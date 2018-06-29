Азафи Майа Нунешу 23 года, он из города Параибы на северо-востоке Бразилии. Наверное, об этой местности большинство жителей России ничего толком не знают, как и будущий волонтер ЧМ-2018 ничего толком не знал о Нижнем Новгороде, где он будет помогать в обеспечении работы со СМИ и исполнит заветную мечту — побывать на всех Чемпионатах мира по футболу.

Азафи планомерно движется к своей мечте: ЧМ-2018 будет вторым в его копилке, на предыдущем мировом первенстве он также был волонтером.

Впервые волонтером он стал в 18 лет, когда поступил в университет. Конечно, как и все, Азафи хочет когда-нибудь найти престижную работу, где будут хорошо платить, но пока он готов учиться новому, а такую возможность ему дает волонтерство, поэтому с ним "завязывать" он не планирует.

— У вас уже был опыт волонтерской деятельности в сфере спорта или, может быть, в какой-то другой области?

— Да, очень много. Я начал волонтерить в 2012 году. С тех пор я как минимум шесть раз был волонтером на разных фестивалях.

В 2013 году я был волонтером Кубка Конфедераций FIFA 2013 в Бразилии, на ЧМ-2014, а также на Олимпиаде и Паралимпиаде в Рио в 2016 году. Я волонтерил на четырех спортивных событиях.

ЧМ-2018 — второй чемпионат мира по футболу в моей жизни.

— Получается, вы уже "профессиональный" волонтер?

— Да, я всегда ищу такую возможность и каждый год в чем-то подобном участвую.

© Фото из личного архива Азафи Майа Нунеша Мечта бразильского волонтера – побывать на всех чемпионатах мира по футболу © Фото из личного архива Азафи Майа Нунеша Мечта бразильского волонтера – побывать на всех чемпионатах мира по футболу

— Есть ли у вас какой-то особый интерес к России или вы решили приехать сюда исключительно из-за ЧМ-2018?

— Нет, такого особого интереса не было.

Мне было интересно именно поучаствовать в ЧМ-2018, я хотел бы побывать на всех, вне зависимости от места проведения.

Например, я также планирую отправить заявку на участие в ЧМ-2022 в Катаре. И неважно, что я ничего не знаю об этой стране.

— Вам уже есть с чем сравнивать. Если сравнить с другими турнирами этого масштаба, заметили ли вы какие-то различия в процессе отбора и подготовки?

— Не думаю, что здесь есть смысл сравнивать. Что касается процесса, мне показалось, что он был более простым, чем, например, на ЧМ-2014 в Бразилии.

Было легче, потому что результаты отбора в команду волонтеров ЧМ-2018 появились раньше, чем мы ожидали. В феврале-марте я уже точно владел информацией, что мне очень помогло в организации поездки, прежде всего из-за расстояния, цены перелета и так далее.

Для меня это был плюс, мне очень понравилось, что АНО "Оргкомитет "Россия-2018" соблюдал все назначенные сроки, что было четкое планирование. Это здорово.

— Вы будете помогать по функции "Взаимодействие со СМИ". Вы выбирали именно эту волонтерскую функцию?

— Это и был бы мой выбор… Но я боялся, что это сложная задача, и тогда я выбрал другие сферы: протокол, помощь непосредственно на спортивных площадках и еще что-то, сейчас уже не помню. Я также выбрал Москву, думая, что в этом городе было бы проще остановиться.

Но потом меня пригласили в Нижний Новгород помогать прессе, что тоже входит в круг моих профессиональных интересов. Так что для меня это было прямое попадание — лучше и быть не могло.

© Фото из личного архива Азафи Майа Нунеша Мечта бразильского волонтера – побывать на всех чемпионатах мира по футболу

— Я ничего про него не знал изначально, потом почитал в интернете, посмотрел какие-то видео, программы, чтобы хоть что-то узнать.

— Будет ли у вас возможность посетить другие города или только Нижний?

— Я приеду в Москву, очень хочу ее увидеть. Также хотел бы побывать в Санкт-Петербурге и Сочи, но они очень далеко друг от друга находятся, поэтому пока не знаю, получится ли.

Но я точно буду в Москве, а потом поеду в Нижний, может, еще заеду в Самару или Саранск, которые находятся поближе. Но это тоже зависит от моей загруженности на ЧМ-2018, потому что обычно дают только один выходной. Так что одного дня, чтобы посмотреть город, может не хватить.

— Вам уже удалось выучить какие-то фразы на русском?

— "Водка" и "Владимир Путин". Это все, что я пока знаю.

— Я тоже была волонтером, так что представляю, как вы сейчас загружены. Скажите, а как организован процесс поездки? Вы платите за перелет и за проживание или проживание оплачивается оргкомитетом?

— Да, я плачу за перелет, я заранее на него копил в течение более чем года, так как знал, что буду принимать участие в турнире, ведь я очень хотел поучаствовать в ЧМ-2018, мне это очень интересно. А что касается размещения, то этим занимается АНО "Оргкомитет "Россия-2018" и FIFA, они будут размещать иностранцев в общежитии одного из местных университетов.

— Очевидно, на ЧМ-2018 вы будете болеть за сборную Бразилии?

— Да, конечно.

— Есть ли еще команды, которые вам нравятся?

— Очень люблю сборную Мексики. Думаю, я буду тоже их очень поддерживать и болеть против Германии.

— Неудивительно! А что вы думаете о российском футболе?

— Я видел их недавние игры, сборная играет лучше, чем раньше. Говоря вообще о российском футболе, я больше слежу не за сборной, а за игрой клубов — "Спартак", "Зенит", ЦСКА, прежде всего из-за бразильских футболистов. Халк, например, который играл за "Зенит" в Санкт-Петербурге, родом из моего родного города, поэтому все мы, кто из этого города, за ним следим и очень любим. Сейчас он в Китае играет, мы и там следим за его успехами.

Министр спорта РФ Павел Колобков – о волонтерах ЧМ-2018:

"Заметно, что волонтерское движение вновь стало популярным в нашей стране. Во многом этому способствует проведение в России таких крупных соревнований, как Олимпиада в Сочи, Универсиада в Казани и, конечно, Чемпионат мира по футболу.

По предварительным данным, на ЧМ-2018 задействовано более 15 тыс. активистов самого разного возраста, от студентов до пенсионеров. Они прилагают все свои усилия, чтобы футболистам и болельщикам российский Чемпионат мира запомнился ярким спортивным праздником, а наша страна — гостеприимством, радушием, доброжелательностью.

Здорово еще и то, что заявки на участие в волонтерской программе ЧМ-2018 поступили из самых разных стран. Этот факт — наглядный пример того, что спорт призван объединять людей.

Спасибо всем волонтерам за слаженную работу и особый вклад в успешное проведение Чемпионата мира!"

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