Волонтер ЧМ-2018 из Бразилии: волонтерство – это способ познания мира

Матильда Мария Моллья около 20 лет преподавала фотографию в университете Рио-де-Жанейро, но однажды решила, что пора путешествовать и узнавать другие культуры; так она стала волонтером. После окончания ЧМ-2018 Матильда садится в транссибирский экспресс, чтобы доехать до Китая. Корреспондент проекта "Год волонтера" успел узнать, что она чувствует, участвуя в турнире такого масштаба.

Матильда в самом начале разговора отметила, что в Москве очень безопасно. В ее родном городе нужно знать, куда можно заходить, а куда нельзя, и как при этом следует одеваться. Она объясняет это социальными проблемами в Бразилии.

Приехав сюда, Матильда не знала ни слова по-русски, но теперь, если ее спросят на улице о чем-то, она с большой долей вероятности поймет и сможет помочь. По ее мнению, русские далеко не такие угрюмые и закрытые, как о них думают за рубежом.

"В Бразилии о России не знают ничего, конечно, ведь мы находимся в разных частях света", — говорит Мария.

Большие планы

Впервые Матильда окунулась в волонтерство на Кубке Конфедераций 2013 года в Бразилии. Она хотела попасть за кулисы спортивного мероприятия, поэтому подключилась и к участию в ЧМ-2014, и на Олимпиаде 2016 года, после этого на Южноамериканских и Панамериканских играх, в Мадриде Матильда была волонтером на соревнованиях по теннису и принимала участие в Евро-2016 во Франции.

"После всех мероприятий я решила помогать в сфере спорта, особенно в зимних видах", — рассказала Матильда. В ее ближайших планах — волонтерство на мероприятиях в Австрии, Германии и Дании. Домой она планирует вернуться в сентябре-октябре.

"Я все бросила, чтобы путешествовать"

Волонтерство для Матильды — способ узнать мир, культуру разных стран, людей из всех уголков планеты. Она почти 20 лет преподавала фотографию в университете Рио-де-Жанейро, но однажды решила, что пришло время путешествовать.

Она объясняет, что простой турист перемещается из музея в отель, а волонтер постоянно общается с разными людьми. Матильда уже побывала на шашлыках, а в скором времени отправится на день рождения в русскую семью. Хотя и музеи, и театры в России она не обходит стороной.

"Я была поражена Музеем космонавтики. Вообще прорыв русских в освоении космоса меня восхищает", — говорит она.

© РИА Новости / Виктор Вытольский Волонтерство для Матильды Марии Моллья — способ узнать мир, культуру разных стран, людей из всех уголков планеты © РИА Новости / Виктор Вытольский Волонтерство для Матильды Марии Моллья — способ узнать мир, культуру разных стран, людей из всех уголков планеты

Матильда формулирует свой принцип так: волонтерство открывает дверь в другой мир — культура, люди, язык. Сейчас она говорит на четырех языках, но не собирается останавливаться на достигнутом.

Матильда помогает в работе с медиа на стадионе "Лужники", здесь она приходит на помощь журналистам из разных стран, участвует в проведении пресс-конференций. Вообще важнейшим качеством любого волонтера она называет способность ставить себя на место собеседника.

"Общаясь с журналистом, я понимаю, что он не враг, а человек, чья работа — рассказать о моем мероприятии", — говорит Матильда.

Она вспоминает, что на Кубке Конфедераций 2017 года ей удалось помочь фотожурналисту из Чили сделать необходимые снимки, хотя он находился в неположенном месте. Она вникла в ситуацию, объяснила начальству, почему съемка должна пройти именно с этой точки, и таким образом помогла фотографу выполнить задание.

"Футбол — моя страсть"

Несмотря на тягу к зимним видам спорта, Матильда признается, что обожает футбол.

"К сожалению, мне никто из бразильской сборной не нравится. Может быть, только Марсело (Виейра), потому что его дед жил на моей улице, вероятно, он был и моим соседом. Но футболист должен быть не только хорошим игроком, но и достойным человеком", — сказала Матильда и привела в пример футболиста Буффона.

В финале она хотела бы видеть команду из Южной Америки, но судьба распорядилась иначе. Теперь она поддерживает команду Франции.

Министр спорта РФ Павел Колобков – о волонтерах ЧМ-2018:

"Заметно, что волонтерское движение вновь стало популярным в нашей стране. Во многом этому способствует проведение в России таких крупных соревнований, как Олимпиада в Сочи, Универсиада в Казани и, конечно, Чемпионат мира по футболу.

По предварительным данным, на ЧМ-2018 задействовано более 15 тыс. активистов самого разного возраста, от студентов до пенсионеров. Они прилагают все свои усилия, чтобы футболистам и болельщикам российский Чемпионат мира запомнился ярким спортивным праздником, а наша страна — гостеприимством, радушием, доброжелательностью.

Здорово еще и то, что заявки на участие в волонтерской программе ЧМ-2018 поступили из самых разных стран. Этот факт — наглядный пример того, что спорт призван объединять людей.

Спасибо всем волонтерам за слаженную работу и особый вклад в успешное проведение Чемпионата мира!"

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