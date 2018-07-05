Год волонтера
(обновлено: 18:25 05.07.2018)
01350

На Стрелке: будни волонтеров ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

Работа на информационных стойках, встреча и сопровождение гостей, помощь в нестандартных ситуациях и многое другое в фоторепортаже о буднях волонтеров Нижнего Новгорода.
В волонтерской программе АНО «Оргкомитет «Россия-2018» в Нижнем Новгороде приняли участие 1206 человек, которые помогали в проведении Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
В волонтерской программе АНО «Оргкомитет «Россия-2018» в Нижнем Новгороде приняли участие 1206 человек, которые помогали в проведении Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года
Волонтеры были частью 20 различных функций: «Церемонии», «Обеспечение деятельности СМИ», «Сервисы для зрителей», «Телерадиовещание», «Протокол» и другие
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Волонтеры были частью 20 различных функций: «Церемонии», «Обеспечение деятельности СМИ», «Сервисы для зрителей», «Телерадиовещание», «Протокол» и другие
Добровольцев можно было встретить на Фестивале болельщиков ФИФА, в городском пресс-центре ЧМ-2018 в нижегородском кремле
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Добровольцев можно было встретить на Фестивале болельщиков ФИФА, в городском пресс-центре ЧМ-2018 в нижегородском кремле
Еще 1080 волонтеров было задействовано в программе «Городские волонтеры»
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Еще 1080 волонтеров было задействовано в программе «Городские волонтеры»
Подготовкой добровольцев для проведения мундиаля занимался Волонтерский центр Чемпионата мира по футболу
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Подготовкой добровольцев для проведения мундиаля занимался Волонтерский центр Чемпионата мира по футболу
Волонтерский центр Чемпионата мира по футболу был открыт в декабре 2015 года на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Волонтерский центр Чемпионата мира по футболу был открыт в декабре 2015 года на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Городской волонтерский центр заработал осенью 2016 года
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Городской волонтерский центр заработал осенью 2016 года
В дни матчей Нижний Новгород становился мировой столицей спорта
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
В дни матчей Нижний Новгород становился мировой столицей спорта
Значительный вклад в организацию и проведение праздника внесли волонтеры
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Значительный вклад в организацию и проведение праздника внесли волонтеры
Волонтеры встречали гостей в аэропорту, на железнодорожном вокзале и перехватывающих парковках
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Волонтеры встречали гостей в аэропорту, на железнодорожном вокзале и перехватывающих парковках
Волонтеры дежурили на стойках информации в городе
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Волонтеры дежурили на стойках информации в городе
Волонтеры помогали гостям на Последней Миле перед стадионом
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Волонтеры помогали гостям на Последней Миле перед стадионом
Волонтеры функции Протокол работали с гостями категории VIP
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Волонтеры функции "Протокол" работали с гостями категории VIP
Команда волонтеров операционного маркетинга сопровождала партнеров ЧМ-2018
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Команда волонтеров операционного маркетинга сопровождала партнеров ЧМ-2018
Большинство волонтеров Нижнего Новгорода - студенты Университета Лобачевского
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Большинство волонтеров Нижнего Новгорода - студенты Университета Лобачевского
Огромная часть успеха ЧМ-2018 - заслуга волонтеров
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Огромная часть успеха ЧМ-2018 - заслуга волонтеров
В волонтерской программе АНО «Оргкомитет «Россия-2018» в Нижнем Новгороде приняли участие 1206 человек, которые помогали в проведении Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года
Волонтеры были частью 20 различных функций: «Церемонии», «Обеспечение деятельности СМИ», «Сервисы для зрителей», «Телерадиовещание», «Протокол» и другие
Добровольцев можно было встретить на Фестивале болельщиков ФИФА, в городском пресс-центре ЧМ-2018 в нижегородском кремле
Еще 1080 волонтеров было задействовано в программе «Городские волонтеры»
Подготовкой добровольцев для проведения мундиаля занимался Волонтерский центр Чемпионата мира по футболу
Волонтерский центр Чемпионата мира по футболу был открыт в декабре 2015 года на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Городской волонтерский центр заработал осенью 2016 года
В дни матчей Нижний Новгород становился мировой столицей спорта
Значительный вклад в организацию и проведение праздника внесли волонтеры
Волонтеры встречали гостей в аэропорту, на железнодорожном вокзале и перехватывающих парковках
Волонтеры дежурили на стойках информации в городе
Волонтеры помогали гостям на Последней Миле перед стадионом
Волонтеры функции Протокол работали с гостями категории VIP
Команда волонтеров операционного маркетинга сопровождала партнеров ЧМ-2018
Большинство волонтеров Нижнего Новгорода - студенты Университета Лобачевского
Огромная часть успеха ЧМ-2018 - заслуга волонтеров
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