Руководство ФИФА и болельщики высоко оценили помощь волонтеров на ЧМ-2018

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент ФИФА Джанни Инфантино поблагодарил волонтеров Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и высоко оценил их деятельность во время турнира. Об этом в московском городском пресс-центре рассказала руководитель департамента по работе с волонтерами оргкомитета "Россия-2018", член оргкомитета Года добровольца (волонтера) в России Татьяна Гомзякова.

"Мы получали очень большое количество положительных отзывов о деятельности волонтеров. Несколько дней назад президент ФИФА Джанни Инфантино также вышел в экипировке волонтера и сказал спасибо волонтерам, поблагодарил их за вклад, который они внесли в организацию и проведение Чемпионата, поставил отличную оценку", — отметила она, добавив, что на церемонии прощания с добровольцами на "Стадионе Лужники" свои благодарности волонтерам мундиаля от имени всего оргкомитета "Россия-2018" направили Аркадий Дворкович и Алексей Сорокин.

Большую роль помощи добровольцев в городах-организаторах турнира также отметили болельщики. По словам Гомзяковой, волонтеры помогали иностранным и иногородним гостям решать любые возникавшие у них проблемы и вопросы.

"Можно просто ответить на вопрос, а можно помочь. <…> Не просто сказать, куда нужно пойти, а где-то пойти вместе, помочь, проводить. Где-то — помочь с жильем, потому что и в таких ситуациях оказывались наши болельщики. Совершенно разные ситуации с билетами и так далее, и так далее. Если говорить об оценке, волонтеры действительно молодцы, и это был очень хороший результат", — подчеркнула она.

Руководитель департамента по работе с добровольцами сообщила, что волонтеры в свою очередь также оценили работу и оргкомитета. По ее словам, учитывалось несколько критериев: организация сервисов, транспортная система в городах-организаторах, а также управление волонтерами.

"Сейчас у нас еще обрабатываются "Лужники", но сегодня могу уже сказать, что это 9 баллов из 10. Это очень хорошая оценка", — резюмировала Гомзякова.