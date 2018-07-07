Год волонтера
Волонтер из Самары: Мы – своеобразный маяк для болельщиков
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Волонтер из Самары: Мы – своеобразный маяк для болельщиков

Волонтер Николай Ганш давно живет в Берлине. Для него ЧМ-2018 стал не только масштабным спортивным событием, но и поводом посетить город, где он родился, — Самару.

— Как ты стал волонтером?

— В 2015 году я стал активно интересоваться футболом. Тогда же стало известно, что Самара вошла в число городов — организаторов ЧМ-2018.

Примерно через год я подал заявку на волонтерство. Кстати, сам процесс тоже оказался довольно интересным, проходил в несколько этапов.
Сначала было собеседование, потом — тренинг, следом — объектовый тренинг. В целом отбор продолжался около года.

Признаюсь, это было волнительно и интересно одновременно. Для каждого направления организаторы предъявляют конкретные требования. Но у меня получилось.

Волонтеры ЧМ-2018 в Самаре подводят итоги
© РИА Новости / Александр Вильф
Волонтеры ЧМ-2018 в Самаре подводят итоги

Нынешний Чемпионат подарил мне не только эмоции, но и хорошую языковую практику. Я владею четырьмя языками — русским, немецким, английским и французским. И здесь они мне очень пригодились.

— В чем заключается твои обязанности на ЧМ-2018?

— Наша функция — управление волонтерами. Мы — своеобразный дом для волонтеров. Координируем, направляем, помогаем им в некоторых проблемах, решаем вопросы. Также организовываем разные мероприятия для волонтеров в нематчевые дни.

— Это твое первое волонтерство?

— Я дважды принимал участие в качестве добровольца в Берлинском марафоне. Это серия марафонов, которые проходят в Лондоне, Берлине Бостоне, Токио. Там я помогал в качестве переводчика гостям с разными вопросами или проблемами.

Но я бы не стал сравнивать мундиаль и Берлинский марафон. Они различаются, в первую очередь по масштабу.

Допустим, на Берлинском марафоне не так много иностранных гостей. А тут, в Самаре, их, наоборот, очень много, причем как болельщиков, так и добровольцев.

Например, в нашей команде есть ребята из Мексики, из Австралии и других стран. Это еще одна причина, по которой нам интересно.

© РИА Новости / Николай ХижнякЧМ-2018 продолжается, но Николай уже успел получить море позитивных эмоций и многому научился. Он уже подать заявку на следующий мундиаль, который состоится в Катаре в 2022 году
© РИА Новости / Николай Хижняк
ЧМ-2018 продолжается, но Николай уже успел получить море позитивных эмоций и многому научился. Он уже подать заявку на следующий мундиаль, который состоится в Катаре в 2022 году

— С какими трудностями ты столкнулся?

— Я не могу назвать это трудностями. Но, например, в день матча у нас самое высокое напряжение, так как в течение дня около 1200 волонтеров обращаются к нам с самыми разными вопросами.

Например, есть волонтеры, которые помогают зрителям. У них появляются разные вопросы, вроде: "Почему мы распределены именно таким образом?". Приходится объяснять, что распределением занимается программа, а не конкретно мы.

В целом хочется отметить доброжелательное отношение гостей к волонтерам. Да, к нам часто обращаются с вопросами и просьбами, но многие хотят и просто сфотографироваться. Мы для гостей как своеобразный маяк, который заметен издалека и всегда укажет верную дорогу.

Я за все время ни разу не встречал негативно настроенных к волонтерам людей. Наоборот, к нам относятся очень хорошо.

В нашей команде 12 человек. Большинство из них — самарчане. И четверо иностранцев.

ЧМ-2018 продолжается, но я уже успел получить море позитивных эмоций и многому научился. Теперь, я думаю, можно подать заявку на следующий мундиаль, который состоится в Катаре в 2022 году.

Министр спорта РФ Павел Колобков — о волонтерах ЧМ-2018:

"Заметно, что волонтерское движение вновь стало популярным в нашей стране. Во многом этому способствует проведение в России таких крупных соревнований, как Олимпиада в Сочи, Универсиада в Казани и, конечно, Чемпионат мира по футболу.

По предварительным данным, на ЧМ-2018 задействовано более 15 тыс. активистов самого разного возраста, от студентов до пенсионеров. Они прилагают все свои усилия, чтобы футболистам и болельщикам российский Чемпионат мира запомнился ярким спортивным праздником, а наша страна — гостеприимством, радушием, доброжелательностью.

Здорово еще и то, что заявки на участие в волонтерской программе ЧМ-2018 поступили из самых разных стран. Этот факт — наглядный пример того, что спорт призван объединять людей.

Спасибо всем волонтерам за слаженную работу и особый вклад в успешное проведение Чемпионата мира!"

Если у вас есть истории о спортивных волонтерах, присылайте их в нашу редакцию на электронную почту sn@rian.ru.

Просто космос: будни волонтеров ЧМ-2018 в Самаре
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