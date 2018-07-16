На ЧМ-2018 было 7% иностранных волонтеров

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. 7% волонтеров Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года были иностранцами, которые приехали в Россию из 112 стран.

Об этом сообщила руководитель департамента по работе с волонтерами оргкомитета "Россия-2018", член оргкомитета Года добровольца (волонтера) в России Татьяна Гомзякова на пресс-конференции, отвечая на вопрос из ростовского городского пресс-центра.

"Если посмотреть на карту мира, то вся она будет отмечена нашими волонтерами. Это совершенно разные страны", — отметила Гомзякова.

Она рассказала, что многие добровольцы уже имели опыт участия в мероприятиях ФИФА, что очень помогало. Некоторые добровольцы боялись языкового барьера, не все знали русский язык, но уже через пару дней после начала ЧМ-2018 команда волонтеров стала единой.

Гомзякова также добавила, что на отборочном этапе иностранных заявок было 30% — их подали из 189 стран.