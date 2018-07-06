Волонтер ЧМ-2018 из Казани: приятно подавать мяч Полю Погба

Волонтер Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года из Казани Денис Давыдов рассказал в интервью проекту "Год волонтера" о том, как он попал в Instagram сборной Германии, подавал мячи Полю Погба и какой совет получил от Владимира Стогниенко.

— Денис, чем занимаешься на ЧМ-2018?

— Я помогаю футбольным командам. Мы очень сильно болели за Аргентину, чтобы увидеть Месси. Потом мы болели за Бразилию и за Бельгию. Не было известно, кто будет играть в плей-офф в Казани. Лучший расклад был Франция — Аргентина в 1/8 и Бельгия — Бразилия в 1/4. И как раз так и случилось. Все звезды мирового футбола либо уже побывали, либо еще побывают в Казани.

— Помогаешь футболистам на "Казань Арене"?

— Мы разгружаем вещи спортсменов, выносим инвентарь на поле, готовим раздевалку, чтобы, когда они приедут, все уже было готово. Когда они тренируются, мы подаем мячи. Если чего-то не хватает, приносим. Может, что-то починить надо, такое тоже делаем.

Во время игры мы находимся в подтрибунном помещении, чтобы помочь во время матча, если понадобится. Например, командам может понадобиться засыпать лед в ванну в раздевалке. Мы во втором тайме это делаем, чтобы футболисты быстрее восстановились после игры.

После игры помогаем провести игроков на допинг-контроль, показываем, где находится комната для интервью. Не напрямую с футболистами, конечно, но с их менеджерами мы взаимодействуем.

© РИА Новости / Калинина Юлия Подавать мячи, когда мяч улетает от Поля Погба, всегда приятно. И ловить эти мячи, а потом называть их по имени, чтобы они обернулись и посмотрели на тебя © РИА Новости / Калинина Юлия Подавать мячи, когда мяч улетает от Поля Погба, всегда приятно. И ловить эти мячи, а потом называть их по имени, чтобы они обернулись и посмотрели на тебя

Мяч для Погба и Instagram сборной Германии

— Кому подавал мячи на тренировке?

— Сборной Франции. Они всегда открыты к волонтерам, и эта сборная, наверное, оставила самое приятное впечатление не только у меня, но и у всех волонтеров нашей функции. Они всегда разрешали нам помогать себе.

Подавать мячи, когда мяч улетает от Поля Погба, всегда приятно. И ловить эти мячи, а потом называть их по имени, чтобы они обернулись и посмотрели на тебя. Ты им катишь мяч, даешь пас — это очень приятно.

Также понравилась сборная Колумбии, все латиноамериканские команды очень веселые.

Селфи с Гризманном сделал?

— Нет, к сожалению, селфи нельзя. Это может помешать им настроиться на игру. На самом деле того, что мы видим их близко, уже хватает. Это уже большие впечатления, большие эмоции.

Бывало такое, что фотографирует фотограф команды, футболистов, и мы как-то случайно попадаем в кадр. Я один раз попал в Instagram сборной Германии: когда они фотографировали Йоахима Лева, я случайно оказался в кадре.

— Футболисты благодарят волонтеров?

— После игры благодарят. Например, сборная Франции вообще сказала, что казанские волонтеры лучшие на этом ЧМ-2018. Они два раза к нам приезжали, они нас хорошо знают, даже знают нас по именам. Они не только были рады нас видеть во второй раз, но даже каждому пожали руки.

Их улыбки для нас — лучший подарок, потому что мы знаем, что мы выполнили свои функции как надо, что гости довольны. Это для нас как для хозяев, организаторов самое важное.

Гости со всего света

— Как общаешься с игроками и болельщиками? Английский выручает?

— Я знаю английский, учу испанский. На испанском могу сказать только базовые вещи, потому что я учу этот язык сам по совету моего любимого комментатора Владимира Стогниенко. Он приезжал к нам на форум Russian PR week.

На тот момент я еще хотел быть спортивным журналистом, и я спросил "Какой бы вы совет дали молодому спортивному журналисту?" Он сказал: "Учи языки. Если ты английский знаешь, то я бы посоветовал тебе учить испанский, потому что он очень востребованный, второй most speaking language".

Мне нравится учить испанский. На ЧМ-2018 я еще раз убедился, что иностранный язык — это большое преимущество.

— Когда нет смен, в городе общаешься с иностранными болельщиками?

— Меня просили фотографировать несколько раз. Или на Кремлевской набережной у меня колумбийцы спрашивали, как пройти куда-то. Если я слышу какую-то иностранную речь и вижу озадаченные выражения лиц, я всегда стараюсь помочь.

Как-то у нас был Чемпионат мира по ушу в Казани. Я не принимал в нем участие как волонтер. Я просто пришел в магазин, увидел, что люди азиатской внешности — они оказались из Канады — пытались что-то объяснить продавцу, но он не понимал их. Я подошел, перевел. Они были в восторге. Они мне даже подарили значок.

Не важно, в качестве кого я нахожусь в городе — в качестве волонтера или обычного жителя, — я всегда рад помочь. Когда ты один раз был волонтером, тебе уже неважно кому, где и как помогать. Главное — быть полезным.

— Какие ощущения от того, что в Казани сейчас гости со всего света?

— У меня такое ощущение, что я нахожусь в Европе, в самой настоящей Европе, потому что здесь очень много туристов, все говорят на разных языках. Видишь людей из абсолютно разных стран ‒ из Колумбии, из Аргентины очень много, из Франции, Ирана, даже из Мексики, хотя Мексика здесь не играет.

Я очень рад, что они пишут положительные отклики в соцсетях, говорят, что Россия — очень крутая страна.

Волонтер и футболист

— Любишь футбол? За кого болеешь?

Я большой фанат футбола. Из сборных, конечно, за Россию. Из клубов — за "Манчестер юнайтед", я большой поклонник этого клуба с 2006 года.

— Сам играешь?

— Я жил в городе Набережные Челны, со второго класса профессионально занимался футболом. В 11-м классе я уже играл в молодежной команде КамАЗа. Здесь, в Казани, я также играю в футбол ‒ за сборную КФУ по большому футболу и по мини-футболу.

© РИА Новости / Калинина Юлия Не важно, в качестве кого я нахожусь в городе — в качестве волонтера или обычного жителя, — я всегда рад помочь © РИА Новости / Калинина Юлия Не важно, в качестве кого я нахожусь в городе — в качестве волонтера или обычного жителя, — я всегда рад помочь

— Как думаешь, пройдет сборная России четвертьфинал?

— Я не хочу загадывать. Я так никогда за нашу сборную не переживал, как сейчас — я срываю голос. Загадывать ничего не хочу. Пусть я лучше буду не так оптимистично относиться к игре, но зато потом я буду радоваться так, как никогда не радовался, если мы пройдем Хорватию.

— Чем хочешь заниматься, когда закончишь университет?

— Я хочу организовывать такие крупные мероприятия. Волонтером быть, конечно, круто. Но когда я вырасту, когда мне будет уже лет за 25, я уже буду иметь семью, мне уже нужно будет обеспечивать всех своих родственников… Поэтому я сейчас стараюсь принять участие во многих мероприятиях, чтобы набраться опыта.

А еще я организую в своем университете спортивные и не только мероприятия. Я надеюсь, этот опыт мне поможет.

За последний месяц я организовал четыре мероприятия. Одно мероприятие "Кубок четырех" — это пять видов спорта: футбол, волейбол, настольный теннис, киберспорт ФИФА и баскетбол. Второе — футбольный матч между выпускниками журфака и нынешними студентами факультета. Третий — кубок всего института по футболу. И четвертое — это форум Russian PR week, посвященный рекламе и связям с общественностью. Приезжали крутые спикеры.

Министр спорта РФ Павел Колобков – о волонтерах ЧМ-2018:

"Заметно, что волонтерское движение вновь стало популярным в нашей стране. Во многом этому способствует проведение в России таких крупных соревнований, как Олимпиада в Сочи, Универсиада в Казани и, конечно, Чемпионат мира по футболу.

По предварительным данным, на ЧМ-2018 задействовано более 15 тыс. активистов самого разного возраста, от студентов до пенсионеров. Они прилагают все свои усилия, чтобы футболистам и болельщикам российский Чемпионат мира запомнился ярким спортивным праздником, а наша страна — гостеприимством, радушием, доброжелательностью.

Здорово еще и то, что заявки на участие в волонтерской программе ЧМ-2018 поступили из самых разных стран. Этот факт — наглядный пример того, что спорт призван объединять людей.

Спасибо всем волонтерам за слаженную работу и особый вклад в успешное проведение Чемпионата мира!"

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