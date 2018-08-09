Год волонтера
«Сейчас все живут в интернете»: Диана Козаева и ее медиаволонтерский проект
© Из личного архива Дианы Козаевой
(обновлено: 14:46 09.08.2018)
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"Сейчас все живут в интернете": Диана Козаева и ее медиаволонтерский проект

Медиаволонтерство — направление развивающееся, и те, кто решил заняться им, зачастую не знают, с чего начать, как рассказать о волонтерстве в соцсетях так, чтобы привлечь новых добровольцев. И хотя действовать приходится, что называется, методом проб и ошибок, это не останавливает юных активистов, некоторые из которых разрабатывают собственные медиапроекты и подают заявки на гранты. Одна из таких медиаволонтеров — Диана Козаева, которая планирует представить на северокавказском молодежном форуме "Машук-2018" свой медиаволонтерский проект.

Задача школы медиаволонтера ‒ научить ответственно относится к информации
© Мария Ферсман
Задача школы медиаволонтера ‒ научить ответственно относиться к информации
Диана Козаева стала добровольцем меньше года назад. Сейчас она региональный координатор медиаволонтерства в ресурсном центре поддержки добровольчества "Добровольцы Кавказа", ведет сайт центра и его аккаунты в социальных сетях, выезжает с другими волонтерами на акции, выкладывает фотоотчеты.

По словам Дианы, добровольчеством молодежь занимается охотно. Особенный интерес вызывают экологические акции, социальное и культурное волонтерство. Однако многие не знают, как и с чего начать, куда обратиться.

"Нам пишут молодые люди 14-17 лет, хотят помогать, с удовольствием выезжают на акции, а потом и сами их придумывают, проводят субботники. Идей очень много, и мы их потихоньку осуществляем. Много молодых людей 18-28 лет, кто занимается волонтерством постоянно", — делится Диана.

Задумавшись над тем, как рассказать о добровольчестве как можно большему количеству людей, она решила подготовить собственный медийный социальный проект.

Девушка начала искать в интернете информацию о том, как продвигать в интернете социально значимую деятельность, но не смогла найти ничего полезного, ни одного блога, в котором бы освещалась волонтерская деятельности, и поняла, что дело нужно брать в свои руки.

Сейчас такое время, когда все буквально живут в интернете, и если создать качественное медийное сопровождение добровольческих организаций, волонтерских проектов, то, мне кажется, больше людей будет об этом узнавать и захочет принимать в них участие", — считает Диана.

Этим летом она приехала в Москву на Большой фестиваль добровольцев, стала участником программы "День открытых дверей", посетила мастер-классы школы медиаволонтера в МИА "Россия сегодня" и парке "Сокольники", где волонтерам рассказали о принципах работы мультимедийных редакций, о том, как выстраивать персональную стратегию общения с аудиторией в социальных сетях.

© Из личного архива Дианы КозаевойПо словам Дианы Козаевой, добровольчеством молодежь занимается охотно. Особенный интерес вызывают экологические акции, социальное и культурное волонтерство
© Из личного архива Дианы Козаевой
По словам Дианы Козаевой, добровольчеством молодежь занимается охотно. Особенный интерес вызывают экологические акции, социальное и культурное волонтерство

Вернувшись домой, Диана принялась за разработку собственного медиапроекта на грантовый конкурс Росмолодежи.

"Суть моего проекта заключается в создании группы медиаволонтеров, подготовленных с помощью федеральных специалистов в области СМИ. Надеюсь, что в процессе обучения и по его окончании мы научимся грамотно сопровождать молодежные социальные НКО, добровольческие проекты, благотворительные фонды и акции", — говорит Диана.

По словам медиаволонтера, ей бы хотелось не только рассказывать как можно большему количеству людей о добровольчестве, но и развивать на Кавказе такие направления, как социальное и культурное волонтерство.

Беседовала Наталья Филиппова

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