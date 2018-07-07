Год волонтера
Небо, самолет, ЧМ-2018: история волонтера из Мадагаскара на Самара Арене
© РИА Новости / Николай Хижняк
(обновлено: 12:03 07.07.2018)
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Небо, самолет, ЧМ-2018: история волонтера из Мадагаскара на "Самара Арене"

Любовь к самолетам привела мадагаскарца Лусиано Ралисона в Самару, где он изучает самолетостроение, а любовь к приключениям и общению с новыми людьми — в волонтеры чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года.

Мадагаскар — Россия

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© РИА Новости / Виктор Вытольский
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Лусиано Ралисон — аспирант Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева. С детства он интересовался авиацией, и когда пришло время выбирать профессию, молодой человек стал рассматривать зарубежные вузы данного направления. Где же изучать авиацию, если не в космической столице России? В 2010 году он подал документы в самарский вуз, и все получилось. Молодой человек поступил на факультет инженеров воздушного транспорта.

Несмотря на то что русский язык молодой человек начал изучать уже в России, сегодня он работает преподавателем французского в одной из лингвистических школ Самары.

Из преподавателя в волонтеры

Нынешний мундиаль — первый волонтерский опыт Лусиано. Он признается, что долго думал, прежде чем подать заявку.

Я думал, в качестве кого я могу принять участие в ЧМ-2018, но знал точно, что хочу быть причастным к этому историческому событию", — признается молодой человек.

Кто-то из студентов предположил, что организаторам понадобятся переводчики. Лусиано решил проверить эту информацию, обратился в волонтерский центр и понял, что не ошибся.

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© РИА Новости / Виктор Вытольский
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Да, он и раньше вел активную студенческую жизнь: участвовал в форумах, университетских мероприятиях в качестве организатора. Но первое волонтерство, как и все новое, всегда волнительно. В итоге он все же решился и подал заявку. И снова успех.

"Все прошло достаточно быстро. Первое интервью я прошел по "Скайпу", находясь на форуме в Сочи", — вспоминает Лусиано.

После второго интервью его приняли в ряды волонтеров функции "Взаимодействие со СМИ". Так началось долгожданное приключение.

Легко ли быть добровольцем?

"Волонтерство — это очень круто. Просто не передать словами!", — эти слова Лусиано произносит несколько раз. Тот самый случай, когда становится очевидно: не лукавит.

Как известно, на время мундиаля в каждый город прибывают не только болельщики, но и журналисты из самых разных стран. Задача волонтера — помочь в организации работы представителей СМИ.

© РИА Новости / Николай ХижнякГде же изучать авиацию, если не в космической столице России? В 2010 году Лусиано подал документы в самарский вуз
© РИА Новости / Николай Хижняк
Где же изучать авиацию, если не в космической столице России? В 2010 году Лусиано подал документы в самарский вуз

Это как раз те люди в красных волонтерских футболках, которые отвечают за подготовку площадки для пресс-конференции, переводы, встречу гостей. Все должно работать четко и без перебоев. Но, несмотря на всю ответственность, Лусиано признается, что для него ЧМ-2018 — это прежде всего не нагрузка, а шанс получить как можно больше положительных эмоций.

А как обойтись без эмоций, когда в считаных метрах от тебя сидят настоящие звезды мирового футбола? Вот и наш герой признает, что никак.

"Это именно тот момент, когда заходит тренер и известный игрок. Вот это просто вау!", — говорит он.

Так, Лусиано удалось встретить футболистов большинства сборных, игравших на "Самара Арене". Волонтер даже не поверил своим глазам, когда встретил звезду бразильской сборной Неймара. Еще одним эмоциональным моментом стал выход на поле с флагами стран.

На стадионе всегда своя атмосфера, но на поле в разы круче! Вокруг вибрация, ты в центре, все на тебя смотрят… Более того, меня видели по телевизору даже родственники, живущие на Мадагаскаре! Это реально непередаваемое ощущение", — вспоминает молодой человек.

Лусиано признается, что приобрел не только море эмоций, но и хороших друзей.

"Я хотел бы продолжить волонтерить, ведь у нас сложилась очень хорошая группа, хорошие ребята, суперкрутой супервайзер", — все еще на эмоциях признается он.

Если у вас есть истории о спортивных волонтерах, присылайте их в нашу редакцию на электронную почту sn@rian.ru.

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