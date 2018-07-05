На Стрелке: будни волонтеров ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

В волонтерской программе АНО «Оргкомитет «Россия-2018» в Нижнем Новгороде приняли участие 1206 человек, которые помогали в проведении Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года