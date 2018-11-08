Россия пригласит иностранных волонтеров на зимнюю Универсиаду-2019

ШАНХАЙ, 8 ноя – РИА Новости. Россия пригласит иностранных волонтеров, в том числе из Китая, на зимнюю Универсиаду в 2019 году, заявил РИА Новости на полях международного импортного ЭКСПО в Шанхае гендиректор АНО "Исполнительная дирекция 29-й Всемирной зимней Универсиады 2019 в городе Красноярске" Максим Уразов.

Зимняя Универсиада в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта 2019 года. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более трех тысяч спортсменов, будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

Мы ведем отбор, взаимодействуем с Федерацией студенческого спорта Китая по этому вопросу, другими китайскими спортивными организациями. Я думаю, что мы пригласим несколько десятков человек, мы ждем их на универсиаде, на тестовых мероприятиях", — рассказал Уразов.

По его словам, "помимо китайских, волонтеры из других стран также примут участие в Универсиаде, у нас будет около пяти тысяч волонтеров, четыре тысячи – это волонтеры из Красноярска и Красноярского края, а остальные – из других регионов России и из других стран мира".

Уразов отметил, что основными критериями отбора волонтеров являются "стрессоустойчивость, умение работать в команде, умение приносить пользу, и самое главное – мотивация работать, при этом, знание языков не является обязательным, потому что мы сможем обеспечить переводчиков, но в идеале, конечно, лучше всего знать китайский и русский".

Он также сообщил, что для того, чтобы быть волонтером на Универсиаде, совершенно необязательно быть студентом, "на возраст нет ограничений, от 18 до пожилого возраста".

"Мы уже записали в волонтеры нескольких пожилых людей, которым за 70 лет, это "серебряные волонтеры", которые уже отработали на многих мероприятиях. Очень важно, когда разные поколения соединяются, и пожилой человек чувствует, что он еще может быть полезен", — подчеркнул Уразов.

Помимо прочего он сообщил, что "параллельно мы ведем с Китаем переговоры с Центральным телевидением Китая (ССТВ) о том, чтобы универсиаду показывали в Китае".