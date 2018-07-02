Гид по городу и тренинг по улыбкам: истории волонтеров ЧМ в Ростове-на-Дону

Екатерина Звездина и Расиф Бабаев стали волонтерами на Чемпионате мира по футболу ФИФА 2018 года в Ростове-на-Дону. Сейчас, когда во многих городах-организаторах мундиаль уже заканчивается, добровольцы, для которых ЧМ-2018 проходил на Дону, поделились своими впечатлениями от пережитого и рассказали о планах на будущее.
Девушка в большом футболе
Катерине Звездиной 29 лет, она коренная ростовчанка, работает ведущей на городской радиостанции "Ростов FM". Волонтерством она начала заниматься вместе с друзьями в социально-благотворительном проекте, которому нужны были люди, готовые просто помогать, так как он был абсолютно некоммерческий. В 2013 году ей представилась возможность поехать на Предварительную жеребьевку ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге, и это событие стало отправной точкой ее пути на мундиаль.
Все время проведения ЧМ-2018 она помогает в волонтерском центре или, как принято говорить, в "Доме волонтера". Там добровольцы получали экипировку и проходили тренинги до начала мундиаля, сейчас в центре они регистрируются, приступая к сменам, узнают свое расписание или просто отдыхают в перерывах. Также Катерина помогала в организации церемонии открытия матчей на стадионе "Ростов Арена".
Мне очень повезло! Я понимаю, что эти церемонии смотрит огромное количество человек, и стараюсь очень ответственно подходить к процессу. Может показаться, что раскрыть флаги просто, но даже такую вещь нам хочется сделать безупречно", — рассказала Екатерина.
Девушка очень серьезно относится к своему делу: она обязательно смотрит предматчевые церемонии во время ЧМ-2018 и почти сразу после завершения на родном стадионе бежит смотреть запись, чтобы оценить, как выглядело мероприятие с точки зрения телезрителей.
"Обязательно смотрю, проверяю разные социальные сети. По видео сразу понятно, где мы молодцы, а где нужно подтянуть", — пояснила она.
Волонтер в кубе
По словам девушки, ей очень повезло быть добровольцем в родном городе, с одной стороны, она в команде тех, кто проводит масштабное спортивное событие на высшем уровне, а с другой стороны, помогает волонтерам, которые приехали в Ростов-на-Дону на это время узнать ее родной город лучше.
Иностранцам, которые приезжают в Ростов-на-Дону, помимо музеев и других достопримечательностей она всегда советует посетить центральный рынок, Кате кажется, что именно там перед туристами раскрывается дух ростовчан.
"Центральный рынок отображает нашу эмоциональность, наше желание пообщаться, поторговаться", — считает она.
Не всегда просто, но крайне важно
Самый непростой момент, с которым столкнулась волонтер, — скорость, с которой происходят все события и летит время.
"Когда мы три года назад начинали готовиться и создавать волонтерский центр на базе ДГТУ, ЧМ-2018 казался чем-то очень далеким, а сейчас, когда он идет, все пролетает молниеносно, и хочется ухватиться за каждую минутку и каждую эмоцию", — делится волонтер.
Главное, что подарил ЧМ-2018 Екатерине, это новые знакомства, новые люди, с которыми ее свел футбол.
"Это невероятная история, когда люди объединены идеей сделать большой футбольный праздник. Я увидела, как люди себя проявляют в плане взаимопомощи, поддержки, ведь это все очень волнительно, это большие нагрузки. Но, несмотря на это, ребята очень включены в процесс", — делится героиня.
Звездина признается, что она никогда не была большим фанатом футбола, и для нее стало открытием, что футбол — это игра, которой болеют все.
"Многие называют волонтерство тусовкой, это так. Но это тусовка, направленная на созидание, она делает наш мир лучше", — считает Катя.
Футбол как ориентир
Выпускнику Южно-Российского государственного политехнического университета Расифу Бабаеву 22 года. Он познакомился с добровольчеством в 2013 году, когда в его университете открылся волонтерский центр для XXII зимних олимпийских игр 2014 в Сочи. В тот момент это направление было ему и его друзьям совсем неизвестно, но они решили попробовать.
"Мой одногруппник предложил подать заявку в волонтеры. Мы прошли интервью, сдали тест, но в итоге меня взяли, а его нет", — рассказал Расиф.
По его словам, после Игр в 2014 году он понял, что это какое-то новое и интересное направление, и продолжил развиваться в этом русле. В дальнейшем параллельно с учебой он участвовал во всех штабных волонтерских проектах.
О волонтерстве сейчас и потом
В непростых условиях ЧМ-2018 молодой человек является ассистентом Присцилы Янсон, генерального координатора ФИФА. В его основные задачи входит помощь в офисе при встречах с представителями команд.
Во время исполнения своих обязанностей Русиф столкнулся и с неожиданной сложностью: у него не было привычки улыбаться незнакомым людям.
"В моем родном Азербайджане, да и в России, не принято улыбаться человеку, если ты его не знаешь. А в западной культуре это нормально. Я поначалу просто не успевал среагировать. Сейчас я уже начал привыкать, и даже сам на автомате начал улыбаться своим коллегам", — говорит Расиф.
Расиф уверен, что спортивное событие дало ему больше, чем он даже мог представить.
Это колоссальный опыт, который хочется развивать. Планирую получить образование в спортивном менеджменте и продолжить идти по этому пути", — рассказывает Расиф.
Расиф живет и учится в 30 км от Ростова в городе Новочеркасск, тем не менее не считает, что хорошо знал этот город до ЧМ-2018, но сейчас ситуация изменилась.
"Я был и раньше здесь, поэтому приятно видеть, как изменился Ростов с момента, когда стало известно, что он станет одним из городов-организаторов ЧМ-2018. Это очень круто!" — делится волонтер.
Министр спорта РФ Павел Колобков – о волонтерах ЧМ-2018:
"Заметно, что волонтерское движение вновь стало популярным в нашей стране. Во многом этому способствует проведение в России таких крупных соревнований, как Олимпиада в Сочи, Универсиада в Казани и, конечно, Чемпионат мира по футболу.
По предварительным данным, на ЧМ-2018 задействовано более 15 тыс. активистов самого разного возраста, от студентов до пенсионеров. Они прилагают все свои усилия, чтобы футболистам и болельщикам российский Чемпионат мира запомнился ярким спортивным праздником, а наша страна — гостеприимством, радушием, доброжелательностью.
Здорово еще и то, что заявки на участие в волонтерской программе ЧМ-2018 поступили из самых разных стран. Этот факт — наглядный пример того, что спорт призван объединять людей.
Спасибо всем волонтерам за слаженную работу и особый вклад в успешное проведение Чемпионата мира!"
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