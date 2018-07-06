Волонтер из Казани: спортсмены – это круто, но с волонтерами тоже интересно

Руководитель волонтерского центра ЧМ-2018 в Казани Аида Зиятдинова рассказала спецпроекту "Год волонтера" о своем опыте добровольчества, общению с волонтерами на Чемпионате мира по футболу ФИФА 2018 года в России и любви к футболу.

Вся жизнь Аиды Зиятдиновой связана с волонтерством: сейчас на ЧМ-2018, а в свободное от мундиаля время девушка работает в волонтерском центре, созданном на базе Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Это один из 15 центров, которые отбирали добровольцев со всей страны для участия в ЧМ-2018.

Белград. Сингапур. Токио?

"Я не очень обычный волонтер. По работе я руководитель волонтерского центра в Казани. Из нашей команды набирали волонтеров на Херебьевку Кубка Конфедераций и сам КК 2017, на ЧМ-2018. Но непосредственно в период мирового первенства я волонтер", ‒ говорит Аида.

Будущий руководитель волонтеров училась в КАИ по специальности "менеджмент организаций". В качестве добровольца Аида ездила в Белград: чтобы перенять опыт организации Универсиады туда направили делегацию из Татарстана. А в 2010 году она побывала волонтером на летних юношеских Олимпийских играх в Сингапуре. Это были самые первые игры такого формата. Аида помогала в олимпийской деревне с переводом российским командам и делегациям.

Она рассказывает, что до сих пор общается с друзьями-волонтерами из Сингапура. Ведь самое классное в международных мероприятиях — это новые знакомства. Аида говорит, что сингапурский друг снова зовет в гости.

"Он сейчас из Сингапура переехал в Японию и приглашает приехать на Олимпийские игры в Токио", ‒ рассказывает волонтер.

Подавать ли заявку на Игры в Стране восходящего солнца, она пока не решила.

Футбол и не только

На ЧМ-2018 Аида помогает в штабе волонтеров, где взаимодействует с такими же добровольцами, как она сама: отмечает смены, выдает униформу. Спортсмены — это, конечно, круто, признается Аида, но с волонтерами тоже интересно.

Сейчас на ЧМ-2018 в Казани задействовано 50 иностранных волонтеров и еще около 20 ребят, которые живут и учатся в Казани, но приехали сюда из Колумбии, Нигерии, Египта и других стран.

"Недавно разговаривали с волонтером из Германии, у него большой опыт именно футбольного волонтерства: он был и на Чемпионате мира по футболу в Бразилии, и в Германии, и на Евро. Он говорит, что очень здорово организовано, и даже не чувствует разницы в организации у себя, в Германии, и здесь, в Казани", ‒ рассказывает Аида.

Девушка очень любит футбол. Помимо России болеет за сборную Франции. Из клубов — за "Рубин" и "Реал" (Мадрид). Рассказывает, однажды Криштиану Роналду прошел совсем рядом, поздоровался, поблагодарил волонтеров.

Помимо работы с добровольцами у Аиды есть вторая функция — она волонтер предматчевых церемоний. Именно она в числе тех, кто перед матчем выходит на поле и растягивает полотно официальной эмблемы ФИФА.

"Это потрясающие эмоции, когда и болельщики поддерживают, приветствуют, и в целом команды где-то рядом. Пусть это всего лишь 15 минут, но они очень запоминающиеся", ‒ говорит Аида.

Руководитель волонтерского центра ЧМ-2018 в Казани Аида Зиятдинова помогает в штабе, где взаимодействует с такими же добровольцами Руководитель волонтерского центра ЧМ-2018 в Казани Аида Зиятдинова помогает в штабе, где взаимодействует с такими же добровольцами

Это точно спорт

Для Аиды участие в ЧМ-2018 стало самой большой сбывшейся мечтой. И пусть трансляции удается смотреть в основном в волонтерском штабе, ей нравится эта атмосфера, нравится общаться с людьми из разных функций — в Казани представлены волонтеры 20 направлений.

Сейчас в туристических местах Казани много болельщиков и гостей города. Бывает, что и в свободное от смен время к Аиде обращаются с вопросами иностранцы. Самый частый: где купить билет и оформить Паспорт болельщика.

До сих пор еще не могу поверить, что ЧМ-2018 проходит в Казани. Это эмоции от того, что так много людей горит футболом", ‒ делится волонтер.

Аида мечтает, чтобы в Казани прошли летние Олимпийские игры. В конце концов, и о Чемпионате мира по футболу никто не мог помыслить раньше. Она вспоминает, как посмотрела первый мундиаль в 2002 году и все 16 лет мечтала, чтобы ЧМ-2018 прошел в Казани.

Отвечая на вопрос о том, чем бы она хотела заняться после ЧМ-2018, Аида признается, что пока не решила. Только одно знает точно.

"Это точно спорт. Не могу пока точно сказать, но точно хотела бы остаться в спорте", ‒ говорит Аида.

Министр спорта РФ Павел Колобков – о волонтерах ЧМ-2018:

"Заметно, что волонтерское движение вновь стало популярным в нашей стране. Во многом этому способствует проведение в России таких крупных соревнований, как Олимпиада в Сочи, Универсиада в Казани и, конечно, Чемпионат мира по футболу.

По предварительным данным, на ЧМ-2018 задействовано более 15 тыс. активистов самого разного возраста, от студентов до пенсионеров. Они прилагают все свои усилия, чтобы футболистам и болельщикам российский Чемпионат мира запомнился ярким спортивным праздником, а наша страна — гостеприимством, радушием, доброжелательностью.

Здорово еще и то, что заявки на участие в волонтерской программе ЧМ-2018 поступили из самых разных стран. Этот факт — наглядный пример того, что спорт призван объединять людей.

Спасибо всем волонтерам за слаженную работу и особый вклад в успешное проведение Чемпионата мира!"

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