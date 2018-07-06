Волонтеры ЧМ-2018 в Казани подводят итоги

Из 9 тыс. заявок, поступивших в оргкомитет "Россия 2018" от кандидатов в волонтеры для участия в ЧМ-2018 было отобрано 1345 волонтеров, сообщает пресс-служба АНО "Оргкомитет "Россия-2018".

В столице Татарстана работали добровольцы из 25 стран мира, 45 субъектов России Федерации и 11 районов республики. Волонтеры в возрасте от 18 до 79 лет помогали по 19 функциональным направлениям, среди которых "Сервисы для команд", "Лингвистические услуги", "Транспорт", "Церемонии", "Аккредитация", "Сервисы для зрителей", "Билетная программа" и многие другие.

Работа по подготовке волонтеров для Казани началась в декабре 2015 года, когда базе Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма начал функционировать волонтерский центр чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в России. Центр привлекал, отбирал и подготавливал волонтеров к Кубку конфедераций 2017 года и ЧМ-2018.

Подготовка волонтеров к ЧМ-2018 проходила в три этапа. На первой ступени, которая называлась "Общее обучение", будущим волонтерам рассказывали об истории чемпионатов мира, интересных фактах из истории футбола, давали подробную информацию о ЧМ в России, знакомили с правилами поведения и компетенциями волонтеров.

Последние два этапа прошли непосредственно перед стартом ЧМ-2018 — в мае-июне 2018 года. В них входило функциональное обучение, направленное на изучение особенностей направления (например, волонтер спортивной площадки, волонтер-переводчик, волонтер, помогающий представителям СМИ) и объектовое обучение (стадион, аэропорт, центр аккредитации и т.д.).

Длительное и продуктивное обучение волонтеров в Казани дало свои плоды — команда добровольцев справилась на отлично.

"Я не перестану повторять слова благодарности волонтерам, которые делают этот чемпионат в России незабываемым!" — поблагодарил волонтеров генеральный координатор от ФИФА Энтони Баффу.