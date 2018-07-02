Год волонтера
Волонтер ЧМ-2018 из Сербии: я люблю Россию, люблю приезжать в эту страну
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
(обновлено: 15:35 03.07.2018)
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Волонтер ЧМ-2018 из Сербии: я люблю Россию, люблю приезжать в эту страну

Наташа Дедович приедет на ЧМ-2018, потому что любит спорт и Россию. Она уже успела побывать в качестве добровольца на нескольких спортивных событиях в Казани и Сочи. О планах после ЧМ-2018 и "мифах о России" в интервью Sputnik рассказала волонтер из Сербии.

—  Расскажите, как вы стали волонтером и каким образом вы оказались в России?

Около 7 тыс. волонтеров с 2009 года подготовил волонтерский центр при СГУ
© РИА Новости / Нина Зотина
Около 7 тыс. волонтеров с 2009 года подготовил волонтерский центр при СГУ
— Впервые я стала волонтером на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, но мне хотелось побывать и на зимних Олимпийских играх, так что игры в Сочи было в этом смысле идеальной возможностью. Я люблю спорт и общение и поэтому была очень счастлива, когда мне сообщили, что моя заявка принята. С тех пор я почти каждый год отправляюсь волонтером на спортивные мероприятия, иногда и чаще. Здорово, что я успеваю все это сделать не в ущерб основной работе.

А что касается впечатлений от России: я обожаю эту страну, обожаю все, что связано с Россией. И поэтому ЧМ-2018 будет уже третьим моим спортивным событием в этой стране.

—  Где вы будете помогать во время ЧМ-2018?

— В Казани, где была и в прошлом году. Я буду в команде, которая оказывает помощь в обеспечении работы СМИ, — в пресс-центре и на стадионе, до и после матчей.

Знаю, что Казань — это спортивная столица России и, конечно, потрясающее место. Очень красивый город и яркое доказательство того, что люди могут жить в согласии несмотря на то, что исповедуют различные религии.

—  Пугают ли вас разнообразные негативные "мифы о России"? Например, об агрессивных фанатах…

© Наташа Дедович
Волонтер ЧМ-2018 из Сербии: я люблю Россию, люблю приезжать в эту страну

— Я мифы не люблю, и они меня не интересуют. Я люблю Россию, люблю приезжать в эту страну. Пусть говорят что хотят, мне важно мое мнение, которое сформировалось в ходе моего пребывания здесь. Русские — удивительные и любезные люди.

—  Какой город вам больше всего по душе?

— Сейчас мой любимый город — Сочи, но после ЧМ-2018 я поеду в Санкт-Петербург, где ранее никогда не была, так что, быть может, мое мнение изменится. Сочи — это город, в котором есть всё. И дивный климат, и горы, и море. Кроме того, Сочи — это первый российский город, в котором я побывала, и посещение его произвело на меня огромное впечатление.

—  За кого вы будете болеть? И как оцениваете шансы российской дружины и сербской сборной?

— Болеть буду за свою страну, Сербию. Хотя нам и досталась сложная группа, я все-таки надеюсь, что мы выиграем хотя бы два матча и выйдем в плей-офф.

У России хорошая команда, но, как и в любом соревновании, успех не зависит лишь от одного какого-то фактора. В конце концов, победит команда, у которой не только самый лучший состав, но и больше всего везения.

Министр спорта РФ Павел Колобков – о волонтерах ЧМ-2018:

"Заметно, что волонтерское движение вновь стало популярным в нашей стране. Во многом этому способствует проведение в России таких крупных соревнований, как Олимпиада в Сочи, Универсиада в Казани и, конечно, Чемпионат мира по футболу.

По предварительным данным, на ЧМ-2018 задействовано более 15 тыс. активистов самого разного возраста, от студентов до пенсионеров. Они прилагают все свои усилия, чтобы футболистам и болельщикам российский Чемпионат мира запомнился ярким спортивным праздником, а наша страна — гостеприимством, радушием, доброжелательностью.

Здорово еще и то, что заявки на участие в волонтерской программе ЧМ-2018 поступили из самых разных стран. Этот факт — наглядный пример того, что спорт призван объединять людей.

Спасибо всем волонтерам за слаженную работу и особый вклад в успешное проведение Чемпионата мира!"

Если у вас есть истории о спортивных волонтерах, присылайте их в нашу редакцию на электронную почту sn@rian.ru.

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