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Волонтеры ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге подводят итоги
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге
(обновлено: 10:21 14.07.2018)
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Волонтеры ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге подводят итоги

В организации и проведении чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в Санкт-Петербурге помогали 1692 волонтера Оргкомитета "Россия-2018" и 2 тыс. городских волонтеров, сообщает пресс-служба АНО "Оргкомитет "Россия-2018".

Волонтеры особого назначения — прошедшие особенный отбор и наделенные сверхважными или весьма необычными функциями
© Из личного архива Арины Визгаловой
Волонтер особого назначения: Санчо Панса для Забиваки и помощник Президента
В Северную столицу приехали добровольцы из более чем 32 стран — Белоруссии, Австралии, США, Туниса, Франции, Индии, Египта, Китая, Канады, Германии и ряда других.

Основную долю волонтеров составили студенты высших учебных заведений. Для многих из них вузы переносили даты сессий, чтобы молодые люди могли спокойно сдать экзамены и после этого приступить к обязанностям на домашнем мундиале.

Добровольцы оргкомитета помогали по 20 функциональным направлениям для основных клиентских групп ФИФА, а городские волонтеры оказывали поддержку гостям города на основных транспортных объектах, "последней миле" у стадиона, на фестивале болельщиков ФИФА.

Безусловно, душа этого грандиозного праздника спорта заключена в улыбках и бескорыстной помощи волонтеров. <…> Могу отметить только одно — они с задачей справились блестяще. Именно им благодарны болельщики со всего мира, а также все сотрудники оргкомитета в Санкт-Петербурге", — отметил руководитель управления по подготовке объектов и организации мероприятий в городе-организаторе Дмитрий Шнейдер.

Помимо помощи на объектах спортивной инфраструктуры и на улицах города волонтеры участвовали в мотивационно-образовательных мероприятиях — киновечерах, встречах с послами ЧМ-2018, турнирах по настольному футболу и видеоиграм, совместных просмотрах матчей, тренировках по фитнесу, разговорных клубах на иностранных языках.

"Пожалуй, самым запоминающимся для меня стало участие в предматчевой церемонии первой игры в Санкт-Петербурге. Ты такой маленький стоишь на поле, а вокруг тебя тысячи людей, которые пришли поддержать свою команду. Когда раскрываются флаги, звучат гимны, ты слышишь восторженные голоса болельщиков. Все дружно кричат, все дружно поют. Все 65 тыс. человек. И, находясь в этой атмосфере, ты понимаешь, насколько это невероятно! В какой-то момент просто отказываешься верить, что именно ты принимаешь участие в организации ЧМ-2018. Невозможно описать словами, насколько это круто. Спасибо большое организаторам за такую возможность", — поделилась своими эмоциями волонтер Екатерина Астафьева.

Белые ночи и яркие дни: будни волонтеров ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге В организации и проведении чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в Санкт-Петербурге помогали 1692 волонтера Оргкомитета «Россия-2018» и 2 тыс. городских волонтеровВ организации и проведении чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в Санкт-Петербурге помогали 1692 волонтера Оргкомитета «Россия-2018» и 2 тыс. городских волонтеров
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге
В организации и проведении чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в Санкт-Петербурге помогали 1692 волонтера Оргкомитета «Россия-2018» и 2 тыс. городских волонтеров
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге В Северную столицу приехали добровольцы из более чем 32 стран – Белоруссии, Австралии, США, Туниса, Франции, Индии, Египта, Китая, Канады, Германии и ряда другихВ Северную столицу приехали добровольцы из более чем 32 стран – Белоруссии, Австралии, США, Туниса, Франции, Индии, Египта, Китая, Канады, Германии и ряда других
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге
В Северную столицу приехали добровольцы из более чем 32 стран – Белоруссии, Австралии, США, Туниса, Франции, Индии, Египта, Китая, Канады, Германии и ряда других
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге Основную долю волонтеров составили студенты высших учебных заведенийОсновную долю волонтеров составили студенты высших учебных заведений
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге
Основную долю волонтеров составили студенты высших учебных заведений
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге Для многих волонтеров вузы переносили даты сессий, чтобы молодые люди могли спокойно сдать экзамены и после этого приступить к обязанностям на домашнем мундиалеДля многих волонтеров вузы переносили даты сессий, чтобы молодые люди могли спокойно сдать экзамены и после этого приступить к обязанностям на домашнем мундиале
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге
Для многих волонтеров вузы переносили даты сессий, чтобы молодые люди могли спокойно сдать экзамены и после этого приступить к обязанностям на домашнем мундиале
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге Добровольцы оргкомитета помогали по 20 функциональным направлениям для основных клиентских групп ФИФАДобровольцы оргкомитета помогали по 20 функциональным направлениям для основных клиентских групп ФИФА
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге
Добровольцы оргкомитета помогали по 20 функциональным направлениям для основных клиентских групп ФИФА
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге Городские волонтеры оказывали поддержку гостям города на основных транспортных объектах, «последней миле» у стадиона, на фестивале болельщиков ФИФАГородские волонтеры оказывали поддержку гостям города на основных транспортных объектах, «последней миле» у стадиона, на фестивале болельщиков ФИФА
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге
Городские волонтеры оказывали поддержку гостям города на основных транспортных объектах, «последней миле» у стадиона, на фестивале болельщиков ФИФА
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге Помимо помощи на объектах спортивной инфраструктуры и на улицах города волонтеры участвовали в мотивационно-образовательных мероприятияхПомимо помощи на объектах спортивной инфраструктуры и на улицах города волонтеры участвовали в мотивационно-образовательных мероприятиях
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге
Помимо помощи на объектах спортивной инфраструктуры и на улицах города волонтеры участвовали в мотивационно-образовательных мероприятиях
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге Для волонтеров проводили киновечера, встречи с послами ЧМ-2018, турниры по настольному футболу и видеоиграм, совместные просмотры матчейДля волонтеров проводили киновечера, встречи с послами ЧМ-2018, турниры по настольному футболу и видеоиграм, совместные просмотры матчей
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге
Для волонтеров проводили киновечера, встречи с послами ЧМ-2018, турниры по настольному футболу и видеоиграм, совместные просмотры матчей
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Санкт-ПетербургеВолонтеры принимали участие в тренировках по фитнесу, занимались в разговорных клубах на иностранных языкахВолонтеры принимали участие в тренировках по фитнесу, занимались в разговорных клубах на иностранных языках
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге
Волонтеры принимали участие в тренировках по фитнесу, занимались в разговорных клубах на иностранных языках
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге Волонтеры справились с задачей блестяще. Именно им благодарны болельщики со всего мира, а также все сотрудники оргкомитета в Санкт-ПетербургеВолонтеры справились с задачей блестяще. Именно им благодарны болельщики со всего мира, а также все сотрудники оргкомитета в Санкт-Петербурге
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге
Волонтеры справились с задачей блестяще. Именно им благодарны болельщики со всего мира, а также все сотрудники оргкомитета в Санкт-Петербурге
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