Волонтеры ЧМ-2018 на "Стадионе Спартак" подводят итоги

С 17 мая по 6 июля более тысячи волонтеров ЧМ-2018 помогали проводить мероприятия мундиаля на "Стадионе Спартак", сообщает пресс-служба АНО "Оргкомитет "Россия-2018"".
Среди волонтеров были представители Англии, Германии, Италии, Австрии, Бельгии, Польши, Нидерландов, Норвегии, Испании, Латвии, США, Канады, Бразилии, Кении, Нигерии, Ганы, Китая и Мадагаскара.
Для поддержки боевого духа волонтеров была реализована мотивационная программа. В нее вошли фотоконкурсы, тренинги по совершенствованию личностных компетенций ("Метод "Дизайн-мышление" в волонтерских проектах", "Навыки и знания для успешной карьеры в современном мире", "Лидер XXI века и как им стать" и др.), разговорные клубы на иностранных языках.
Чтобы волонтеры оргкомитета были сильны не только духом, но и телом, для них проводили утренние зарядки, мастер-классы по йоге и танцам, турниры по футбольному фристайлу, настольному футболу, вечеринку, посвященную экватору ЧМ-2018, футбольный квиз, а также финальную вечеринку.
Весь операционный период работала волонтерская почта, с помощью которой все волонтеры делились приятными пожеланиями и поздравлениями друг с другом.
Волонтеры достойно проявили себя, гостеприимно приняли болельщиков из разных стран и внесли огромный вклад в организацию первого в истории России чемпионата мира по футболу 2018 года. Спасибо им большое за это!
Среди волонтеров "Стадиона Спартак" были представители Англии, Германии, Италии, Австрии, Бельгии, Польши, Нидерландов, Норвегии, Испании, Латвии, США, Канады, Бразилии, Кении, Нигерии, Ганы, Китая и Мадагаскара
С 17 мая по 6 июля более 1000 волонтер ЧМ-2018 помогали проводить мероприятия мундиаля на "Стадионе Спартак"
Для поддержки боевого духа волонтеров была реализована мотивационная программа
Для волонтеров проводили утренние зарядки, мастер-классы по йоге и танцам
Для волонтеров были организованы фотоконкурсы и тренинги по совершенствованию личностных компетенций
Разговорные клубы помогали в общении
Волонтеры участвовали в турнирах по футбольному фристайлу и настольному футболу
Для волонтеров организовали вечеринку, посвященная экватору ЧМ-2018, а также финальную вечеринку
Волонтеры достойно проявили себя, гостеприимно приняли болельщиков из разных стран
Весь операционный период работала волонтерская почта, с помощью которой все волонтеры делились приятными пожеланиями и поздравлениями друг с другом