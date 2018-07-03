Волонтеры ЧМ-2018 на "Стадионе Спартак" подводят итоги

С 17 мая по 6 июля более тысячи волонтеров ЧМ-2018 помогали проводить мероприятия мундиаля на "Стадионе Спартак", сообщает пресс-служба АНО "Оргкомитет "Россия-2018"".

Среди волонтеров были представители Англии, Германии, Италии, Австрии, Бельгии, Польши, Нидерландов, Норвегии, Испании, Латвии, США, Канады, Бразилии, Кении, Нигерии, Ганы, Китая и Мадагаскара.

Для поддержки боевого духа волонтеров была реализована мотивационная программа. В нее вошли фотоконкурсы, тренинги по совершенствованию личностных компетенций ("Метод "Дизайн-мышление" в волонтерских проектах", "Навыки и знания для успешной карьеры в современном мире", "Лидер XXI века и как им стать" и др.), разговорные клубы на иностранных языках.

Чтобы волонтеры оргкомитета были сильны не только духом, но и телом, для них проводили утренние зарядки, мастер-классы по йоге и танцам, турниры по футбольному фристайлу, настольному футболу, вечеринку, посвященную экватору ЧМ-2018, футбольный квиз, а также финальную вечеринку.

Весь операционный период работала волонтерская почта, с помощью которой все волонтеры делились приятными пожеланиями и поздравлениями друг с другом.

Волонтеры достойно проявили себя, гостеприимно приняли болельщиков из разных стран и внесли огромный вклад в организацию первого в истории России чемпионата мира по футболу 2018 года. Спасибо им большое за это!