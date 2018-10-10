Инвалидность волонтерству не помеха: история Алексея Транцева

Вопреки стереотипам, ограниченные возможности здоровья — не препятствие для полноценной жизни, в которой есть место и работе, и творческому развитию, и волонтерству. Лидер самарского инклюзивного клуба добровольцев Алексей Транцев рассказал корреспонденту "Года волонтера", как его проект "Re:формация возможностей" помогает людям с инвалидностью на равных участвовать в общественной жизни.

Потеряв в результате электротравмы обе руки в 18 лет, Алексей Транцев обнаружил, что, несмотря на поддержку государства и благотворительных организаций, вернуться к активной жизни инвалиду нелегко. Оформить пособие по инвалидности, отказаться от попыток найти призвание и забыть об увлечениях — это было не для Алексея.

"Если бы не мои друзья, если бы не мои увлечения, "Что? Где? Когда?", туризм, все остальное, я бы, возможно, так и остался дома сидеть и все больше и больше уходить в депрессию, терять бесценное время, не развиваться, не требовать от себя ничего", — вспоминает Транцев.

По словам Алексея, получить очень дорогие протезы или коляску от государства можно, но никто не будет заставлять инвалида выйти на работу, снова стать деятельным и увлеченным членом общества. Нужно было самому искать путь решения проблемы. После лечения и долгой реабилитации Алексей продолжил учиться в вузе и работать и постепенно вернулся к активной жизни, к которой привык. Чтобы помочь людям, столкнувшимся с похожими проблемами, он занялся общественной деятельностью и вместе с единомышленниками придумал проект "Re:формация возможностей".

Этот проект направлен на формирование инклюзивных сообществ в регионах России. Его цель — сделать так, чтобы в каждом регионе страны появились общественные организации, социальные проекты и волонтерские центры, куда может прийти человек с формой инвалидности и стать не просто благополучателем, но и волонтером, организатором, активистом — стать равным", — рассказывает Алексей.

Он считает, что проект помогает его участникам возвращаться к восприятию себя не как инвалидов, а как людей, которых ждет прекрасное будущее: они могут получить образование, устроиться на высокооплачиваемую работу, заниматься творчеством и многим другим.

Важно, что "Re:формация возможностей" направлена прежде всего не на выделение людей с ограниченными возможностями здоровья в особую группу, а, наоборот, на то, чтобы дать им гармонично влиться в общий поток. Алексей рассказывает, как на приволжском молодежном форуме "iВолга" команде проекта удалось организовать самый крупный инклюзивный городок в истории форумной кампании Росмолодежи. Десятидневный форум на природе посетили 52 человека с ограниченными возможностями из 18 регионов России: незрячие, инвалиды-колясочники и люди с нарушением слуха и ментальными формами инвалидности. Благодаря пандусам, электроколяскам и ступенькоходам, которые привезли на форум, все могли равноценно участвовать в мероприятии.

"Ребята были максимально встроены в жизнь огромного форума. Они участвовали и в театральных показах, и в конкурсе грантов, и в образовательной программе, они были вовлечены в жизнь смен — в культуру и политику, в патриотизм и волонтерство. У нас получилось устранить ограничения возможностей здоровья, позволить ребятам чувствовать себя комфортно в темпе огромного молодежного форума, а многим и выиграть грантовое финансирование на свои инициативы", — вспоминает Транцев.

© Инклюзивный Клуб Добровольцев Участники молодежного форума "iВолга-2018" © Инклюзивный Клуб Добровольцев Участники молодежного форума "iВолга-2018"

Проект позволяет людям с инвалидностью и без нее вместе реализовывать проекты самой разной направленности — от танцев до туристических походов. Стартовав на родине Алексея, в Самарской области, сейчас проект уже охватывает 12 регионов России. Команда "Re:формации возможностей" рассказывает, как организовать инклюзивные мероприятия, как продвигать их в соцсетях и СМИ, как сотрудничать с благотворительными фондами и спонсорами, как получить грант на ту или иную инициативу.

"Re:формация возможностей" уже стала стартовой площадкой не одной истории успеха! Один из активистов проекта, молодой человек с ДЦП Алексей Лавринов, благодаря работе в проекте смог открыть видеостудию. Увлекшись написанием сценариев и монтажом видео, он столкнулся с серьезным препятствием: не хватало аппаратуры. Но он не сдался и начал искать возможности осуществить мечту. Участие в тренингах "Re:формации возможностей" и молодежных форумах позволило ему выиграть грант Росмолодежи и на эти деньги создать 3D-студию, которая делает фильмы о людях с инвалидностью.

Жительница Казани Инесса Клюкина основала инклюзивную творческую студию "Э-моция", которая занимается созданием пластических музыкальных спектаклей с участием молодых людей с инвалидностью и без нее. Благодаря проекту "Re:формация возможностей" Инессе удалось выиграть два первых гранта на развитие инклюзивного направления в Татарстане. "Таких побед я, честно говоря, не знаю у активистов и волонтеров без инвалидности. Люди идут вперед, собирают вокруг себя сообщество и вливаются в наше большое дружное движение. Это то, ради чего стоит работать, я считаю!", — с гордостью говорит Алексей.

"Re:формация возможностей" открывает двери к насыщенной и интересной жизни, и именно поэтому уже сейчас в проекте участвуют десятки тысяч людей. Но, как надеется Транцев, это далеко не предел и в скором времени в России появится мощное инклюзивное движение, которое изменит отношение к инвалидам в обществе.

Результат проекта "Re:формация возможностей", результат деятельности всей моей организации, инклюзивного центра добровольцев Самары, — это то, чтобы мы стали не нужны, [чтобы] все мероприятия, все процессы в стране стали инклюзивными и у нас бы просто не осталось работы", — говорит Алексей.

Планы на будущее у него грандиозные, но он верит, что, объединившись с такими же энтузиастами, можно достичь многого!