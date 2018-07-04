Айдар Акмалов: Волонтерство – это опыт решения нестандартных задач

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Исполнительный директор Казанского открытого университета талантов Айдар Акмалов рассказал журналистам городского пресс-центра о поддержке одаренных спортсменов в Татарстане и волонтерской деятельности.

Акмалов отметил, что спорт является одним из приоритетных направлений поддержки молодых людей в республике, а также подчеркнул важность развития молодежи в социальном творчестве — волонтерстве.

Волонтерство на Чемпионате мира — это профессиональный опыт в работе с очень большим количеством людей в незнакомой ситуации и развитие своих различных компетенций. Это возможность приобретения различной практики и опыта при решении нестандартных задач, когда, нет инструкций, нет готовых ответов, а нужно действовать", — сказал Акмалов.

Волонтер ЧМ-2018 Ярослава Вихарева рассказала, что работает на "последней миле" у стадиона и добровольчество помогает ей практиковать иностранный язык.

"Мы работаем проводниками счастья, я бы так сказала. Мы не только развлекаем людей и подбадриваем, на позитивную волну настраиваем, включаем музыку, вместе с ними танцуем, фотографируемся, мы еще помогаем им решить некоторые нештатные ситуации", — поделилась Ярослава.

Ярославе уже удалось посмотреть на стадионе матч между сборными Польши и Колумбии, а также понаблюдать со стороны за работой других волонтеров во время игры.

Исполнительный директор Казанского открытого университета талантов отметил, что во время Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года у волонтеров и молодых спортсменов есть возможность увидеть мастерство лучших футболистов мира.

По словам Акмалова, сегодня при приеме на работу порой учитывается и волонтерский опыт, коммуникативные навыки и компетенции по решению нестандартных задач, приобретенные на спортивных мероприятиях.

"Есть работодатели, которые, безусловно, смотрят на волонтерский опыт", — сообщил Акмалов.