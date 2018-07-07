Волонтеры ЧМ-2018 в Самаре подводят итоги

В организации ЧМ-2018 в Самаре были задействованы 1300 волонтеров АНО "Оргкомитет "Россия-2018" и 1335 городских волонтеров, благодаря которым успешно прошли шесть матчей мундиаля, сообщает пресс-служба АНО "Оргкомитет "Россия-2018".

Команда добровольцев объединила людей от 18 до 80 лет из 25 стран мира — Великобритании, Ливана, Белоруссии, Швейцарии, Колумбии, Мавритании, Нигерии, Болгарии, Бельгии, Китая, Португалии и других и более десятка российских городов от Калининграда до Владивостока.

"Участие волонтеров в работе нашего предприятия сравнимо с глотком свежего воздуха. Вне зависимости от возраста эти задорные люди быстро ориентируются в операционных процессах аэропорта, самостоятельно решают множество вопросов, помогают болельщикам. Их профессионализм вызывает восхищение, а позитивом они заряжают всех вокруг", — поблагодарила волонтеров руководитель службы персонала аэропорта Курумоч Юлия Тихонова.

Для добровольцев в период проведения ЧМ-2018 была организована специальная мотивационно-образовательная программа: посещение мультимедийного исторического парка "Россия — моя история", турниры по литературным, интеллектуально-творческим играм, вечер народов мира, а также познавательные экскурсии для иногородних волонтеров.

"Мы говорим спасибо всей волонтерской сборной Самары, городским и федеральным волонтерам, которые очень оперативно реагировали на все ситуации, выручали с лингвистической поддержкой, помогали в координации транспортных потоков, в деятельности медицинских служб и множестве других функций. Команда волонтеров, прошедших организацию этого международного события, — это уникальный кадровый потенциал региона и всей страны", — обратился к волонтерам врио губернатора Самарской области Александр Фетисов.