Год волонтера
Семеро смелых: как волонтеры из Латинской Америки собираются на ЧМ-2018
© Из личного архива Хуана Далмассо
16:1026.06.2018
(обновлено: 16:13 26.06.2018)
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Семеро смелых: как волонтеры из Латинской Америки собираются на ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу 2018 года в России намерено посетить около 200 тысяч болельщиков из Испании и стран Латинской Америки. Испаноязычная редакция агентства Sputnik собрала семь историй латиноамериканских волонтеров, которые также собираются приехать в Россию, чтобы помочь в организации международного турнира.

Спортивное волонтерство: быть частью большого праздника
© РИА Новости
Спортивное волонтерство: быть частью большого праздника
В этот раз команды из Латинской Америки будут широко представлены на ЧМ-2018 — в турнире примут участие сборные Аргентины, Бразилии, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Панамы, Перу и Уругвая, вслед за которыми в Россию приедет внушительный десант болельщиков и значительное количество волонтеров. Семеро из них поделились историями, как стали добровольцами ЧМ-2018.

В их рассказах много общего: все они любят спорт, следят за футболом, имеют за плечами хотя бы небольшой добровольческий опыт и прошли длительный процесс отбора в качестве волонтера ЧМ-2018.

"Процесс отбора длился более полутора лет. Он начался с подачи заявки на сайте, где каждый соискатель должен был обозначить, почему он хочет участвовать именно в этом мероприятии, рассказать о своем опыте в работе, учебе. Вскоре после этого у нас был тест по английскому языку. Затем прошел собеседование по Skype, и спустя несколько недель после этого я получил долгожданное письмо, в котором официально подтвердилось мое участие в ЧМ-2018", — делится воспоминаниями Фабиан Галико, 26-летний экономист из Уругвая.

© Из личного архива Фабиана Галико
Фабиан Галико

На тот момент у него уже был обширный опыт добровольческой деятельности: Галико участвовал в образовательных проектах, давая уроки в школах Монтевидео, он состоит в неправительственной организации, которая помогает детям и взрослым, оказавшимся в тяжелых жизненных условиях. Поэтому, узнав о наборе волонтеров АНО "Оргкомитет "Россия-2018", Фабиан не сомневался ни секунды.

На ЧМ-2018 он будет помогать по функции Team Services в Самаре: организовывать встречи с командами, подготавливать спортивное снаряжение для тренировок, помогать командам и арбитрам на базе и с их транспортировкой к стадионам и аэропортам:

"Я жду очень многого, и уверен, что для меня ЧМ-2018 станет уникальным опытом. Хочу выложиться на все сто, наилучшим образом выполнить порученные мне обязанности и использовать возможность участвовать в мундиале, чтобы получше познакомиться с Россией, узнать ее великую культуру и историю".

Основной мотив — страсть к футболу

Прошедший четыре года назад Чемпионат по футболу в Бразилии также стал хорошим стимулом для многих волонтеров из Латинской Америки.

Я уже ездил на мундиаль в Бразилию, и мне показалась отличной идея вернуться на ЧМ-2018, но только прожить его изнутри", — рассказывает 22-летний уругваец Гонсало Альварес.

© Из личного архива Гонсало Альвареса
Гонсало Альварес

В России его функцией станет "Взаимодействие со СМИ": Гонсало будет помогать создавать комфортные условия для работы журналистов и рассчитывает получить новые знания, познакомиться с людьми, открыть для себя новые места.

"Сейчас я стараюсь выучить хоть что-то на русском с другом, который живет в РФ. А самое невероятное, что база сборной Уругвая находится именно в том городе, где я буду волонтером", — говорит он.

Колумбиец Диего Паломинио тоже загорелся идеей спортивного волонтерства во время Чемпионата мира по футболу в Бразилии и тоже будет волонтером функции "Взаимодействие со СМИ". До этого более трех лет он был добровольцем в колумбийском отделении Красного Креста, но страсть к футболу оказалась сильнее:

"Я подал заявку около двух лет назад, и основным моим мотивом была страсть к футболу. Я всегда следил за матчами Чемпионатов мира по футболу, особенно в 2014 году, когда в турнире принимала участие сборная Колумбии. Хочу познакомиться с людьми разных культур из различных уголков планеты, но болеть буду за свою страну".

В ожидании приключений

"В культурном и социальном плане деятельность волонтера открывает перед тобой новые двери, дает возможность пообщаться с людьми из других стран, другой культуры, национального характера, с другим восприятием мира и даже другими вкусовыми привычками. Все это позволяет тебе видеть мир во всем его разнообразии", — рассказывает преподаватель университета из Колумбии Густаво Дуэньес.

© Из личного архива Густаво Дуэньеса
Густаво Дуэньес

Сам он неоднократно участвовал в различных спортивных мероприятиях в качестве волонтера: был добровольцем на Южноамериканских играх, затем на Чемпионате мира по футболу среди молодежных команд — 2011 и Чемпионате мира по мини-футболу — 2016, которые также проходили в Колумбии. В ходе российского ЧМ-2018 Дуэньес будет помогать по функции "Протокол" в Санкт-Петербурге, в его задачи входит сопровождение высокопоставленных гостей.

Простые зрители тоже не останутся без поддержки. Среди прочих помогать им на стадионах будут волонтер из Панамы Мигель Альманса и испанец, живущий сейчас в Мексике, Марко Кобаррубиас.

Моя задача заключается в том, чтобы во время матчей сопровождать зрителей к их местам, показывать, где находятся кафе и прочие объекты. Кроме того, следить за порядком", — объясняет Марко.

При этом за свою безопасность они переживают меньше всего. "Думаю, что на организационном уровне проводится огромная работа, поэтому проблем с безопасностью не будет", — уверен Кобаррубиас.

© Из личного архива Марко Кобаррубиаса
Марко Кобаррубиас

 

"АНО "Оргкомитет "Россия-2018" и силы правопорядка проделали огромную работу, для того чтобы болельщики и все те, кто связан с мундиалем, стали свидетелями замечательного события", — согласен с ним Альманса.

Не менее позитивно они настроены и в отношении российской сборной: рассчитывают, что ей удастся не только пройти групповой этап, но и победить в 1/8 финала. "У сборной РФ есть преимущество, так как она играет на своей территории. Кроме того, в команде есть несколько игроков, например, вратарь, успешных на европейском уровне", — добавляет волонтер из Панамы.

К счастью, на этой стадии у России нет шансов встретиться на поле со сборной Аргентины, за которую будет отчаянно болеть Хуан Далмассо. На ЧМ-2018 он будет помогать в сфере IT и телекоммуникаций, но намерен посетить несколько игр как обычный болельщик.

"Мне посчастливилось достать билеты на матчи, которые пройдут уже после того, как я выполню свои обязанности волонтера. К этому времени моя девушка вылетит из Новой Зеландии, и мы встретимся в Москве, чтобы провести в России две недели и посмотреть две игры мундиаля (1/8 и 1/4 финала). Если нам повезет, и Аргентина станет первой в своей группе, сможем увидеть Месси и всю команду", — рассказывает он.

Волонтеры фотографируются с талисманом казанской Универсиады – Юни (Uni), котенком крылатого снежного барса
© РИА Новости / Василий Пономарев
Волонтеры на спортивных мероприятиях
Кроме того, по словам Далмассо, в городе, где он будет помогать организаторам ЧМ-2018, сыграют сборные Уругвая, Мексики и Перу, так что он намерен по возможности поддержать своих земляков из Латинской Америки.

Как и его товарищи, Далмассо уверен, что ЧМ-2018 станет одним из самых масштабных и запоминающихся мероприятий, в котором ему доведется принимать участие, где даже самые простые задачи покажутся настоящим приключением. По мнению волонтеров, то, что они прошли отбор и смогут приехать в Россию — это настоящий подарок судьбы.

"Я помню, как в 2010 году смотрел по телевизору Чемпионат мира по футболу в Южной Африке, и мой папа, который тоже любит футбол, сказал, что спустя восемь лет я окажусь на ЧМ-2018, — говорит Диего Паломинио. — Так оно и получилось".

Министр спорта РФ Павел Колобков – о волонтерах ЧМ-2018:

"Заметно, что волонтерское движение вновь стало популярным в нашей стране. Во многом этому способствует проведение в России таких крупных соревнований, как Олимпиада в Сочи, Универсиада в Казани и, конечно, Чемпионат мира по футболу.

По предварительным данным, на ЧМ-2018 задействовано более 15 тыс. активистов самого разного возраста, от студентов до пенсионеров. Они прилагают все свои усилия, чтобы футболистам и болельщикам российский Чемпионат мира запомнился ярким спортивным праздником, а наша страна — гостеприимством, радушием, доброжелательностью.

Здорово еще и то, что заявки на участие в волонтерской программе ЧМ-2018 поступили из самых разных стран. Этот факт — наглядный пример того, что спорт призван объединять людей.

Спасибо всем волонтерам за слаженную работу и особый вклад в успешное проведение Чемпионата мира!"

Если у вас есть истории о спортивных волонтерах, присылайте их в нашу редакцию на электронную почту sn@rian.ru.

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