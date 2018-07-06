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Волонтеры ЧМ-2018 в Казани подводят итоги
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Казани
(обновлено: 16:36 06.07.2018)
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Волонтеры ЧМ-2018 в Казани подводят итоги

Из 9 тыс. заявок, поступивших в оргкомитет "Россия 2018" от кандидатов в волонтеры для участия в ЧМ-2018 было отобрано 1345 волонтеров, сообщает пресс-служба АНО "Оргкомитет "Россия-2018".

Волонтер ЧМ-2018 из Казани: приятно подавать мяч Полю Погба
© РИА Новости / Калинина Юлия
Волонтер ЧМ-2018 из Казани: приятно подавать мяч Полю Погба
В столице Татарстана работали добровольцы из 25 стран мира, 45 субъектов России Федерации и 11 районов республики. Волонтеры в возрасте от 18 до 79 лет помогали по 19 функциональным направлениям, среди которых "Сервисы для команд", "Лингвистические услуги", "Транспорт", "Церемонии", "Аккредитация", "Сервисы для зрителей", "Билетная программа" и многие другие.

Работа по подготовке волонтеров для Казани началась в декабре 2015 года, когда базе Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма начал функционировать волонтерский центр чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в России. Центр привлекал, отбирал и подготавливал волонтеров к Кубку конфедераций 2017 года и ЧМ-2018.

Подготовка волонтеров к ЧМ-2018 проходила в три этапа. На первой ступени, которая называлась "Общее обучение", будущим волонтерам рассказывали об истории чемпионатов мира, интересных фактах из истории футбола, давали подробную информацию о ЧМ в России, знакомили с правилами поведения и компетенциями волонтеров.

Последние два этапа прошли непосредственно перед стартом ЧМ-2018 — в мае-июне 2018 года. В них входило функциональное обучение, направленное на изучение особенностей направления (например, волонтер спортивной площадки, волонтер-переводчик, волонтер, помогающий представителям СМИ) и объектовое обучение (стадион, аэропорт, центр аккредитации и т.д.).

Длительное и продуктивное обучение волонтеров в Казани дало свои плоды — команда добровольцев справилась на отлично.

"Я не перестану повторять слова благодарности волонтерам, которые делают этот чемпионат в России незабываемым!" — поблагодарил волонтеров генеральный координатор от ФИФА Энтони Баффу.

На стыке культур: будни волонтеров ЧМ-2018 в Казани
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в КазаниНа ЧМ-2018 в Казани было задействовано 50 иностранных волонтеров и еще около 20 ребят, которые живут и учатся в Казани, но приехали сюда из Колумбии, Нигерии, Египта и других странНа ЧМ-2018 в Казани было задействовано 50 иностранных волонтеров и еще около 20 ребят, которые живут и учатся в Казани, но приехали сюда из Колумбии, Нигерии, Египта и других стран
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Казани
На ЧМ-2018 в Казани было задействовано 50 иностранных волонтеров и еще около 20 ребят, которые живут и учатся в Казани, но приехали сюда из Колумбии, Нигерии, Египта и других стран
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в КазаниИз 9 тыс. заявок, поступивших в Оргкомитет "Россия 2018" от кандидатов в волонтеры для участия в ЧМ-2018 было отобрано 1345 волонтеровИз 9 тыс. заявок, поступивших в Оргкомитет Россия 2018 от кандидатов в волонтеры для участия в ЧМ-2018 было отобрано 1345 волонтеров
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Казани
Из 9 тыс. заявок, поступивших в Оргкомитет "Россия 2018" от кандидатов в волонтеры для участия в ЧМ-2018 было отобрано 1345 волонтеров
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в КазаниВ столице Татарстана работали добровольцы из 25 стран мира, 45 субъектов России Федерации и 11 районов республикиВ столице Татарстана работали добровольцы из 25 стран мира, 45 субъектов России Федерации и 11 районов республики
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Казани
В столице Татарстана работали добровольцы из 25 стран мира, 45 субъектов России Федерации и 11 районов республики
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в КазаниВолонтеры в возрасте от 18 до 79 лет помогали по 19 функциональным направлениямВолонтеры в возрасте от 18 до 79 лет помогали по 19 функциональным направлениям
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Казани
Волонтеры в возрасте от 18 до 79 лет помогали по 19 функциональным направлениям
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в КазаниРабота по подготовке волонтеров для Казани началась в декабре 2015 годаРабота по подготовке волонтеров для Казани началась в декабре 2015 года
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Казани
Работа по подготовке волонтеров для Казани началась в декабре 2015 года
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в КазаниПодготовка волонтеров к ЧМ-2018 проходила в три этапаПодготовка волонтеров к ЧМ-2018 проходила в три этапа
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Казани
Подготовка волонтеров к ЧМ-2018 проходила в три этапа
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в КазаниНа первой ступени рассказывали об истории чемпионатов мира и истории футбола, знакомили с правилами поведения и компетенциями волонтеровНа первой ступени рассказывали об истории чемпионатов мира и истории футбола, знакомили с правилами поведения и компетенциями волонтеров
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Казани
На первой ступени рассказывали об истории чемпионатов мира и истории футбола, знакомили с правилами поведения и компетенциями волонтеров
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в КазаниПоследние два этапа обучения прошли непосредственно перед стартом ЧМ-2018 – в мае-июне 2018 годаПоследние два этапа обучения прошли непосредственно перед стартом ЧМ-2018 – в мае-июне 2018 года
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Казани
Последние два этапа обучения прошли непосредственно перед стартом ЧМ-2018 – в мае-июне 2018 года
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в КазаниВо второй и третий этапы обучения входило изучение особенностей направления (например, волонтер спортивной площадки, волонтер-переводчик, волонтер, помогающий представителям СМИ) и объектовое обучение (стадион, аэропорт, центр аккредитации и т.д.)Во второй и третий этапы обучения входило изучение особенностей направления (например, волонтер спортивной площадки, волонтер-переводчик, волонтер, помогающий представителям СМИ) и объектовое обучение (стадион, аэропорт, центр аккредитации и т.д.)
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Казани
Во второй и третий этапы обучения входило изучение особенностей направления (например, волонтер спортивной площадки, волонтер-переводчик, волонтер, помогающий представителям СМИ) и объектовое обучение (стадион, аэропорт, центр аккредитации и т.д.)
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в КазаниСейчас в туристических местах Казани много болельщиков и гостей города. К волонтерам обращаются за помощью постоянноСейчас в туристических местах Казани много болельщиков и гостей города. К волонтерам обращаются за помощью постоянно
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Казани
Сейчас в туристических местах Казани много болельщиков и гостей города. К волонтерам обращаются за помощью постоянно
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в КазаниДлительное и продуктивное обучение волонтеров в Казани дало свои плоды – команда добровольцев справилась на отличноДлительное и продуктивное обучение волонтеров в Казани дало свои плоды – команда добровольцев справилась на отлично
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Казани
Длительное и продуктивное обучение волонтеров в Казани дало свои плоды – команда добровольцев справилась на отлично
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