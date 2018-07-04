Год волонтера
Айдар Акмалов: Волонтерство – это опыт решения нестандартных задач
© РИА Новости / Владимир Песня
(обновлено: 14:35 04.07.2018)
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Айдар Акмалов: Волонтерство – это опыт решения нестандартных задач

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Исполнительный директор Казанского открытого университета талантов Айдар Акмалов рассказал журналистам городского пресс-центра о поддержке одаренных спортсменов в Татарстане и волонтерской деятельности.

Как форум FISU собрал в Казани волонтёров со всего света
© РИА Новости / Юлия Калинина
Как форум FISU собрал в Казани волонтеров со всего света
Акмалов отметил, что спорт является одним из приоритетных направлений поддержки молодых людей в республике, а также подчеркнул важность развития молодежи в социальном творчестве — волонтерстве.

Волонтерство на Чемпионате мира — это профессиональный опыт в работе с очень большим количеством людей в незнакомой ситуации и развитие своих различных компетенций. Это возможность приобретения различной практики и опыта при решении нестандартных задач, когда, нет инструкций, нет готовых ответов, а нужно действовать", — сказал Акмалов.

Волонтер ЧМ-2018 Ярослава Вихарева рассказала, что работает на "последней миле" у стадиона и добровольчество помогает ей практиковать иностранный язык.

"Мы работаем проводниками счастья, я бы так сказала. Мы не только развлекаем людей и подбадриваем, на позитивную волну настраиваем, включаем музыку, вместе с ними танцуем, фотографируемся, мы еще помогаем им решить некоторые нештатные ситуации", — поделилась Ярослава.

Будни городских волонтеров Казани
© РИА Новости / Юлия КалининаГолубая футболка-поло и синие брюки – форма городского волонтера Казани.Голубая футболка-поло и синие брюки – форма городского волонтера Казани.
© РИА Новости / Юлия Калинина
Голубая футболка-поло и синие брюки – форма городского волонтера Казани.
© РИА Новости / Юлия КалининаВстречу гостей в своем родном городе доверили волонтерам-казанцам.Встречу гостей в своем родном городе доверили волонтерам-казанцам.
© РИА Новости / Юлия Калинина
Встречу гостей в своем родном городе доверили волонтерам-казанцам.
© РИА Новости / Юлия КалининаНа стенку палатки прикреплена турнирная таблица с датами проведения матчей и результатами встреч.На стенку палатки прикреплена турнирная таблица с датами проведения матчей и результатами встреч.
© РИА Новости / Юлия Калинина
На стенку палатки прикреплена турнирная таблица с датами проведения матчей и результатами встреч.
© РИА Новости / Юлия КалининаУ каждого волонтерского пункта свое название и свои фишки.У каждого волонтерского пункта свое название и свои фишки.
© РИА Новости / Юлия Калинина
У каждого волонтерского пункта свое название и свои фишки.
© РИА Новости / Юлия КалининаЛюбой прохожий может опустить в урну для голосования бумажку с названием страны-победителя.Любой прохожий может опустить в урну для голосования бумажку с названием страны-победителя.
© РИА Новости / Юлия Калинина
Любой прохожий может опустить в урну для голосования бумажку с названием страны-победителя.
© РИА Новости / Юлия КалининаКогда выдается свободное время, можно и прохожих развлечь танцем.Когда выдается свободное время, можно и прохожих развлечь танцем.
© РИА Новости / Юлия Калинина
Когда выдается свободное время, можно и прохожих развлечь танцем.
© РИА Новости / Юлия КалининаВолонтеры почти не сидят без дела – они или танцуют, или что-то мастерят.Волонтеры почти не сидят без дела – они или танцуют, или что-то мастерят.
© РИА Новости / Юлия Калинина
Волонтеры почти не сидят без дела – они или танцуют, или что-то мастерят.
© РИА Новости / Юлия КалининаУ Дворца земледельцев звучит музыка и танцуют волонтеры.У Дворца земледельцев звучит музыка и танцуют волонтеры.
© РИА Новости / Юлия Калинина
У Дворца земледельцев звучит музыка и танцуют волонтеры.
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Ярославе уже удалось посмотреть на стадионе матч между сборными Польши и Колумбии, а также понаблюдать со стороны за работой других волонтеров во время игры.

Исполнительный директор Казанского открытого университета талантов отметил, что во время Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года у волонтеров и молодых спортсменов есть возможность увидеть мастерство лучших футболистов мира.

По словам Акмалова, сегодня при приеме на работу порой учитывается и волонтерский опыт, коммуникативные навыки и компетенции по решению нестандартных задач, приобретенные на спортивных мероприятиях.

"Есть работодатели, которые, безусловно, смотрят на волонтерский опыт", — сообщил Акмалов.

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