Волонтеры ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону подводят итоги

В дни проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 в Ростове-на-Дону в организации мероприятий и помощи гостям принимали участие 1400 городских волонтеров и 1287 волонтеров АНО "Оргкомитет "Россия-2018", сообщает пресс-служба организации.

В организации и проведении всех событий ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону принимали участие волонтеры, прошедшие серьезный отбор и предварительную тщательную подготовку: проверку на знание английского языка, интервью, тестирование на аналитические способности и личностные качества, тренинги и полевые испытания на тестовых матчах.

Городские волонтеры продемонстрировали гостям и участникам ЧМ-2018 донское гостеприимство, создавая уникальную атмосферу праздника, тепла и комфорта в городе. Они помогали жителям и гостям Ростова ориентироваться в программе городских мероприятий, уверенно отвечая на самые разные вопросы не только о матчах на стадионе "Ростов Арена", но и о том, как и где можно интересно провести время.

Команда волонтеров оргкомитета была задействована в организации ЧМ-2018 задолго до его официального открытия. Так, например, волонтеры функций "Аккредитация" и "Билетная программа" вышли на позиции 20 мая, почти за месяц до начала мирового турнира. В целом волонтеры оргкомитета в Ростове-на-Дону помогали по 20 различным функциональным направлениям.

© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону Городские волонтеры продемонстрировали гостям и участникам ЧМ-2018 донское гостеприимство, создавая уникальную атмосферу праздника, тепла и комфорта в городе © Волонтерский центр ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону Городские волонтеры продемонстрировали гостям и участникам ЧМ-2018 донское гостеприимство, создавая уникальную атмосферу праздника, тепла и комфорта в городе

Гостям города наверняка запомнились волонтеры функции "Прибытие и отъезд". Жизнерадостные и энергичные, с улыбками на лицах, они первыми радушно встречали любителей мирового футбола в аэропорту Платов Ростова-на-Дону.

Директор волонтерского центра ЧМ-2018, созданного на базе Донского государственного технического университета, Ирина Поркшеян выразила благодарность ростовским волонтерам.

Большое спасибо всей нашей замечательной волонтерской команде! Наш волонтерский центр, сотрудники и активисты прошли долгий путь к ЧМ-2018, провели серьезную подготовку волонтеров, и сегодня я могу сказать, что горжусь результатом! Сколько радости от сделанного я увидела на лицах наших ребят в день последнего матча на стадионе "Ростов Арена", сколько сожаления было в прощальных словах", — отметила она.

Поркшеян также подчеркнула, что все волонтеры очень ответственно подошли к обязанностям, делились с гостями города радушием, открытыми улыбками и энергией.

Юлиана Сайгакова, волонтер ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону с момента создания волонтерского центра мундиаля при университете ДГТУ, готова повторить опыт, если представится такая возможность.

"Считаю, что для меня это было необходимым и я получила действительно важный личный опыт. Сказать, что мне понравилось, — это ничего не сказать. Но бывает, что слов не хватает, чтобы выразить всю гамму эмоций! Если бы мне сказали, что сейчас все повторится, я бы вновь с уверенностью была в первом ряду волонтеров ЧМ-2018", — поделилась она впечатлениями.