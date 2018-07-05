Волонтеры ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде подводят итоги

В волонтерской программе АНО "Оргкомитет "Россия-2018" в Нижнем Новгороде приняли участие 1206 человек, которые помогали в проведении Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года, сообщает пресс-служба Оргкомитета.

Добровольцы были частью 20 различных функций, среди которых, например, "Церемонии", "Обеспечение деятельности СМИ", "Сервисы для зрителей", "Телерадиовещание", "Протокол" и многие другие.

Еще 1080 волонтеров было задействовано в программе "Городские волонтеры". Таких добровольцев можно было встретить на Фестивале болельщиков ФИФА, в городском пресс-центре ЧМ-2018 в нижегородском кремле, в аэропорту, на железнодорожном вокзале и перехватывающих парковках, на стойках информации в городе, на Последней Миле перед стадионом и во многих других местах.

Подготовкой добровольцев для проведения мундиаля занимался Волонтерский центр Чемпионата мира по футболу, который был открыт в декабре 2015 года на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского, и Городской волонтерский центр, открытый осенью 2016 года.

"Чемпионат мира очень позитивно отразился на развитии нашего города и страны. В дни матчей Нижний Новгород, по сути, становился мировой столицей спорта, и значительный вклад в организацию и проведение данного праздника внесли волонтеры, большинство которых представляют Университет Лобачевского. Это бесценный опыт для наших студентов и, я уверен, они используют его в будущем в своей профессионально деятельности", — поблагодарил волонтеров ректор Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, посол Волонтерской программы Чемпионата Евгений Чупрунов.

На Стрелке: будни волонтеров ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде © Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде В волонтерской программе АНО «Оргкомитет «Россия-2018» в Нижнем Новгороде приняли участие 1206 человек, которые помогали в проведении Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года © Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде В волонтерской программе АНО «Оргкомитет «Россия-2018» в Нижнем Новгороде приняли участие 1206 человек, которые помогали в проведении Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года © Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде Волонтеры были частью 20 различных функций: «Церемонии», «Обеспечение деятельности СМИ», «Сервисы для зрителей», «Телерадиовещание», «Протокол» и другие © Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде Волонтеры были частью 20 различных функций: «Церемонии», «Обеспечение деятельности СМИ», «Сервисы для зрителей», «Телерадиовещание», «Протокол» и другие © Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде Добровольцев можно было встретить на Фестивале болельщиков ФИФА, в городском пресс-центре ЧМ-2018 в нижегородском кремле © Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде Добровольцев можно было встретить на Фестивале болельщиков ФИФА, в городском пресс-центре ЧМ-2018 в нижегородском кремле © Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде Еще 1080 волонтеров было задействовано в программе «Городские волонтеры» © Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде Еще 1080 волонтеров было задействовано в программе «Городские волонтеры» © Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде Подготовкой добровольцев для проведения мундиаля занимался Волонтерский центр Чемпионата мира по футболу © Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде Подготовкой добровольцев для проведения мундиаля занимался Волонтерский центр Чемпионата мира по футболу © Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде Волонтерский центр Чемпионата мира по футболу был открыт в декабре 2015 года на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского © Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде Волонтерский центр Чемпионата мира по футболу был открыт в декабре 2015 года на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского © Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде Городской волонтерский центр заработал осенью 2016 года © Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде Городской волонтерский центр заработал осенью 2016 года © Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде В дни матчей Нижний Новгород становился мировой столицей спорта © Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде В дни матчей Нижний Новгород становился мировой столицей спорта © Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде Значительный вклад в организацию и проведение праздника внесли волонтеры © Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде Значительный вклад в организацию и проведение праздника внесли волонтеры © Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде Волонтеры встречали гостей в аэропорту, на железнодорожном вокзале и перехватывающих парковках © Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде Волонтеры встречали гостей в аэропорту, на железнодорожном вокзале и перехватывающих парковках © Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде Волонтеры дежурили на стойках информации в городе © Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде Волонтеры дежурили на стойках информации в городе © Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде Волонтеры помогали гостям на Последней Миле перед стадионом © Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде Волонтеры помогали гостям на Последней Миле перед стадионом © Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде Волонтеры функции "Протокол" работали с гостями категории VIP © Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде Волонтеры функции "Протокол" работали с гостями категории VIP © Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде Команда волонтеров операционного маркетинга сопровождала партнеров ЧМ-2018 © Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде Команда волонтеров операционного маркетинга сопровождала партнеров ЧМ-2018 © Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде Большинство волонтеров Нижнего Новгорода - студенты Университета Лобачевского © Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде Большинство волонтеров Нижнего Новгорода - студенты Университета Лобачевского © Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде Огромная часть успеха ЧМ-2018 - заслуга волонтеров © Волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде Огромная часть успеха ЧМ-2018 - заслуга волонтеров /

"Успех любого Чемпионата мира основывается на многих вещах; в том числе на эффективности местного организационного комитета. Огромная часть этого успеха исходит от усилий и включенности волонтеров. Это была большая честь работать с волонтерами здесь, в Нижнем Новгороде. Город не мог найти более преданных и талантливых людей, которые были самыми прекрасными послами для этого особого города в России", — сказал Том Кинг, генеральный координатор ФИФА в Нижнем Новгороде.

Кинг также поздравил нижегородский оргкомитет с успешной работы, которую он проделал, чтобы набрать, обучить и мотивировать особую группу добровольцев. Их вклад в успех мероприятия в Нижнем Новгороде, по мнению представителя ФИФА, был впечатляющим.