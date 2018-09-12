Российские волонтеры поедут на Олимпиаду-2022 в Китай — Росмолодежь

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Российские волонтеры будут привлечены к проведению Олимпиады в Китае, сообщил руководитель федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев в рамках Восточного экономического форума.

Зимние Игры 2022 года пройдут в Пекине.

"Волонтеры, безусловно (поедут на Олимпиаду – ред.). Китайская сторона, подготавливая волонтерскую программу, будет приглашать молодежь со всего мира, в том числе из России… Уверен, что такие крупные события, как спортивные события, в том числе у наших китайских друзей, не останутся без участия наших волонтеров", — сказал Бугаев журналистам.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.