогают 25 волонтеров. Кроме того, добровольцы проводят и досуговые занятия — к примеру, учат плести макраме. Недавно к ним присоединился первый дедушка, который открыл авиакружок.

Детский дом так хорошо оборудован, там все есть. Единственное — детям не хватает тепла. Бабушек им не хватает. А мы стараемся ласкать их, обнимаемся, они на нас виснут, ждут нас. Это прекрасно", — рассказывает Лазарева.

На этом работа старшего поколения с младшим не заканчивается — в антикафе "Какие наши годы" на базе вечерней школы волонтеры проекта "Бабушки на час" преподают попавшим в трудную жизненную ситуацию детям русский и английский языки, литературу, а также занимаются с ними скандинавской ходьбой.

"Мы работаем вместе с педагогами. В прошлом году с учета сняли 23 ребенка. Это большая победа. 130 деток получили аттестаты об окончании 9-го и 11-го класса", — говорит она.

Досуг для людей "серебряного" возраста

Несмотря на название, антикафе "Какие наши годы" открыто не только для людей старшего поколения — туда могут прийти все желающие. На деньги от муниципального гранта волонтеры закупили оборудование и даже организовали свою фан-зону, чтобы вместе смотреть матчи чемпионата мира по футболу, который проходил летом в России.

В антикафе поставили фортепиано и регулярно проводят музыкальные вечера. Бесплатные чай, кофе, печенье и конфеты — подарки от спонсоров.

"Недавно мы провели очень большое мероприятие, и солидные фирмы, даже иностранные, включились и помогли нам бесплатно провести конкурс "Мода, стиль, элегантность людей "серебряного" возраста". Наши девочки там дефилировали, три раза переодевались", — вспоминает Вера Павловна.

Также открыли бесплатную парикмахерскую для людей старшего возраста, где проходят мастер-классы по стрижке и макияжу.

Самая интересная задумка "серебряных" волонтеров — клуб знакомств для ровесников.

"Мы составили картотеку, причем международную — женихи и невесты есть из Испании, из Германии. У нас уже есть пары и намечается еще две. Таким образом частично решаем вопрос одиночества", — делится волонтер.

Общественная работа и движение в ногу со временем

Помимо прочего Вера Павловна является руководителем проекта "Грамотный потребитель услуг ЖКХ". Его главная цель — повышение финансовой и юридической грамотности в сфере жилищно-коммунальных услуг среди людей старшего возраста, а также помощь при нарушении их прав.

© Волжская городская общественная организация "Школа Социальной Активности" Добровольцы подходят к своей работе со всей ответственностью © Волжская городская общественная организация "Школа Социальной Активности" Добровольцы подходят к своей работе со всей ответственностью

"Мы проводим рейды с 29 управляющими компаниями. Работают группы "Народный контроль" и "Грамотный потребитель" — сейчас проверяют 50 домов, где идет капремонт. Качество не очень хорошее. Мы сделали мониторинг, записали жалобы жителей и все отдали в вышестоящее руководство области", — рассказывает она.

Кроме того, волонтеры мониторят работу транспорта: интересуются у жителей, довольны ли они графиком, а проект "Экологический дозор" контролирует озеленение города и выбросы отходов.

Много частных заводов, которые нарушают природоохранное законодательство, не хотят вкладывать деньги в очистительные сооружения. Мы выходим на митинги, на пикеты, естественно, санкционированные, и заставляем руководство покупать дорогое очистительное оборудование, поворачиваться лицом к природе. Потому что экология очень страдает", — объясняет волонтер.

Благодаря Вере Павловне и ее коллегам "Школа социальных активностей" поддерживает 11 проектов, которые направлены не только на поддержку людей старшего поколения, но и на улучшение жизни всех горожан.

"Мы постоянно добавляем что-то новое в проекты, обновляем, что-то изобретаем, чтобы было интересно".

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