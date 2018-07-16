В проведении ЧМ-2018 приняло участие около 35 тыс. волонтеров

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В организации Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года было задействовано 17 тыс. добровольцев оргкомитета "Россия-2018" и более 18 тыс. городских волонтеров. Об этом в московском городском пресс-центре рассказала руководитель департамента по работе с волонтерами оргкомитета "Россия-2018", член оргкомитета Года добровольца Татьяна Гомзякова.

Она рассказала, что концепция реализации волонтерской программы была принята три года назад, 7 июля 2015 года.

"Мы ее действительно реализовали, и от этого документа практически не отошли, он реализован на 100%", — заявила Гомзякова.

В рамках программы было принято решение создать волонтерские центры на базе российских вузов. Они были открыты в 15 учебных заведениях и проверили более 176 тыс. заявок граждан.

По данным оргкомитета, для подготовки добровольцев 800 интервьюеров провели 23 тыс. часов собеседований.

В ходе ЧМ-2018 для волонтеров было организовано более 350 различных мероприятий: тренинги, фестивали культур, спортивные мероприятия, экологические акции.

По статистике, средний возраст волонтера составил 24 года, среди всех волонтеров 64% составили женщины, в команде волонтеров были представлены 85 субъектов РФ, 7% добровольцев приехали из 112 стран мира.

"Это очень интересные волонтерские истории. Это большая интернациональная команда, все очень подружились, и, я думаю, будут продолжать общение дальше", — сказала Гомзякова.

Руководитель дирекции Года добровольца в России Ксения Разуваева привела статистические данные фонда "Общественное мнение", добавив, что показатели опережают запланированный график.

Доля граждан РФ старше 18 лет, регулярно принимающих участие в волонтерской деятельности в 2017 году составляла 7-8%, а только в первом полугодии 2018 года выросла до 10-11%.

"Уровень компетенции и технологий у нас на сегодняшний день такой, что мы действительно можем сказать, что такие события нам по силам. Мы можем не просто их провести, но провести на самом высоком уровне, лучше, чем кто-либо в мире", — считает Разуваева.