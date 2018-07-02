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Волонтеры ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону подводят итоги
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону
(обновлено: 14:51 02.07.2018)
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Волонтеры ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону подводят итоги

В дни проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 в Ростове-на-Дону в организации мероприятий и помощи гостям принимали участие 1400 городских волонтеров и 1287 волонтеров АНО "Оргкомитет "Россия-2018", сообщает пресс-служба организации.

Информационный щит, установленный в Калининграде к ЧМ-2018 по футболу
© РИА Новости / Александр Подгорчук
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Волонтеры ЧМ-2018 в Калининграде подводят итоги
В организации и проведении всех событий ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону принимали участие волонтеры, прошедшие серьезный отбор и предварительную тщательную подготовку: проверку на знание английского языка, интервью, тестирование на аналитические способности и личностные качества, тренинги и полевые испытания на тестовых матчах.

Городские волонтеры продемонстрировали гостям и участникам ЧМ-2018 донское гостеприимство, создавая уникальную атмосферу праздника, тепла и комфорта в городе. Они помогали жителям и гостям Ростова ориентироваться в программе городских мероприятий, уверенно отвечая на самые разные вопросы не только о матчах на стадионе "Ростов Арена", но и о том, как и где можно интересно провести время.

Команда волонтеров оргкомитета была задействована в организации ЧМ-2018 задолго до его официального открытия. Так, например, волонтеры функций "Аккредитация" и "Билетная программа" вышли на позиции 20 мая, почти за месяц до начала мирового турнира. В целом волонтеры оргкомитета в Ростове-на-Дону помогали по 20 различным функциональным направлениям.

© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-ДонуГородские волонтеры продемонстрировали гостям и участникам ЧМ-2018 донское гостеприимство, создавая уникальную атмосферу праздника, тепла и комфорта в городе
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону
Городские волонтеры продемонстрировали гостям и участникам ЧМ-2018 донское гостеприимство, создавая уникальную атмосферу праздника, тепла и комфорта в городе

Гостям города наверняка запомнились волонтеры функции "Прибытие и отъезд". Жизнерадостные и энергичные, с улыбками на лицах, они первыми радушно встречали любителей мирового футбола в аэропорту Платов Ростова-на-Дону.

Директор волонтерского центра ЧМ-2018, созданного на базе Донского государственного технического университета, Ирина Поркшеян выразила благодарность ростовским волонтерам.

Большое спасибо всей нашей замечательной волонтерской команде! Наш волонтерский центр, сотрудники и активисты прошли долгий путь к ЧМ-2018, провели серьезную подготовку волонтеров, и сегодня я могу сказать, что горжусь результатом! Сколько радости от сделанного я увидела на лицах наших ребят в день последнего матча на стадионе "Ростов Арена", сколько сожаления было в прощальных словах", — отметила она.

Поркшеян также подчеркнула, что все волонтеры очень ответственно подошли к обязанностям, делились с гостями города радушием, открытыми улыбками и энергией.

Юлиана Сайгакова, волонтер ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону с момента создания волонтерского центра мундиаля при университете ДГТУ, готова повторить опыт, если представится такая возможность.

"Считаю, что для меня это было необходимым и я получила действительно важный личный опыт. Сказать, что мне понравилось, — это ничего не сказать. Но бывает, что слов не хватает, чтобы выразить всю гамму эмоций! Если бы мне сказали, что сейчас все повторится, я бы вновь с уверенностью была в первом ряду волонтеров ЧМ-2018", — поделилась она впечатлениями.

Мастера донского гостеприимства: будни волонтеров ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-ДонуВ дни проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в Ростове-на-Дону в организации мероприятий и помощи гостям принимали участие 1400 городских волонтеров и 1287 волонтеров АНО «Оргкомитет «Россия-2018»В дни проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в Ростове-на-Дону в организации мероприятий и помощи гостям принимали участие 1400 городских волонтеров и 1287 волонтеров АНО «Оргкомитет «Россия-2018»
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону
В дни проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в Ростове-на-Дону в организации мероприятий и помощи гостям принимали участие 1400 городских волонтеров и 1287 волонтеров АНО «Оргкомитет «Россия-2018»
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-ДонуВолонтеры прошли серьезный отбор: проверку на знание английского языка, интервью, тестирование на аналитические способности и личностные качестваВолонтеры прошли серьезный отбор: проверку на знание английского языка, интервью, тестирование на аналитические способности и личностные качеств
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону
Волонтеры прошли серьезный отбор: проверку на знание английского языка, интервью, тестирование на аналитические способности и личностные качества
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-ДонуВолонтеры прошли предварительную подготовку: тренинги и полевые испытания на тестовых матчахВолонтеры прошли предварительную подготовку: тренинги и полевые испытания на тестовых матчах
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону
Волонтеры прошли предварительную подготовку: тренинги и полевые испытания на тестовых матчах
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-ДонКоманда волонтеров оргкомитета была задействована в организации ЧМ-2018 задолго до его официального открытияКоманда волонтеров оргкомитета была задействована в организации ЧМ-2018 задолго до его официального открытия
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-Дон
Команда волонтеров оргкомитета была задействована в организации ЧМ-2018 задолго до его официального открытия
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-ДонуВолонтеры функций "Аккредитация" и "Билетная программа" вышли на позиции 20 мая, почти за месяц до начала мирового турнираВолонтеры функций Аккредитация и Билетная программа вышли на позиции 20 мая, почти за месяц до начала мирового турнира
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону
Волонтеры функций "Аккредитация" и "Билетная программа" вышли на позиции 20 мая, почти за месяц до начала мирового турнира
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-ДонуВолонтеры функции "Прибытие и отъезд" первыми радушно встречали любителей мирового футбола в аэропорту Платов Ростова-на-ДонуВолонтеры функции Прибытие и отъезд первыми радушно встречали любителей мирового футбола в аэропорту Платов Ростова-на-Дону
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону
Волонтеры функции "Прибытие и отъезд" первыми радушно встречали любителей мирового футбола в аэропорту Платов Ростова-на-Дону
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-ДонуВсе волонтеры очень ответственно подошли к обязанностям, делились с гостями города радушием, открытыми улыбками и энергиейВсе волонтеры очень ответственно подошли к обязанностям, делились с гостями города радушием, открытыми улыбками и энергией
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону
Все волонтеры очень ответственно подошли к обязанностям, делились с гостями города радушием, открытыми улыбками и энергией
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-ДонуВолонтеры отвечали не только на вопросы о матчах на стадионе «Ростов Арена», но и о том, как и где можно интересно провести времяВолонтеры отвечали не только на вопросы о матчах на стадионе «Ростов Арена», но и о том, как и где можно интересно провести время
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону
Волонтеры отвечали не только на вопросы о матчах на стадионе «Ростов Арена», но и о том, как и где можно интересно провести время
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-ДонуВолонтеры помогали жителям и гостям Ростова ориентироваться в программе городских мероприятий, уверенно отвечая на самые разные вопросыВолонтеры помогали жителям и гостям Ростова ориентироваться в программе городских мероприятий, уверенно отвечая на самые разные вопросы
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону
Волонтеры помогали жителям и гостям Ростова ориентироваться в программе городских мероприятий, уверенно отвечая на самые разные вопросы
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-ДонуГородские волонтеры продемонстрировали гостям и участникам ЧМ-2018 донское гостеприимство, создавая уникальную атмосферу праздникаГородские волонтеры продемонстрировали гостям и участникам ЧМ-2018 донское гостеприимство, создавая уникальную атмосферу праздника
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону
Городские волонтеры продемонстрировали гостям и участникам ЧМ-2018 донское гостеприимство, создавая уникальную атмосферу праздника
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