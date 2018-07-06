Волонтеры ЧМ-2018 в Сочи подводят итоги

1346 волонтеров Оргкомитета "Россия-2018" и 1580 городских волонтеров помогают гостям города Сочи во время чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года, сообщает пресс-служба АНО "Оргкомитет "Россия-2018".

Добровольцы приехали на ЧМ-2018 в курортный Сочи из 38 различных стран, среди которых Китай, Германия, Бразилия, Никарагуа и многие другие.

Городских волонтеров ЧМ-2018 можно встретить в Сочи на инфостойках, фестивале болельщиков ФИФА и в Олимпийском парке.

Для того чтобы поддерживать боевой дух добровольцев, в рамках мотивационно-образовательной программы в волонтерском центре стадиона "Фишт" было проведено порядка 30 различных мероприятий, включая тренинги о лидерстве и навыках и компетенциях, необходимых для успешной карьеры, лекции по финансовой грамотности и различные викторины о странах и национальных футбольных сборных, принимающих участие в ЧМ-2018.

Вклад волонтеров в атмосферу праздника на мундиале высоко оценил руководитель управления по подготовке объектов и организации мероприятий в городе-организаторе Сочи Андрей Марков.

"Вот скажите мне, кто помогает людям, приходящим на стадион? Кто задает настроение болельщикам? Кто является одной из самых важных движущих сил любого мероприятия и тем более такого значимого, как чемпионат мира по футболу? Кто делает это ярко, профессионально, самоотверженно и совершенно бескорыстно? Правильно! Это наши чудесные волонтеры! Каждый раз, когда вижу этих молодых девчонок и ребят и людей более старшего возраста, я горд за них, я горд за наш проект, я горд за нашу страну! Браво ребята! Нашу жирную точку мы еще поставим!" — сказал он.