Немецкий волонтер ЧМ-2018: стереотипы о русских в Германии – это неправда

Студент из Германии Никлас Рогге впервые стал волонтером именно на Чемпионате мира по футболу ФИФА 2018 года в России. Базируется молодой человек на турнире в Санкт-Петербурге, а его функция в команде называется "Управление волонтерами". В беседе с корреспондентом проекта "Год волонтера" Никлас рассказал о своих встречах с суперзвездами мирового футбола, вспомнил, как пятилетним ребенком отправился на первый в жизни матч, и немного покритиковал главного тренера сборной Германии Йоахима Лева.

Не каждый россиянин отважится отправиться в январе в Санкт-Петербург. Все-таки всеми прелестями культурной столицы лучше наслаждаться в теплое время года. А Никласа Рогге промозглый ветер и стужа не испугали. Сначала, правда, ему пришлось все-таки продрогнуть.

"Мои первые впечатления от России — было очень холодно, было минус семнадцать, такого у нас в Германии не было. Это был для меня новый опыт", — вспоминает Никлас.

Этой зимой в город на Неве его привела жажда знаний. В Санкт-Петербургском государственном экономическом университете проходила международная зимняя школа для студентов университетов-партнеров из Германии, Китая, России и Финляндии. На эту конференцию приехал и Никлас.

Участники послушали лекции по проектному менеджменту, финансовому планированию, маркетингу и брендингу. У себя на родине молодой человек обучается менеджменту в области банковской сферы, финансам и управлению в области футбола, поэтому все, что рассказывали в СПбГЭУ, он слушал очень внимательно.

А про холод он очень быстро позабыл, его согрел теплый прием.

Мне очень понравились русские люди. Они открытые, дружелюбные. Это был отличный опыт, потому что некоторые люди в Германии говорили о России совсем по-другому. Я могу точно сказать, что стереотипы в Германии о русских — это неправда", — говорит волонтер.

На этой конференции Никласу предложили попробовать свои силы на ЧМ-2018 в качестве волонтера. Так он снова оказался в Санкт-Петербурге, на этот раз уже летом.

Функция Никласа Рогге — "Управление волонтерами", на его плечах в основном административная работа. Еще он организует всякие активности и развлечения для других волонтеров. В частности, он устраивал кинопоказы, различных фильмов спортивной тематики и организовал турнир по настольному футболу.

"Мы с коллегами по функции часто смеемся, перешучиваемся, у нас очень дружелюбная атмосфера", — рассказывает молодой человек.

Еще Никлас помогает на каждой церемонии открытия матчей. Благодаря этому он видит буквально на расстоянии вытянутой руки всех футболистов.

Среди самых запоминающихся событий Никлас выделяет моменты, когда ему посчастливилось встретиться с легендарным Диего Марадоной и увидеть воочию таких звезд мирового футбола, как Месси и Неймар.

Любовь с первого взгляда на "Вестфаленштадион"

В России Никлас с каждый днем набирается волонтерского опыта. А вот опыт футбольного болельщика и любителя этой игры у него, несмотря на юный возраст (Никлас 1997 года рождения), громадный.

Первый раз на знаменитый стадион дортмундской "Боруссии" "Вестфаленштадион" Никласа привел отец, тогда мальчику было всего пять лет. Этот стадион в Дортмунде славится на весь мир своей непередаваемой атмосферой. С тех пор Никласа затянуло в ряды футбольных фанатов. Это была любовь с первого взгляда.

"Я увидел атмосферу, фанатов и влюбился!" — говорит Никлас.

Из мировых клубов ему нравятся "Реал" (Мадрид), "Ливерпуль". Но чтобы корреспондент не напутал, волонтер уточняет важную деталь:

"Но "Боруссия" для меня номер один!"

За время волонтерства на ЧМ-2018 Никлас увидел многих футболистов, но игроков сборной Германии среди них не было. На групповом этапе команда не играла в Санкт-Петербурге, а выйти в плей-офф теперь уже экс-чемпионам мира не удалось.

Молодой человек и сам занимался футболом на достаточно серьезном уровне. Никлас левша, поэтому его излюбленная позиция на поле — левый полузащитник. У него был выбор: стать профессиональным футболистом или сконцентрироваться на учебе в школе. Никлас выбрал образование.

"Спорт — это очень рискованно", — пояснят свой выбор в пользу образования немецкий волонтер.

Черышев, борщ и русский хип-хоп

"Учиться, учиться и еще раз учиться" — с трудами вождя мирового пролетариата Никлас, кажется, не знаком, но его заветам следует твердо. Волонтер постоянно стремится пополнить багаж знаний. Ему хорошо даются языки. Кроме родного немецкого он знает английский, французский, испанский, немного китайский, а в школе он несколько лет учил русский. Но из-за отсутствия практики все позабылось, теперь потихоньку наверстывает упущенное.

Меня зовут Никлас! Как дела? Я люблю играть в футбол. Подождите. Приятного аппетита! Я не понимаю. Я не знаю. Я понимаю. Я знаю", — произносит Никлас русские слова с таким милым акцентом, что остается ему только пожелать успехов в дальнейшем изучении великого и могучего.

Студент из Германии честно признается, что пока ему еще не удалось близко познакомиться с русской культурой и искусством. Например, в российской музыке его познания ограничиваются клипом Тимати, который он случайно увидел в "Фейсбуке".

"Но саму песню я не слушал, только посмотрел видео", — на всякий случай уточняет волонтер.

Зато Никлас как следует познакомился с транспортной системой Санкт-Петербурга. Особенно он отметил удобство и понятные схемы как метро, так и наземного транспорта.

© РИА Новости / Ирина Мотина На родине Никлас Рогге обучается менеджменту в области банковской сферы, финансам и управлению в области футбола © РИА Новости / Ирина Мотина На родине Никлас Рогге обучается менеджменту в области банковской сферы, финансам и управлению в области футбола

"Все схемы очень легко понять и легко проложить маршрут, как добраться из одной точки в другую. Если вы поедете в другие города, то, чтобы понять систему метро там, вам понадобится время. А здесь все легко", — сообщил волонтер.

В гастрономических предпочтениях русской кухни Никлас неоригинален. Как и многие заграничные гости, он попробовал и высоко оценил борщ и блины, правда, пока не дошел до пельменей.

Гораздо лучше гость из Германии знаком с русской футбольной кухней. Когда разговор опять вернулся в футбольное русло, в его глазах вновь загорелся огонек человека, одержимого этой игрой.

"Про сборную России я думаю, что игроки и тренер проделали прекрасную работу. И меня очень удивил результат россиян, он удивляет всех. Это вообще очень необычный ЧМ-2018. Так много фаворитов вылетело, а команды, которых не причисляли к лидерам — Швеция и Россия, дошли до четвертьфинала", — сказал волонтер.

Лучшим игроком нашей сборной на этом чемпионате Никлас назвал Дениса Черышева. Еще молодой человек неплохо знаком с российским клубным футболом.

Среди российских команд он знает ЦСКА, "Спартак", "Локомотив", "Зенит". Совсем сюрпризом стало, что в этом ряду Никлас назвал клуб из Махачкалы "Анжи". Оказывается, он узнал об этой команде, когда за нее выступал знаменитый нападающий Самюэль Это'о.

А может, ЧМ-2018 не торопить и все сначала повторить?

Каждый матч, в проведении которого помогает волонтер или просто смотрит по телевизору, вызывает у Никласа смешанные чувства.

"Я очень жду каждую новую игру. С одной стороны, мне всегда хочется узнать, кто же победит, а с другой стороны, мне очень грустно — с каждым прошедшим матчем финал и конец ЧМ-2018 все ближе. Время так быстро летит. Мне кажется, я только вчера прилетел в Санкт-Петербург, а уже турнир подходит к концу, и скоро надо отправляться домой. И это очень грустно, но я ничего не могу изменить", — с тоской говорит гость из Германии.

Никласу очень понравилось быть волонтером на мундиале. Он хотел бы продолжить этот опыт. Но сейчас он заканчивает обучение в университете и еще не знает, как сложится дальше его жизнь. Поэтому пока Никлас решил не загадывать, поедет ли он на следующий турнир в Катар.

© РИА Новости / Ирина Мотина Функция Никласа Рогге на ЧМ-2018 — "Управление волонтерами", на его плечах в основном административная работа. © РИА Новости / Ирина Мотина Функция Никласа Рогге на ЧМ-2018 — "Управление волонтерами", на его плечах в основном административная работа.

Зато Никлас твердо решил поехать в Москву.

"Я очень хочу посмотреть Москву. Это моя мечта, которая должна осуществиться. Я всегда хотел попасть в этот город", — говорит немецкий студент.

Цель поездки — не только посетить столицу России, но и посмотреть финальный матч на большом экране на Фестивале болельщиков ФИФА в окружении таких же фанатов футбола, как и он сам. У Никласа уже все наготове, чтобы слиться с толпой российских болельщиков.

"Я уже купил российский флаг и шапку в цветах России. Так что я готов", — признается Никлас.

Россия готовится к завершению футбольного праздника. Еще несколько часов и ЧМ-2018 станет частью истории. Но уже через каких-то два года страну ждет очередной крупный турнир — несколько матчей будущего Чемпионата Европы 2020 примет Санкт-Петербург.

"Если будет возможность, я приеду в 2020 году в Санкт-Петербург, может быть, как болельщик, а может быть, как волонтер. Я хотел бы сюда вернуться, ведь у меня здесь появилось много друзей, мне будет очень приятно увидеть их снова", — говорит Никлас.

Впрочем, учитывая специальность Никласа (спортивный менеджмент), его любовь к учебе и преданность футболу, нельзя исключить вариант, что следующее пришествие этого улыбчивого юноши в Россию может быть и в качестве менеджера какого-нибудь футбольного клуба или сборной. По крайней мере очень хочется, чтобы эта его мечта осуществилась.

Министр спорта РФ Павел Колобков – о волонтерах ЧМ-2018:

"Заметно, что волонтерское движение вновь стало популярным в нашей стране. Во многом этому способствует проведение в России таких крупных соревнований, как Олимпиада в Сочи, Универсиада в Казани и, конечно, Чемпионат мира по футболу.

По предварительным данным, на ЧМ-2018 задействовано более 15 тыс. активистов самого разного возраста, от студентов до пенсионеров. Они прилагают все свои усилия, чтобы футболистам и болельщикам российский Чемпионат мира запомнился ярким спортивным праздником, а наша страна — гостеприимством, радушием, доброжелательностью.

Здорово еще и то, что заявки на участие в волонтерской программе ЧМ-2018 поступили из самых разных стран. Этот факт — наглядный пример того, что спорт призван объединять людей.

Спасибо всем волонтерам за слаженную работу и особый вклад в успешное проведение Чемпионата мира!"

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