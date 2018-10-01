Спортивный Сахалин: проект "Социальный фитнес" набирает обороты

Как увлечь людей здоровым образом жизни, создать горожанам условия для бесплатных занятий спортом и развить успешный добровольческий проект? Корреспондент "Года волонтера" пообщался с Ксенией Огарковой, идейным вдохновителем и руководителем ЗОЖ-проекта, попавшего в программу акселерации конкурса "Доброволец России – 2018".

В дальневосточном Южно-Сахалинске ЗОЖ продвигается полным ходом — сейчас там набирает популярность проект "Социальный фитнес". Неудивительно, ведь он бесплатный и доступен для всех — это и фитнес-тренировки на открытом воздухе, и скандинавская ходьба, и беговые лыжи, а для детей — современные танцы.

"Это такая форма физической активности за бесплатно, еще и в шаговой доступности", — отмечает автор и руководитель проекта Ксения Огаркова.

На данный момент в Южно-Сахалинске действуют одновременно шесть открытых площадок, занятия проводятся минимум три раза в неделю (при хорошей погоде). Одна площадка вмещает максимум 90 человек, всего занимается не менее 250 спортсменов в месяц. Людям, которым важны спортивные успехи, организаторы предоставляют усложненные занятия.

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В знаменательный для волонтеров Год добровольца проект "Социальный фитнес" заинтересовал жителей Владивостока и близлежащих городов. И эта одна из причин, почему Ксения приехала на обучение в Алексин.

В этом году произошел большой скачок — проект поехал по всему Дальнему Востоку, стал успешным, известным. Сейчас мне интересно масштабирование проекта, хочу понять, как расширить его правильно и как организовать социальную франшизу, а также получить новое вдохновение, мотивацию, общение с людьми, знакомство с успешными практиками", — сказала девушка.

Для того чтобы поддерживать проект, Ксения Огаркова участвует в грантовых городских и областных конкурсах. На эти деньги покупается оборудование, например беговые лыжи или музыкальные установки. Также проект поддерживается субсидиями: тренеры "Социального фитнеса" выполняют услугу для государства, привлекая большое количество людей к спорту, и таким образом получают зарплату.

"На Дальневосточном форуме мы выиграли грант на профессиональное обучение тренеров, поэтому все наши тренеры — дипломированные специалисты по фитнесу. Некоторые площадки, например школы, предоставляют нам помещение с инвентарем. Здорово, что у нас есть такие возможности. Можно сказать, что я живу в самом спортивном регионе", — рассказала Ксения.

Беседовал Александр Зиновьев