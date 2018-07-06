На стыке культур: будни волонтеров ЧМ-2018 в Казани

© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Казани

На ЧМ-2018 в Казани было задействовано 50 иностранных волонтеров и еще около 20 ребят, которые живут и учатся в Казани, но приехали сюда из Колумбии, Нигерии, Египта и других стран