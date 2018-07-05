Год волонтера
Волонтеры ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде подводят итоги
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
(обновлено: 18:43 05.07.2018)
0520

Волонтеры ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде подводят итоги

В волонтерской программе АНО "Оргкомитет "Россия-2018" в Нижнем Новгороде приняли участие 1206 человек, которые помогали в проведении Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года, сообщает пресс-служба Оргкомитета.

Волонтеры особого назначения — прошедшие особенный отбор и наделенные сверхважными или весьма необычными функциями
© Из личного архива Арины Визгаловой
Волонтер особого назначения: Санчо Панса для Забиваки и помощник Президента
Добровольцы были частью 20 различных функций, среди которых, например, "Церемонии", "Обеспечение деятельности СМИ", "Сервисы для зрителей", "Телерадиовещание", "Протокол" и многие другие.

Еще 1080 волонтеров было задействовано в программе "Городские волонтеры". Таких добровольцев можно было встретить на Фестивале болельщиков ФИФА, в городском пресс-центре ЧМ-2018 в нижегородском кремле, в аэропорту, на железнодорожном вокзале и перехватывающих парковках, на стойках информации в городе, на Последней Миле перед стадионом и во многих других местах.

Подготовкой добровольцев для проведения мундиаля занимался Волонтерский центр Чемпионата мира по футболу, который был открыт в декабре 2015 года на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского, и Городской волонтерский центр, открытый осенью 2016 года.

"Чемпионат мира очень позитивно отразился на развитии нашего города и страны. В дни матчей Нижний Новгород, по сути, становился мировой столицей спорта, и значительный вклад в организацию и проведение данного праздника внесли волонтеры, большинство которых представляют Университет Лобачевского. Это бесценный опыт для наших студентов и, я уверен, они используют его в будущем в своей профессионально деятельности", — поблагодарил волонтеров ректор Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, посол Волонтерской программы Чемпионата Евгений Чупрунов.

На Стрелке: будни волонтеров ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем НовгородеВ волонтерской программе АНО «Оргкомитет «Россия-2018» в Нижнем Новгороде приняли участие 1206 человек, которые помогали в проведении Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 годаВ волонтерской программе АНО «Оргкомитет «Россия-2018» в Нижнем Новгороде приняли участие 1206 человек, которые помогали в проведении Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
В волонтерской программе АНО «Оргкомитет «Россия-2018» в Нижнем Новгороде приняли участие 1206 человек, которые помогали в проведении Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем НовгородеВолонтеры были частью 20 различных функций: «Церемонии», «Обеспечение деятельности СМИ», «Сервисы для зрителей», «Телерадиовещание», «Протокол» и другиеВолонтеры были частью 20 различных функций: «Церемонии», «Обеспечение деятельности СМИ», «Сервисы для зрителей», «Телерадиовещание», «Протокол» и другие
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Волонтеры были частью 20 различных функций: «Церемонии», «Обеспечение деятельности СМИ», «Сервисы для зрителей», «Телерадиовещание», «Протокол» и другие
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем НовгородеДобровольцев можно было встретить на Фестивале болельщиков ФИФА, в городском пресс-центре ЧМ-2018 в нижегородском кремлеДобровольцев можно было встретить на Фестивале болельщиков ФИФА, в городском пресс-центре ЧМ-2018 в нижегородском кремле
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Добровольцев можно было встретить на Фестивале болельщиков ФИФА, в городском пресс-центре ЧМ-2018 в нижегородском кремле
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем НовгородеЕще 1080 волонтеров было задействовано в программе «Городские волонтеры»Еще 1080 волонтеров было задействовано в программе «Городские волонтеры»
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Еще 1080 волонтеров было задействовано в программе «Городские волонтеры»
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем НовгородеПодготовкой добровольцев для проведения мундиаля занимался Волонтерский центр Чемпионата мира по футболуПодготовкой добровольцев для проведения мундиаля занимался Волонтерский центр Чемпионата мира по футболу
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Подготовкой добровольцев для проведения мундиаля занимался Волонтерский центр Чемпионата мира по футболу
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем НовгородеВолонтерский центр Чемпионата мира по футболу был открыт в декабре 2015 года на базе ННГУ им. Н.И. ЛобачевскогоВолонтерский центр Чемпионата мира по футболу был открыт в декабре 2015 года на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Волонтерский центр Чемпионата мира по футболу был открыт в декабре 2015 года на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем НовгородеГородской волонтерский центр заработал осенью 2016 годаГородской волонтерский центр заработал осенью 2016 года
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Городской волонтерский центр заработал осенью 2016 года
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем НовгородеВ дни матчей Нижний Новгород становился мировой столицей спортаВ дни матчей Нижний Новгород становился мировой столицей спорта
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
В дни матчей Нижний Новгород становился мировой столицей спорта
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем НовгородеЗначительный вклад в организацию и проведение праздника внесли волонтерыЗначительный вклад в организацию и проведение праздника внесли волонтеры
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Значительный вклад в организацию и проведение праздника внесли волонтеры
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем НовгородеВолонтеры встречали гостей в аэропорту, на железнодорожном вокзале и перехватывающих парковкахВолонтеры встречали гостей в аэропорту, на железнодорожном вокзале и перехватывающих парковках
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Волонтеры встречали гостей в аэропорту, на железнодорожном вокзале и перехватывающих парковках
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем НовгородеВолонтеры дежурили на стойках информации в городеВолонтеры дежурили на стойках информации в городе
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Волонтеры дежурили на стойках информации в городе
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем НовгородеВолонтеры помогали гостям на Последней Миле перед стадиономВолонтеры помогали гостям на Последней Миле перед стадионом
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Волонтеры помогали гостям на Последней Миле перед стадионом
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем НовгородеВолонтеры функции "Протокол" работали с гостями категории VIPВолонтеры функции Протокол работали с гостями категории VIP
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Волонтеры функции "Протокол" работали с гостями категории VIP
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем НовгородеКоманда волонтеров операционного маркетинга сопровождала партнеров ЧМ-2018Команда волонтеров операционного маркетинга сопровождала партнеров ЧМ-2018
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Команда волонтеров операционного маркетинга сопровождала партнеров ЧМ-2018
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем НовгородеБольшинство волонтеров Нижнего Новгорода - студенты Университета ЛобачевскогоБольшинство волонтеров Нижнего Новгорода - студенты Университета Лобачевского
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Большинство волонтеров Нижнего Новгорода - студенты Университета Лобачевского
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем НовгородеОгромная часть успеха ЧМ-2018 - заслуга волонтеровОгромная часть успеха ЧМ-2018 - заслуга волонтеров
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Огромная часть успеха ЧМ-2018 - заслуга волонтеров
/

"Успех любого Чемпионата мира основывается на многих вещах; в том числе на эффективности местного организационного комитета. Огромная часть этого успеха исходит от усилий и включенности волонтеров. Это была большая честь работать с волонтерами здесь, в Нижнем Новгороде. Город не мог найти более преданных и талантливых людей, которые были самыми прекрасными послами для этого особого города в России", — сказал Том Кинг, генеральный координатор ФИФА в Нижнем Новгороде.

Кинг также поздравил нижегородский оргкомитет с успешной работы, которую он проделал, чтобы набрать, обучить и мотивировать особую группу добровольцев. Их вклад в успех мероприятия в Нижнем Новгороде, по мнению представителя ФИФА, был впечатляющим.

Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2018
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена