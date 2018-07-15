Год волонтера
Волонтер ЧМ-2018 из Бразилии: волонтерство – это способ познания мира
© РИА Новости / Виктор Вытольский
(обновлено: 17:08 15.07.2018)
02090

Волонтер ЧМ-2018 из Бразилии: волонтерство – это способ познания мира

Матильда Мария Моллья около 20 лет преподавала фотографию в университете Рио-де-Жанейро, но однажды решила, что пора путешествовать и узнавать другие культуры; так она стала волонтером. После окончания ЧМ-2018 Матильда садится в транссибирский экспресс, чтобы доехать до Китая. Корреспондент проекта "Год волонтера" успел узнать, что она чувствует, участвуя в турнире такого масштаба.

Волонтеры ЧМ-2018 на стадионе Лужники подводят итоги
© Волонтерский центр ЧМ-2018
Волонтеры ЧМ-2018 на стадионе "Лужники" подводят итоги
Матильда в самом начале разговора отметила, что в Москве очень безопасно. В ее родном городе нужно знать, куда можно заходить, а куда нельзя, и как при этом следует одеваться. Она объясняет это социальными проблемами в Бразилии.

Приехав сюда, Матильда не знала ни слова по-русски, но теперь, если ее спросят на улице о чем-то, она с большой долей вероятности поймет и сможет помочь. По ее мнению, русские далеко не такие угрюмые и закрытые, как о них думают за рубежом.

"В Бразилии о России не знают ничего, конечно, ведь мы находимся в разных частях света", — говорит Мария.

Большие планы

Впервые Матильда окунулась в волонтерство на Кубке Конфедераций 2013 года в Бразилии. Она хотела попасть за кулисы спортивного мероприятия, поэтому подключилась и к участию в ЧМ-2014, и на Олимпиаде 2016 года, после этого на Южноамериканских и Панамериканских играх, в Мадриде Матильда была волонтером на соревнованиях по теннису и принимала участие в Евро-2016 во Франции.

"После всех мероприятий я решила помогать в сфере спорта, особенно в зимних видах", — рассказала Матильда. В ее ближайших планах — волонтерство на мероприятиях в Австрии, Германии и Дании. Домой она планирует вернуться в сентябре-октябре.

"Я все бросила, чтобы путешествовать"

Волонтерство для Матильды — способ узнать мир, культуру разных стран, людей из всех уголков планеты. Она почти 20 лет преподавала фотографию в университете Рио-де-Жанейро, но однажды решила, что пришло время путешествовать.

Она объясняет, что простой турист перемещается из музея в отель, а волонтер постоянно общается с разными людьми. Матильда уже побывала на шашлыках, а в скором времени отправится на день рождения в русскую семью. Хотя и музеи, и театры в России она не обходит стороной.

"Я была поражена Музеем космонавтики. Вообще прорыв русских в освоении космоса меня восхищает", — говорит она.

© РИА Новости / Виктор ВытольскийВолонтерство для Матильды Марии Моллья — способ узнать мир, культуру разных стран, людей из всех уголков планеты
© РИА Новости / Виктор Вытольский
Волонтерство для Матильды Марии Моллья — способ узнать мир, культуру разных стран, людей из всех уголков планеты

Матильда формулирует свой принцип так: волонтерство открывает дверь в другой мир — культура, люди, язык. Сейчас она говорит на четырех языках, но не собирается останавливаться на достигнутом.

Матильда помогает в работе с медиа на стадионе "Лужники", здесь она приходит на помощь журналистам из разных стран, участвует в проведении пресс-конференций. Вообще важнейшим качеством любого волонтера она называет способность ставить себя на место собеседника.

"Общаясь с журналистом, я понимаю, что он не враг, а человек, чья работа — рассказать о моем мероприятии", — говорит Матильда.

Она вспоминает, что на Кубке Конфедераций 2017 года ей удалось помочь фотожурналисту из Чили сделать необходимые снимки, хотя он находился в неположенном месте. Она вникла в ситуацию, объяснила начальству, почему съемка должна пройти именно с этой точки, и таким образом помогла фотографу выполнить задание.

"Футбол — моя страсть"

Несмотря на тягу к зимним видам спорта, Матильда признается, что обожает футбол.

"К сожалению, мне никто из бразильской сборной не нравится. Может быть, только Марсело (Виейра), потому что его дед жил на моей улице, вероятно, он был и моим соседом. Но футболист должен быть не только хорошим игроком, но и достойным человеком", — сказала Матильда и привела в пример футболиста Буффона.

В финале она хотела бы видеть команду из Южной Америки, но судьба распорядилась иначе. Теперь она поддерживает команду Франции.

Министр спорта РФ Павел Колобков – о волонтерах ЧМ-2018:

"Заметно, что волонтерское движение вновь стало популярным в нашей стране. Во многом этому способствует проведение в России таких крупных соревнований, как Олимпиада в Сочи, Универсиада в Казани и, конечно, Чемпионат мира по футболу.

По предварительным данным, на ЧМ-2018 задействовано более 15 тыс. активистов самого разного возраста, от студентов до пенсионеров. Они прилагают все свои усилия, чтобы футболистам и болельщикам российский Чемпионат мира запомнился ярким спортивным праздником, а наша страна — гостеприимством, радушием, доброжелательностью.

Здорово еще и то, что заявки на участие в волонтерской программе ЧМ-2018 поступили из самых разных стран. Этот факт — наглядный пример того, что спорт призван объединять людей.

Спасибо всем волонтерам за слаженную работу и особый вклад в успешное проведение Чемпионата мира!"

Если у вас есть истории о спортивных волонтерах, присылайте их в нашу редакцию на электронную почту sn@rian.ru.

 

Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2018
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена