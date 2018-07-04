Год волонтера
Чжао Цзелинь: на ЧМ-2018 хочу обзавестись друзьями со всего мира
© Фото из личного архива Чжао Цзелинь
(обновлено: 16:20 04.07.2018)
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Чжао Цзелинь: на ЧМ-2018 хочу обзавестись друзьями со всего мира

Китаянка Чжао Цзелинь учится в РУДН. Во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России девушка будет волонтером по функции "Протокол". Уже в Китае Чжао Цзелинь успела проявить себя в качестве волонтера: она организовала выступление в доме престарелых и участвовала в сборе старых вещей для детей из горных районов Синьцзяна. О том, как ей удалось стать волонтером ЧМ-2018, а также о своих ожиданиях от предстоящего мундиаля Чжао Цзелинь рассказала в интервью Spitnik News.

— Что вы знали о России до приезда?

— Мне кажется, в жизни иногда случаются удивительные совпадения. В университете я изучала русский язык, но до того, как начать его учить, мои знания о России сводились к содержанию учебников: страна, лежащая и в Европе, и в Азии, обширная территория с богатыми ресурсами, чрезвычайно холодная… Потом узнала ее историю, географию, экономику.

Постепенно через русскую культуру по-особому прониклась и ее народом. Впервые я попала в Россию в 2013 году, училась в летней школе. Много переживала до приезда, но оказавшись здесь, поняла, что русские — очень дружелюбные люди.

— Что почувствовали, когда узнали, что вас отобрали в волонтеры ЧМ-2018? И с какими трудностями вы столкнулись во время отбора?

Волонтер из Казахстана: еду на ЧМ-2018 за опытом и новыми друзьями /
© Фото из личного архива Ольги Юриной
Волонтер из Казахстана: еду на ЧМ-2018 за опытом и новыми друзьями
— Я подала заявление в конце 2016 года, процесс отбора волонтеров оказался продолжительным. Сначала надо было заполнить онлайн-анкету, пройти онлайн-тест на знание английского языка, следом общий онлайн-тест. Затем было собеседование с сотрудником функционального направления, куда я подала заявку. Процедура отбора строгая. После онлайн-тестов и онлайн-собеседований было еще одно личное интервью в МГИМО.

Перед последним испытанием я сильно волновалась, поскольку я долго учила русский язык, а мой английский был не так хорош. Кроме того, прожив в русскоязычной среде достаточно много времени, я могла непроизвольно использовать русские слова, говоря на английском. Первые минуты собеседования были очень волнительными, потом пошло все как по маслу.

— Вы впервые участвуете в волонтерской деятельности?

— Это не первый мой волонтерский опыт. Когда я училась в университете в Китае, я организовала выступление в доме престарелых и сбор старых вещей для детей из горных районов Синьцзяна.

— Каковы ваши обязанности волонтера во время ЧМ-2018?

— Я буду в группе по приему гостей. Буду встречать представителей разных клиентских групп FIFA, а после помогать им ориентироваться на местности и оказывать всяческую помощь.

Штурман для болельщиков: как бывший военный стал спортивным волонтером
© РИА Новости / Григорий Соколов
Штурман для болельщиков: как бывший военный стал спортивным волонтером
В каком городе вы будете помогать и почему вы его выбрали?

— Я выбрала Москву, потому что я, если так можно выразиться, здесь местная, к Москве я испытываю особенные чувства.

— За какую команду болеете? Как оцениваете шансы российских команд?

— Конечно, я болею за Россию. Футбольные клубы здесь неплохие. Хотя и не настолько хороши, если сравнивать с бразильскими. Надеюсь, что на родном поле у российской команды будут отличные результаты.

— Как волонтерская деятельность влияет на вашу жизнь?

— Волонтерство — это взаимодействие с людьми. Эта деятельность приносит мне счастье. Каждый день мы учимся, работаем, наша жизнь проходит в бешеном ритме, и порой нам просто необходимо немного душевного покоя.

Я занимаюсь волонтерской деятельностью не ради своих целей, не ради самих событий. Когда я волонтерю, я ощущаю истинное удовольствие.

— Что вы ожидаете от волонтерства на ЧМ-2018?

— Мне кажется, что во время ЧМ-2018 я смогу обзавестись друзьями со всего света. Кроме того, я надеюсь, что моя способность общаться с другими людьми поможет мне оставаться спокойной при любых обстоятельствах. Мой вклад в ЧМ-2018 в любимом городе Москве — это чудесные воспоминания на всю жизнь.

Министр спорта РФ Павел Колобков – о волонтерах ЧМ-2018:

"Заметно, что волонтерское движение вновь стало популярным в нашей стране. Во многом этому способствует проведение в России таких крупных соревнований, как Олимпиада в Сочи, Универсиада в Казани и, конечно, Чемпионат мира по футболу.

По предварительным данным, на ЧМ-2018 задействовано более 15 тыс. активистов самого разного возраста, от студентов до пенсионеров. Они прилагают все свои усилия, чтобы футболистам и болельщикам российский Чемпионат мира запомнился ярким спортивным праздником, а наша страна — гостеприимством, радушием, доброжелательностью.

Здорово еще и то, что заявки на участие в волонтерской программе ЧМ-2018 поступили из самых разных стран. Этот факт — наглядный пример того, что спорт призван объединять людей.

Спасибо всем волонтерам за слаженную работу и особый вклад в успешное проведение Чемпионата мира!"

Если у вас есть истории о спортивных волонтерах, присылайте их в нашу редакцию на электронную почту sn@rian.ru.

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