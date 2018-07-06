Волонтеры ЧМ-2018 в Казани подводят итоги

Из 9 тыс. заявок, поступивших в оргкомитет "Россия 2018" от кандидатов в волонтеры для участия в ЧМ-2018 было отобрано 1345 волонтеров, сообщает пресс-служба АНО "Оргкомитет "Россия-2018".
В столице Татарстана работали добровольцы из 25 стран мира, 45 субъектов России Федерации и 11 районов республики. Волонтеры в возрасте от 18 до 79 лет помогали по 19 функциональным направлениям, среди которых "Сервисы для команд", "Лингвистические услуги", "Транспорт", "Церемонии", "Аккредитация", "Сервисы для зрителей", "Билетная программа" и многие другие.
Работа по подготовке волонтеров для Казани началась в декабре 2015 года, когда базе Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма начал функционировать волонтерский центр чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в России. Центр привлекал, отбирал и подготавливал волонтеров к Кубку конфедераций 2017 года и ЧМ-2018.
Подготовка волонтеров к ЧМ-2018 проходила в три этапа. На первой ступени, которая называлась "Общее обучение", будущим волонтерам рассказывали об истории чемпионатов мира, интересных фактах из истории футбола, давали подробную информацию о ЧМ в России, знакомили с правилами поведения и компетенциями волонтеров.
Последние два этапа прошли непосредственно перед стартом ЧМ-2018 — в мае-июне 2018 года. В них входило функциональное обучение, направленное на изучение особенностей направления (например, волонтер спортивной площадки, волонтер-переводчик, волонтер, помогающий представителям СМИ) и объектовое обучение (стадион, аэропорт, центр аккредитации и т.д.).
Длительное и продуктивное обучение волонтеров в Казани дало свои плоды — команда добровольцев справилась на отлично.
"Я не перестану повторять слова благодарности волонтерам, которые делают этот чемпионат в России незабываемым!" — поблагодарил волонтеров генеральный координатор от ФИФА Энтони Баффу.
На ЧМ-2018 в Казани было задействовано 50 иностранных волонтеров и еще около 20 ребят, которые живут и учатся в Казани, но приехали сюда из Колумбии, Нигерии, Египта и других стран
Из 9 тыс. заявок, поступивших в Оргкомитет "Россия 2018" от кандидатов в волонтеры для участия в ЧМ-2018 было отобрано 1345 волонтеров
В столице Татарстана работали добровольцы из 25 стран мира, 45 субъектов России Федерации и 11 районов республики
Волонтеры в возрасте от 18 до 79 лет помогали по 19 функциональным направлениям
Работа по подготовке волонтеров для Казани началась в декабре 2015 года
Подготовка волонтеров к ЧМ-2018 проходила в три этапа
На первой ступени рассказывали об истории чемпионатов мира и истории футбола, знакомили с правилами поведения и компетенциями волонтеров
Последние два этапа обучения прошли непосредственно перед стартом ЧМ-2018 – в мае-июне 2018 года
Во второй и третий этапы обучения входило изучение особенностей направления (например, волонтер спортивной площадки, волонтер-переводчик, волонтер, помогающий представителям СМИ) и объектовое обучение (стадион, аэропорт, центр аккредитации и т.д.)
Сейчас в туристических местах Казани много болельщиков и гостей города. К волонтерам обращаются за помощью постоянно
Длительное и продуктивное обучение волонтеров в Казани дало свои плоды – команда добровольцев справилась на отлично
Волонтеры сделали Чемпионат мира - 2018 в России незабываемым