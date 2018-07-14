"Серебряный" волонтер ЧМ-2018: пусть ЧМ-2018 не заканчивается никогда!

"Серебряный" волонтер ЧМ-2018 Людмила Третьякова на мундиале в России занимается аккредитацией на стадионе "Санкт-Петербург". Людмила Андреевна ведет насыщенную жизнь — успевает и добровольчеством занимается, и с правнучкой понянчиться. С корреспондентом проекта "Год волонтера" Людмила Андреевна поделилась эмоциями от посещения футбольного матча, рассказала, как готовила юным финским хоккеистам курицу и отварную картошку, и сообщила о планах на свое добровольческое будущее.

Людмила Третьякова пришла в волотерство благодаря любопытству. Ее заинтриговала приятельница. Людмила Андреевна решила своими глазами посмотреть, что это еще за такие волонтеры. Пришла, увидела, осталась. И с тех самых пор она уже семь лет "серебряный" волонтер. Хотя все добровольцы помладше, с кем довелось пообщаться, характеризуют старших коллег с помощью другого ценного металла.

"Золотые они наши, золотые!" — таким эпитетом, не сговариваясь, они награждают всех "серебряных" волонтеров.

На первом своем мероприятии в 2011 году Людмила Третьякова помогала на детском хоккейном турнире как переводчик для финских мальчишек. Сразу подумалось, что по профессии Людмила была как-то связана с переводческой деятельность или быть может трудилась преподавателем иностранного языка. Но не тут-то было!

"У меня поварская профессия — я техник-технолог по приготовлению пищи. Я всю жизнь проработала поваром. Но интерес к английскому у меня со школы. Я и сейчас его изучаю. Еще сейчас хожу на немецкий. Третий год уже изучаю. Ездила в Германию, остались навыки, а сейчас грамматику подтягиваю", — рассказывает "серебряный" волонтер.

© РИА Новости / Ирина Мотина Людмила Третьякова пришла в волотерство благодаря любопытству: решила своими глазами посмотреть, что это еще за такие волонтеры. Пришла, увидела, осталась © РИА Новости / Ирина Мотина Людмила Третьякова пришла в волотерство благодаря любопытству: решила своими глазами посмотреть, что это еще за такие волонтеры. Пришла, увидела, осталась

Поэтому, когда оказалось, что у юных финских хоккеистов аллергия на мясо и еще ряд продуктов, Людмила Андреевна вызвалась готовить дома для них специальный рацион.

"Я дома варила курицу, отваривала картошку и приносила им в течение дня. Потом они мне за это купили подарок, я, правда, отказывалась, но потом все же пришлось взять", — вспоминает волонтер.

На ЧМ-2018 ей пока никого накормить не удалось, но при первой же возможности Людмила Андреевна сделает это с удовольствием.

"Я еще шеф-поваром работала 20 лет. Как говорит моя внучка: бабушка, тебе лишь бы кого-нибудь накормить", — с улыбкой рассказывает волонтер.

"Да здравствует дружба!"

На ЧМ-2018 Людмила Третьякова — волонтер функции "Аккредитация". с 18 мая по 15 июля она на своем посту у стадиона "Санкт-Петербург". Людмила признается, что все события мундиаля производят на нее очень сильное впечатление. Толпы задорных, раскрашенных людей, смешение языков, культур — от такого калейдоскопа голова кругом.

ЧМ-2018 очень захватывает. Это такая атмосфера. Каждое утро идешь на смену, у нас они с 9 до 13.30 и с 13.30 до 18.00, ты идешь как на праздник и уже знаешь, что там будет родной коллектив", — подчеркивает Людмила Третьякова.

Удалось Людмиле Андреевне посетить матчи и в качестве зрителя. Она побывала на игре 1/8 финала между Швецией и Швейцарией.

"Все были очень культурные. Все болели очень красиво, азартно. Никто никого не обидел. Это захватывает! Я сидела, а с одной стороны у меня пять человек сидели болели за шведов, и четыре человека с другой стороны болели за Швейцарию. А я между ними. Они сидят пиво пьют — и те и другие, а я болею вместе с ними. Я вообще болела за шведов", — рассказывает доброволец.

Но немного подумав волонтер все-таки подкорректировала свои болельщицкие пристрастия.

"Ну как болела за шведов. По сути, фифти-фифти. Мне главное, чтобы дружба была. Да здравствует дружба!" — рассказывает волонтер.

Под лозунгом "Да здравствует дружба!" — действует и волонтерский коллектив Людмилы Третьяковой. Она рассказывает, что юные коллеги всегда предлагают ей свою помощь и стараются поберечь ее. Но сама волонтер любит быть наравне с остальными.

"На смене по-разному бывает, я постою — они посидят, я посижу — они постоят. Они говорят: Людмила, посидите. Я отвечаю: дома посижу. Берегут меня время от времени. Но когда большая загрузка, все делаем на равных", — делится Людмила Третьякова.

Иногда Людмила Андреевна дает житейские советы молодым волонтерам, а порой они просто болтают друг с другом на всевозможные темы. Естественно, без вреда основной деятельности.

"Вижу девочки пришли, не выспались. Я им говорю, что нужно себя беречь. Или придут что-то расскажут, я им, а они мне. Я же ведь уже прабабушка. У меня правнучке уже 11 месяцев скоро исполняется. Так что есть что рассказать", — говорит Людмила Третьякова.

"Ну а куда же без меня?"

Первые дни и даже недели все волонтеры были в очень напряженным ритме. Делать все быстро, четко и слаженно помог опыт, который Людмила получила в прошлом году на Кубке Конфедераций 2017 года. К слову, тем летом она выдавала бейдж самому Гусу Хиддинку, или Гусу Всемогущему, как до сих пор называют его российские болельщики, памятуя о роскошном выступлении сборной на европейском чемпионате 10 лет тому назад.

В этом году тоже не обошлось без встреч со знаменитостями — бейжд из ее рук получил известный комментатор Геннадий Орлов.

Когда поток болельщиков, футболистов и прочих селебрити немного спадает, у волонтеров появляться время немного пофилософствовать.

"Мы тут на днях рассуждали, с другими волонтерами, что вот скоро закончится ЧМ-2018 и мы будем грустить. Но что делать, потом будут следующие события", — отмечает волонтер.

Но пока Людмила Андреевна и ее коллеги хотят как можно дольше сохранить память о турнире.

Хочется, чтобы ЧМ-2018 не заканчивался никогда. Это точно. Такая тут атмосфера очень доброжелательная", — рассказывает Третьякова.

14 июля в Санкт-Петербурге состоится матч за бронзовые медали мундиаля. И полноправным участником этого исторического события станет Людмила Третьякова.

"Я буду выносить флаг команд на последней игре. Эти флаги выносят волонтеры. Завершающая игра, будет полно народа, я жду этого с нетерпением", — предвкушает Людмила.

Настоящие волонтеры знают — расставание обещает встречу в будущем. Впереди новые турниры, кубки, чемпионаты. В том числе и Чемпионат Европы в 2020 году в Санкт-Петербурге и Чемпионат мира в 2022 году в Катаре.

"Чемпионат Европы в Санкт-Петербурге? Конечно, я планирую быть волонтером, обязательно. Ну как же?! Как без меня-то? И в Катар если получится, если там будет какая-то организованная поездка, как были поездки в Сочи, в Лондон, в Казань", — мечтательно говорит Людмила Андреевна.

"А деньги тебе платят?"

Но не волонтерством единым. В череде добровольческих событий Людмила Андреевна не забывает и о делах семейных.

"У меня сейчас главное мероприятие — это моя малышка-правнучка, надо помочь немного ее повоспитывать. Между этими мероприятиями с детьми я все равно нахожу время для волонтерской деятельности. Правнучка у меня в Хельсинки живет. Поэтому я у них побуду и приезжаю снова сюда, потом опять побуду и опять возвращаюсь", — говорит волонтер.

Помогать семье и даже незнакомым людям в характере у Людмилы Андреевны. Делать все ради других, а не для себя — такое качество, по ее мнению, является важнейшим для добровольца.

"У волонтера должно быть главное — чтобы помочь кому-то не то, что для себя, а именно помочь другим. Меня всегда спрашивают: тебе деньги платят? Я отвечаю: да не платят мне никаких денег. А что ты тогда там делаешь? Делаю, потому что мне это надо", — рассказывает доброволец.

Поддерживают Людмилу во всех ее волонтерских начинаниях и верные подружки.

"Они следят за моей деятельностью, подбадривают меня. Говорят: "Ой, Люд, мы тебя по телевизору видели". Я говорю, вот видите, я звезда, а вы все на работу свою ходите. Это мы с ними так смеемся, шутим", — с юношеским задором произносит Людмила Третьякова.

Правильно все-таки говорят, что возраст — это не цифры в паспорте, а состояние души.

Министр спорта РФ Павел Колобков – о волонтерах ЧМ-2018:

"Заметно, что волонтерское движение вновь стало популярным в нашей стране. Во многом этому способствует проведение в России таких крупных соревнований, как Олимпиада в Сочи, Универсиада в Казани и, конечно, Чемпионат мира по футболу.

По предварительным данным, на ЧМ-2018 задействовано более 15 тыс. активистов самого разного возраста, от студентов до пенсионеров. Они прилагают все свои усилия, чтобы футболистам и болельщикам российский Чемпионат мира запомнился ярким спортивным праздником, а наша страна — гостеприимством, радушием, доброжелательностью.

Здорово еще и то, что заявки на участие в волонтерской программе ЧМ-2018 поступили из самых разных стран. Этот факт — наглядный пример того, что спорт призван объединять людей.

Спасибо всем волонтерам за слаженную работу и особый вклад в успешное проведение Чемпионата мира!"

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