Год волонтера
Римма Хаялиева
© Ассоциация волонтерских центров
(обновлено: 11:17 25.10.2018)
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Спорт, концерты, гонки: насыщенная жизнь "серебряного" волонтера

Олимпиада в Сочи, гонки "Формулы-1", фестиваль "Новая волна", ЧМ-2018… Мало кому из жителей России посчастливилось посетить сразу несколько таких впечатляющих событий! А Римма Хаялиева из Магнитогорска была не только зрителем, но и непосредственным участником действий — волонтером. Как и зачем становятся добровольцами в "серебряном" возрасте — в материале "Года волонтера".

Серебряное волонтерство: помогать можно в любом возрасте
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
"Серебряное" волонтерство: помогать можно в любом возрасте

Звезды сошлись

Началось все в далеком 2012 году, когда Римма Хаялиева впервые услышала, что на сочинскую Олимпиаду набирают добровольцев… Тогда Римма Яковлевна не придала этому особого значения, но жизнь напоминала об этом снова и снова! И когда в ее родной Челябинской области объявили поиск волонтеров, умеющих ездить на лыжах, она, страстная горнолыжница, поняла — это знак.

"Как-то звезды сошлись, что в нескольких местах, совершенно разных точках страны я находилась и по очереди получала информацию, что нужны волонтеры у нас, в Сочи", — вспоминает женщина.

Не став спорить с судьбой, Римма Яковлевна откликнулась на объявление. Поначалу сомневалась, возьмут ли, все-таки возраст уже за 50. Но оказалось, что волонтером можно быть до глубокой старости! Так все и закрутилось: прошла обучение и оказалась на одном из крупнейших спортивных событий мира. Ей доверили работать на "Русских горках" — комплексе для прыжков на лыжах с трамплина. Встречать, провожать команды спортсменов, оказывать им посильную помощь — работа была очень интересная!

Весь месяц, который мы провели на Олимпиаде, — это, наверное, самое яркое событие после рождения моих детей, которое было в моей жизни", — говорит волонтер.

В Сочи было много людей из разных стран, но, как рассказывает Римма Яковлевна, проблем не возникало — помогли базовые знания английского, и международный язык общения — улыбки. Как рассказывает волонтер, атмосфера была дружеской: доброволец из Франции в конце соревнований даже попросил сфотографироваться и поцеловать в щечку!

Римма и ее команда

В Сочи Римму Яковлевну особенно впечатлило, что было столько волонтеров-пенсионеров из разных стран. Но позже, уже на других проектах она увидела, что и в нашей стране многие люди старшего возраста становятся "серебряными" добровольцами. Тогда и появилась мысль придумать что-то для своего поколения. Сначала были сомнения и страх ответственности, но благодаря участию в форумах "серебряных" волонтеров они рассеялись, как дым.

Римма Яковлевна стала координатором движения "Серебряные волонтеры" в Магнитогорске и собрала команду единомышленников. Поначалу было непросто, признается она: все люди взрослые, со своим характером, да и добровольная работа, как выяснилось, не всем подходит.

© Ассоциация волонтерских центровРимма Яковлевна стала координатором движения "Серебряные волонтеры" в Магнитогорске и собрала команду единомышленников.
© Ассоциация волонтерских центров
Римма Яковлевна стала координатором движения "Серебряные волонтеры" в Магнитогорске и собрала команду единомышленников.

"Но из тех, кто остался, создался такой классный коллектив, такой стержень! Их у нас немного, но они такие классные! Сейчас нас уже 34 человека!" — делится Римма Яковлевна.

Чем только не занимаются магнитогорские "серебряные" волонтеры! Спортивные события, культурные мероприятия, экологические и донорские акции — везде они оказывают помощь. Как рассказывает Хаялиева, большой упор делается на работу с детьми. Многие пенсионеры уже вырастили своих детей и даже внуков и теперь хотят помочь новому поколению.

Мы же пенсионеры. Мы все бабушки. Но у нас есть запас прочности, есть опыт. У нас есть вот это тепло, которым хочется с кем-то поделиться", — говорит Римма Яковлевна.

Добровольцы сотрудничают с центрами социального обслуживания населения, помогают семьям в трудной жизненной ситуации, многодетным, неполным, семьям с детьми-инвалидами. В детской больнице они проводят мастер-классы для детей, которые проходят длительный курс лечения.

От победы к новым достижениям

Активная работа магнитогорских волонтеров, конечно, не осталась незамеченной: на всероссийских добровольческих конкурсах они получили заслуженное признание и поддержку.

В 2018 году экологический проект магнитогорского союза "серебряных" волонтеров "Дышим вместе" стал одним из победителей Всероссийского грантового конкурса. В рамках этого проекта на вершине горнолыжного центра "Металлург-Магнитогорск" будет установлен арт-объект, где туристы смогут повязать свои ленточки желаний. Благодаря этому ленточки больше не будут вредить деревьям, сдавливая их растущие стволы и ветки.

Молоды душой: как в России поддерживают серебряное волонтерство
© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров
Молоды душой: как в России поддерживают "серебряное" волонтерство

Также добровольцы из Магнитогорска победили во Всероссийском конкурсе по формированию центров для волонтеров старшего возраста, став одними из лучших "серебряных" объединений. Теперь в городе появится специализированный центр для добровольцев старшего возраста, а его участники смогут пройти обучение.

Римма Хаялиева говорит, что победы в конкурсах вдохновили ее: надо выходить на новые горизонты и развивать волонтерские проекты во всем Челябинском регионе. Люди стали звонить: оказывается, у многих есть желание и потребность заниматься волонтерством.

"Я, сначала даже не знала, когда узнала, что мы победители, — радоваться или огорчаться. А когда стали поступать звонки — говорят, да, мы хотим этим заниматься, — у меня выросли крылья!"

Если у вас есть истории о серебряных волонтерах, присылайте их в нашу редакцию на электронную почту sn@rian.ru.

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