Год волонтера
Гид по городу и тренинг по улыбкам: истории волонтеров ЧМ в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Александр Блотницкий
(обновлено: 15:37 02.07.2018)
0200

Гид по городу и тренинг по улыбкам: истории волонтеров ЧМ в Ростове-на-Дону

Екатерина Звездина и Расиф Бабаев стали волонтерами на Чемпионате мира по футболу ФИФА 2018 года в Ростове-на-Дону. Сейчас, когда во многих городах-организаторах мундиаль уже заканчивается, добровольцы, для которых ЧМ-2018 проходил на Дону, поделились своими впечатлениями от пережитого и рассказали о планах на будущее.

Девушка в большом футболе

© РИА Новости / Александр Блотницкий
Катерине Звездиной 29 лет, она коренная ростовчанка, работает ведущей на городской радиостанции «Ростов FM»

Катерине Звездиной 29 лет, она коренная ростовчанка, работает ведущей на городской радиостанции "Ростов FM". Волонтерством она начала заниматься вместе с друзьями в социально-благотворительном проекте, которому нужны были люди, готовые просто помогать, так как он был абсолютно некоммерческий. В 2013 году ей представилась возможность поехать на Предварительную жеребьевку ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге, и это событие стало отправной точкой ее пути на мундиаль.

Все время проведения ЧМ-2018 она помогает в волонтерском центре или, как принято говорить, в "Доме волонтера". Там добровольцы получали экипировку и проходили тренинги до начала мундиаля, сейчас в центре они регистрируются, приступая к сменам, узнают свое расписание или просто отдыхают в перерывах. Также Катерина помогала в организации церемонии открытия матчей на стадионе "Ростов Арена".

Мне очень повезло! Я понимаю, что эти церемонии смотрит огромное количество человек, и стараюсь очень ответственно подходить к процессу. Может показаться, что раскрыть флаги просто, но даже такую вещь нам хочется сделать безупречно", — рассказала Екатерина.

Девушка очень серьезно относится к своему делу: она обязательно смотрит предматчевые церемонии во время ЧМ-2018 и почти сразу после завершения на родном стадионе бежит смотреть запись, чтобы оценить, как выглядело мероприятие с точки зрения телезрителей.

"Обязательно смотрю, проверяю разные социальные сети. По видео сразу понятно, где мы молодцы, а где нужно подтянуть", — пояснила она.

Волонтер в кубе

По словам девушки, ей очень повезло быть добровольцем в родном городе, с одной стороны, она в команде тех, кто проводит масштабное спортивное событие на высшем уровне, а с другой стороны, помогает волонтерам, которые приехали в Ростов-на-Дону на это время узнать ее родной город лучше.

Волонтеры ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону подводят итоги
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону
Волонтеры ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону подводят итоги
"Я просто понимаю, что если я им не покажу, что в Ростове классно и круто, то они это никогда сами не узнают. Потому что если приехать в незнакомый город, то можно ходить по стандартному туристическому маршруту. А мне хочется им показать настоящий город", — пояснила Катерина.

Иностранцам, которые приезжают в Ростов-на-Дону, помимо музеев и других достопримечательностей она всегда советует посетить центральный рынок, Кате кажется, что именно там перед туристами раскрывается дух ростовчан.

"Центральный рынок отображает нашу эмоциональность, наше желание пообщаться, поторговаться", — считает она.

Не всегда просто, но крайне важно

Самый непростой момент, с которым столкнулась волонтер, — скорость, с которой происходят все события и летит время.

"Когда мы три года назад начинали готовиться и создавать волонтерский центр на базе ДГТУ, ЧМ-2018 казался чем-то очень далеким, а сейчас, когда он идет, все пролетает молниеносно, и хочется ухватиться за каждую минутку и каждую эмоцию", — делится волонтер.

Главное, что подарил ЧМ-2018 Екатерине, это новые знакомства, новые люди, с которыми ее свел футбол.

"Это невероятная история, когда люди объединены идеей сделать большой футбольный праздник. Я увидела, как люди себя проявляют в плане взаимопомощи, поддержки, ведь это все очень волнительно, это большие нагрузки. Но, несмотря на это, ребята очень включены в процесс", — делится героиня.

Звездина признается, что она никогда не была большим фанатом футбола, и для нее стало открытием, что футбол — это игра, которой болеют все.

"Многие называют волонтерство тусовкой, это так. Но это тусовка, направленная на созидание, она делает наш мир лучше", — считает Катя.

Футбол как ориентир

© РИА Новости / Александр Блотницкий
Выпускнику Южно-Российского государственного политехнического университета Расифу Бабаеву 22 года. Живет в Новочеркасске, познакомился с добровольчеством в 2013 году

Выпускнику Южно-Российского государственного политехнического университета Расифу Бабаеву 22 года. Он познакомился с добровольчеством в 2013 году, когда в его университете открылся волонтерский центр для XXII зимних олимпийских игр 2014 в Сочи. В тот момент это направление было ему и его друзьям совсем неизвестно, но они решили попробовать.

"Мой одногруппник предложил подать заявку в волонтеры. Мы прошли интервью, сдали тест, но в итоге меня взяли, а его нет", — рассказал Расиф.

По его словам, после Игр в 2014 году он понял, что это какое-то новое и интересное направление, и продолжил развиваться в этом русле. В дальнейшем параллельно с учебой он участвовал во всех штабных волонтерских проектах.

О волонтерстве сейчас и потом

В непростых условиях ЧМ-2018 молодой человек является ассистентом Присцилы Янсон, генерального координатора ФИФА. В его основные задачи входит помощь в офисе при встречах с представителями команд.

Во время исполнения своих обязанностей Русиф столкнулся и с неожиданной сложностью: у него не было привычки улыбаться незнакомым людям.

"В моем родном Азербайджане, да и в России, не принято улыбаться человеку, если ты его не знаешь. А в западной культуре это нормально. Я поначалу просто не успевал среагировать. Сейчас я уже начал привыкать, и даже сам на автомате начал улыбаться своим коллегам", — говорит Расиф.

Расиф уверен, что спортивное событие дало ему больше, чем он даже мог представить.

Это колоссальный опыт, который хочется развивать. Планирую получить образование в спортивном менеджменте и продолжить идти по этому пути", — рассказывает Расиф.

Расиф живет и учится в 30 км от Ростова в городе Новочеркасск, тем не менее не считает, что хорошо знал этот город до ЧМ-2018, но сейчас ситуация изменилась.

"Я был и раньше здесь, поэтому приятно видеть, как изменился Ростов с момента, когда стало известно, что он станет одним из городов-организаторов ЧМ-2018. Это очень круто!" — делится волонтер.

Министр спорта РФ Павел Колобков – о волонтерах ЧМ-2018:

"Заметно, что волонтерское движение вновь стало популярным в нашей стране. Во многом этому способствует проведение в России таких крупных соревнований, как Олимпиада в Сочи, Универсиада в Казани и, конечно, Чемпионат мира по футболу.

По предварительным данным, на ЧМ-2018 задействовано более 15 тыс. активистов самого разного возраста, от студентов до пенсионеров. Они прилагают все свои усилия, чтобы футболистам и болельщикам российский Чемпионат мира запомнился ярким спортивным праздником, а наша страна — гостеприимством, радушием, доброжелательностью.

Здорово еще и то, что заявки на участие в волонтерской программе ЧМ-2018 поступили из самых разных стран. Этот факт — наглядный пример того, что спорт призван объединять людей.

Спасибо всем волонтерам за слаженную работу и особый вклад в успешное проведение Чемпионата мира!"

Если у вас есть истории о спортивных волонтерах, присылайте их в нашу редакцию на электронную почту sn@rian.ru.

Мастера донского гостеприимства: будни волонтеров ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-ДонуВ дни проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в Ростове-на-Дону в организации мероприятий и помощи гостям принимали участие 1400 городских волонтеров и 1287 волонтеров АНО «Оргкомитет «Россия-2018»В дни проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в Ростове-на-Дону в организации мероприятий и помощи гостям принимали участие 1400 городских волонтеров и 1287 волонтеров АНО «Оргкомитет «Россия-2018»
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону
В дни проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в Ростове-на-Дону в организации мероприятий и помощи гостям принимали участие 1400 городских волонтеров и 1287 волонтеров АНО «Оргкомитет «Россия-2018»
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-ДонуВолонтеры прошли серьезный отбор: проверку на знание английского языка, интервью, тестирование на аналитические способности и личностные качестваВолонтеры прошли серьезный отбор: проверку на знание английского языка, интервью, тестирование на аналитические способности и личностные качеств
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону
Волонтеры прошли серьезный отбор: проверку на знание английского языка, интервью, тестирование на аналитические способности и личностные качества
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-ДонуВолонтеры прошли предварительную подготовку: тренинги и полевые испытания на тестовых матчахВолонтеры прошли предварительную подготовку: тренинги и полевые испытания на тестовых матчах
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону
Волонтеры прошли предварительную подготовку: тренинги и полевые испытания на тестовых матчах
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-ДонКоманда волонтеров оргкомитета была задействована в организации ЧМ-2018 задолго до его официального открытияКоманда волонтеров оргкомитета была задействована в организации ЧМ-2018 задолго до его официального открытия
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-Дон
Команда волонтеров оргкомитета была задействована в организации ЧМ-2018 задолго до его официального открытия
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-ДонуВолонтеры функций "Аккредитация" и "Билетная программа" вышли на позиции 20 мая, почти за месяц до начала мирового турнираВолонтеры функций Аккредитация и Билетная программа вышли на позиции 20 мая, почти за месяц до начала мирового турнира
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону
Волонтеры функций "Аккредитация" и "Билетная программа" вышли на позиции 20 мая, почти за месяц до начала мирового турнира
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-ДонуВолонтеры функции "Прибытие и отъезд" первыми радушно встречали любителей мирового футбола в аэропорту Платов Ростова-на-ДонуВолонтеры функции Прибытие и отъезд первыми радушно встречали любителей мирового футбола в аэропорту Платов Ростова-на-Дону
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону
Волонтеры функции "Прибытие и отъезд" первыми радушно встречали любителей мирового футбола в аэропорту Платов Ростова-на-Дону
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-ДонуВсе волонтеры очень ответственно подошли к обязанностям, делились с гостями города радушием, открытыми улыбками и энергиейВсе волонтеры очень ответственно подошли к обязанностям, делились с гостями города радушием, открытыми улыбками и энергией
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону
Все волонтеры очень ответственно подошли к обязанностям, делились с гостями города радушием, открытыми улыбками и энергией
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-ДонуВолонтеры отвечали не только на вопросы о матчах на стадионе «Ростов Арена», но и о том, как и где можно интересно провести времяВолонтеры отвечали не только на вопросы о матчах на стадионе «Ростов Арена», но и о том, как и где можно интересно провести время
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону
Волонтеры отвечали не только на вопросы о матчах на стадионе «Ростов Арена», но и о том, как и где можно интересно провести время
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-ДонуВолонтеры помогали жителям и гостям Ростова ориентироваться в программе городских мероприятий, уверенно отвечая на самые разные вопросыВолонтеры помогали жителям и гостям Ростова ориентироваться в программе городских мероприятий, уверенно отвечая на самые разные вопросы
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону
Волонтеры помогали жителям и гостям Ростова ориентироваться в программе городских мероприятий, уверенно отвечая на самые разные вопросы
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-ДонуГородские волонтеры продемонстрировали гостям и участникам ЧМ-2018 донское гостеприимство, создавая уникальную атмосферу праздникаГородские волонтеры продемонстрировали гостям и участникам ЧМ-2018 донское гостеприимство, создавая уникальную атмосферу праздника
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону
Городские волонтеры продемонстрировали гостям и участникам ЧМ-2018 донское гостеприимство, создавая уникальную атмосферу праздника
/
Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2018
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена