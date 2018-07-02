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Опыт дороже денег: зачем волонтер из Эстонии едет на ЧМ-2018
© Кирилл Каллиников
(обновлено: 16:54 02.07.2018)
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Опыт дороже денег: зачем волонтер из Эстонии едет на ЧМ-2018

Волонтер ЧМ-2018 Евгения Москалюк приедет в Россию из Эстонии. В интервью корреспонденту эстонского Sputnik она рассказала, как решила стать волонтером, почему даже негативный опыт — ценный и что помогло ей пройти отбор.

Уехать, чтобы вернуться: бельгийка станет волонтером ЧМ-2018 в России
© Из личного архива Каролин ван Нунен
Уехать, чтобы вернуться: бельгийка станет волонтером ЧМ-2018 в России
— Был ли у вас волонтерский опыт до предстоящего ЧМ-2018?

— Да, волонтером я была многократно. Начала заниматься этой деятельностью еще в середине 2000-х в родном городе Нарва. Затем было участие в нескольких европейских социальных проектах, хотя это и не совсем волонтерство. Так что, можно сказать, после Нарвы была небольшая пауза, и вот теперь меня ожидает Чемпионат мира по футболу ФИФА 2018 года.

— Почему вы решили стать волонтером?

— Волонтер — это на самом деле призвание, не многие готовы оказывать помощь безвозмездно. Я люблю помогать людям, делать их жизнь интересней, насыщенней и удобней, видеть радость от совершенных мною действий. Взамен ты получаешь благодарность, улыбки и позитивные эмоции, что, в моем понимании, самая дорогая плата.

— Что еще вам нравится в этой деятельности?

— Я получаю наслаждение от новых ситуаций, не очень мне знакомых и даже непредсказуемых. Это огромный опыт, который дороже денег.

Моя жизнь наполняется смыслом, когда я нахожусь среди интересных людей, которые заняты одним благим делом. Это дает мне ощущение причастности к чему-то особенному, важному.

Нравится то, что все сплачиваются во имя достижения единой цели — правильной организации и контроля мероприятия, которое без волонтеров, возможно, и не состоялось бы.

© РИА Новости / Владимир АстапковичОпыт дороже денег: зачем волонтер из Эстонии едет на ЧМ-2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Опыт дороже денег: зачем волонтер из Эстонии едет на ЧМ-2018

— Что будет входить в ваши задачи?

— Я буду помогать по функции "Взаимодействие со СМИ", буду присутствовать при различных событиях, связанных с освещением мероприятия. Все функции мне пока неизвестны, но требования к волонтерам довольно высокие — тут и знание языков, и, желательно, высшее образование, и умение работать в интернациональной команде и брать инициативу в свои руки.

— Что помогло вам выиграть конкурс?

Путь на восток: волонтер из Польши приедет на ЧМ-2018 в Россию
© РИА Новости / Максим Богодвид
Путь на восток: волонтер из Польши приедет на ЧМ-2018 в Россию
— Отбор оказался для меня не таким жестким, даже совсем наоборот. Подала заявку, получила приглашение на собеседование, потом на второе и — вуаля! — я волонтер на колоссальном футбольном событии. Думаю, помогло знание русского языка: главный необходимый язык — английский, но ЧМ-2018 все же проходит в России. Также знаю французский и эстонский языки, что может тоже пригодиться для моей помощи репортерам.

— Есть ли в волонтерской деятельности и неприятные моменты?

— Конечно да, как и в обычной жизни. Но стоит и на что-то негативное смотреть, прежде всего, как на опыт, который в итоге может как-то повлиять на твой внутренний мир. Любая стрессовая ситуация в итоге приводит к переосмыслению действительности.

— Кем вы работаете и как работодатели отнеслись к вашей поездке?

— Работаю я в бухгалтерии и еду на ЧМ-2018 в свой личный отпуск. Но, к слову, работодатель всячески поддержал мое начинание и с нетерпением ждет фотоотчета.

Министр спорта РФ Павел Колобков – о волонтерах ЧМ-2018:

"Заметно, что волонтерское движение вновь стало популярным в нашей стране. Во многом этому способствует проведение в России таких крупных соревнований, как Олимпиада в Сочи, Универсиада в Казани и, конечно, Чемпионат мира по футболу.

По предварительным данным, на ЧМ-2018 задействовано более 15 тыс. активистов самого разного возраста, от студентов до пенсионеров. Они прилагают все свои усилия, чтобы футболистам и болельщикам российский Чемпионат мира запомнился ярким спортивным праздником, а наша страна — гостеприимством, радушием, доброжелательностью.

Здорово еще и то, что заявки на участие в волонтерской программе ЧМ-2018 поступили из самых разных стран. Этот факт — наглядный пример того, что спорт призван объединять людей.

Спасибо всем волонтерам за слаженную работу и особый вклад в успешное проведение Чемпионата мира!"

Если у вас есть истории о спортивных волонтерах, присылайте их в нашу редакцию на электронную почту sn@rian.ru.

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