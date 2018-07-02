Гид по городу и тренинг по улыбкам: истории волонтеров ЧМ в Ростове-на-Дону

Екатерина Звездина и Расиф Бабаев стали волонтерами на Чемпионате мира по футболу ФИФА 2018 года в Ростове-на-Дону. Сейчас, когда во многих городах-организаторах мундиаль уже заканчивается, добровольцы, для которых ЧМ-2018 проходил на Дону, поделились своими впечатлениями от пережитого и рассказали о планах на будущее.

Девушка в большом футболе

© РИА Новости / Александр Блотницкий Катерине Звездиной 29 лет, она коренная ростовчанка, работает ведущей на городской радиостанции «Ростов FM»

Катерине Звездиной 29 лет, она коренная ростовчанка, работает ведущей на городской радиостанции "Ростов FM". Волонтерством она начала заниматься вместе с друзьями в социально-благотворительном проекте, которому нужны были люди, готовые просто помогать, так как он был абсолютно некоммерческий. В 2013 году ей представилась возможность поехать на Предварительную жеребьевку ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге, и это событие стало отправной точкой ее пути на мундиаль.

Все время проведения ЧМ-2018 она помогает в волонтерском центре или, как принято говорить, в "Доме волонтера". Там добровольцы получали экипировку и проходили тренинги до начала мундиаля, сейчас в центре они регистрируются, приступая к сменам, узнают свое расписание или просто отдыхают в перерывах. Также Катерина помогала в организации церемонии открытия матчей на стадионе "Ростов Арена".

Мне очень повезло! Я понимаю, что эти церемонии смотрит огромное количество человек, и стараюсь очень ответственно подходить к процессу. Может показаться, что раскрыть флаги просто, но даже такую вещь нам хочется сделать безупречно", — рассказала Екатерина.

Девушка очень серьезно относится к своему делу: она обязательно смотрит предматчевые церемонии во время ЧМ-2018 и почти сразу после завершения на родном стадионе бежит смотреть запись, чтобы оценить, как выглядело мероприятие с точки зрения телезрителей.

"Обязательно смотрю, проверяю разные социальные сети. По видео сразу понятно, где мы молодцы, а где нужно подтянуть", — пояснила она.

Волонтер в кубе

По словам девушки, ей очень повезло быть добровольцем в родном городе, с одной стороны, она в команде тех, кто проводит масштабное спортивное событие на высшем уровне, а с другой стороны, помогает волонтерам, которые приехали в Ростов-на-Дону на это время узнать ее родной город лучше.

"Я просто понимаю, что если я им не покажу, что в Ростове классно и круто, то они это никогда сами не узнают. Потому что если приехать в незнакомый город, то можно ходить по стандартному туристическому маршруту. А мне хочется им показать настоящий город", — пояснила Катерина.

Иностранцам, которые приезжают в Ростов-на-Дону, помимо музеев и других достопримечательностей она всегда советует посетить центральный рынок, Кате кажется, что именно там перед туристами раскрывается дух ростовчан.

"Центральный рынок отображает нашу эмоциональность, наше желание пообщаться, поторговаться", — считает она.

Не всегда просто, но крайне важно

Самый непростой момент, с которым столкнулась волонтер, — скорость, с которой происходят все события и летит время.

"Когда мы три года назад начинали готовиться и создавать волонтерский центр на базе ДГТУ, ЧМ-2018 казался чем-то очень далеким, а сейчас, когда он идет, все пролетает молниеносно, и хочется ухватиться за каждую минутку и каждую эмоцию", — делится волонтер.

Главное, что подарил ЧМ-2018 Екатерине, это новые знакомства, новые люди, с которыми ее свел футбол.

"Это невероятная история, когда люди объединены идеей сделать большой футбольный праздник. Я увидела, как люди себя проявляют в плане взаимопомощи, поддержки, ведь это все очень волнительно, это большие нагрузки. Но, несмотря на это, ребята очень включены в процесс", — делится героиня.

Звездина признается, что она никогда не была большим фанатом футбола, и для нее стало открытием, что футбол — это игра, которой болеют все.

"Многие называют волонтерство тусовкой, это так. Но это тусовка, направленная на созидание, она делает наш мир лучше", — считает Катя.

Футбол как ориентир

© РИА Новости / Александр Блотницкий Выпускнику Южно-Российского государственного политехнического университета Расифу Бабаеву 22 года. Живет в Новочеркасске, познакомился с добровольчеством в 2013 году

Выпускнику Южно-Российского государственного политехнического университета Расифу Бабаеву 22 года. Он познакомился с добровольчеством в 2013 году, когда в его университете открылся волонтерский центр для XXII зимних олимпийских игр 2014 в Сочи. В тот момент это направление было ему и его друзьям совсем неизвестно, но они решили попробовать.

"Мой одногруппник предложил подать заявку в волонтеры. Мы прошли интервью, сдали тест, но в итоге меня взяли, а его нет", — рассказал Расиф.

По его словам, после Игр в 2014 году он понял, что это какое-то новое и интересное направление, и продолжил развиваться в этом русле. В дальнейшем параллельно с учебой он участвовал во всех штабных волонтерских проектах.

О волонтерстве сейчас и потом

В непростых условиях ЧМ-2018 молодой человек является ассистентом Присцилы Янсон, генерального координатора ФИФА. В его основные задачи входит помощь в офисе при встречах с представителями команд.

Во время исполнения своих обязанностей Русиф столкнулся и с неожиданной сложностью: у него не было привычки улыбаться незнакомым людям.

"В моем родном Азербайджане, да и в России, не принято улыбаться человеку, если ты его не знаешь. А в западной культуре это нормально. Я поначалу просто не успевал среагировать. Сейчас я уже начал привыкать, и даже сам на автомате начал улыбаться своим коллегам", — говорит Расиф.

Расиф уверен, что спортивное событие дало ему больше, чем он даже мог представить.

Это колоссальный опыт, который хочется развивать. Планирую получить образование в спортивном менеджменте и продолжить идти по этому пути", — рассказывает Расиф.

Расиф живет и учится в 30 км от Ростова в городе Новочеркасск, тем не менее не считает, что хорошо знал этот город до ЧМ-2018, но сейчас ситуация изменилась.

"Я был и раньше здесь, поэтому приятно видеть, как изменился Ростов с момента, когда стало известно, что он станет одним из городов-организаторов ЧМ-2018. Это очень круто!" — делится волонтер.

Министр спорта РФ Павел Колобков – о волонтерах ЧМ-2018:

"Заметно, что волонтерское движение вновь стало популярным в нашей стране. Во многом этому способствует проведение в России таких крупных соревнований, как Олимпиада в Сочи, Универсиада в Казани и, конечно, Чемпионат мира по футболу.

По предварительным данным, на ЧМ-2018 задействовано более 15 тыс. активистов самого разного возраста, от студентов до пенсионеров. Они прилагают все свои усилия, чтобы футболистам и болельщикам российский Чемпионат мира запомнился ярким спортивным праздником, а наша страна — гостеприимством, радушием, доброжелательностью.

Здорово еще и то, что заявки на участие в волонтерской программе ЧМ-2018 поступили из самых разных стран. Этот факт — наглядный пример того, что спорт призван объединять людей.

Спасибо всем волонтерам за слаженную работу и особый вклад в успешное проведение Чемпионата мира!"

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