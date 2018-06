Почетная миссия и положительные эмоции: истории волонтеров ЧМ Калининграда

Уникальные… Исключительные… Особенные… Именно такими эпитетами чаще всего наделяют людей, которые выбрали смыслом своей жизни помощь другим. Кто-то скажет, что волонтерство — это героизм и самопожертвование, но сами добровольцы так не считают. Для них совершенно нормально находиться в гуще событий, ощущать свою причастность к масштабным мероприятиям, быть полезными, как бы это пафосно ни звучало, обществу и миру.

На Чемпионате мира по футболу ФИФА 2018 года помогают более 17 тыс. волонтеров со всех уголков России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. Валерия Алексейченко и Мартин Льюис тоже входят в их число. Местом своей дислокации они выбрали Калининград.

"Hello, my name is Martyn. Приятно познакомиться. Как дела?"

Мартину 72 года, свою волонтерскую деятельность он начал всего 6 лет назад, но уже успел побывать на многих крупных соревнованиях, в том числе и мирового масштаба. В его послужном списке — Летние Олимпийские игры в Бразилии, Европейские игры в Азербайджане и другие спортивные мероприятия Европы. А началось все с Летних Олимпийских игр в Лондоне.

"Я тогда только вернулся в Лондон из Бразилии, где прожил 30 лет, и случайно увидел объявление о наборе в волонтеры на Олимпийские игры. Это был хороший шанс, который я не мог упустить. Я понял, что волонтеры — потрясающие люди, которых я никогда не встречал!", — поделился он.

Попасть в команду добровольцев Олимпийских игр было непросто — Мартин прошел серьезный кастинг.

Из 250 тыс. претендентов организаторы отобрали лишь 70 тыс. человек, но все они были, как вспоминает мужчина, настоящими профессионалами, высококвалифицированными специалистами. Многие из них говорили на нескольких языках.

Сам Мартин прекрасно владеет испанским, португальским, немецким и французским языками, но русский начал изучать только недавно. Он признается, что всю жизнь путешествует. Побывал уже в 65 странах, а вот в Россию приехать не доводилось, потому и необходимости в русском языке у него не было.

Перед ЧМ-2018 волонтер решил все же устранить этот пробел в знаниях. За два месяца до поездки в Калининград Мартин начал каждый день заучивать по несколько новых слов. Сейчас он уже освоил дни недели, названия месяцев и числительные, знает несколько элементарных фраз, которые помогают ему в неформальной беседе. И все же русский язык волонтер считает сложным. Признается, что на слух воспринимает речь с трудом: "У всех разные акценты и темп — кто-то медленно говорит, кто-то быстро, поэтому мне проще сказать что-то самому, чем понять собеседника".

Волонтерство поколений

На мундиале Мартин помогает в билетном центре на стадионе, решает проблемы, которые возникают у болельщиков. Например, если появляются сложности со сканированием билетов.

Такое происходит нечасто, может быть один случай на 5 тысяч, но, как бы то ни было, такие вопросы приходится решать в быстром темпе. Ведь люди волнуются, и мы помогаем работникам вовремя эту проблему устранить", — сказал он.

28 июня в Калининграде пройдет матч между сборными Англии и Бельгии. Этого Мартин очень ждет, причем не только потому, что на поле выйдет сборная его родной страны, но и потому, что выйдет на поле он сам: волонтер будет участвовать в церемонии выноса флага перед началом игры. Это очень почетная миссия, будет что детям рассказать! А их у Мартина двое. И четверо внуков. Мужчина говорит, что семья им очень гордится и поддерживает.

"Мы каждый день созваниваемся. Я отправляю им фотографии. Надеюсь, что в будущем дети и внуки тоже станут волонтерами как я!" — сказал он.

Для своих лет Мартин выглядит очень хорошо. "Это потому что я слежу за собой, — признается он, — занимаюсь спортом. К примеру, я раз в три дня организую футбольные матчи среди волонтеров. Кстати, я неплохо играю!"

Уже через пару дней волонтер покинет Россию. Говорит, что увезет отсюда самое ценное — воспоминания и частичку той фантастической энергетики, которой заряжаешься на ЧМ-2018. В планах — волонтерство на Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Японии.

В Россию Мартин тоже собирается вернуться, но уже как турист. На следующий год он с другом хочет совершить путешествие по историческим местам страны с 2-3-дневными остановками в Москве, Санкт-Петербурге и еще каком-нибудь российском городе.

Волонтер для волонтеров

"У меня, конечно, не такой богатый опыт добровольческой деятельности, как у Мартина, — смеется Валерия Алексейченко, — но, надеюсь, у меня все еще впереди!"

Валерии 21 год, за ее спиной участие в нескольких волонтерских программах, самая масштабная из которых — региональный этап 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года. Полученный тогда опыт она реализует сейчас на Чемпионате мира по футболу. Правда, признается девушка, попала в программу почти под занавес.

"Многие спрашивали, да зачем это все, а мне хотелось, прежде всего, поучаствовать в событии мирового масштаба, хотелось, может это и звучит амбициозно, вписать себя в историю, стать частью крутой, интересной команды, потому что волонтеры — это люди, которые заряжены позитивной энергетикой. Вот и мне захотелось сделать что-то хорошее в рамках вот такого масштабного большого события", — рассказала она.

Валерия учится на инженера-логиста по пассажирским и грузовым перевозкам в Балтийском федеральном университете им. Канта. Возможно, именно такая специальность повлияла на то, что во Всероссийском конкурсе общественно значимых проектов "Наследие волонтерской программы ЧМ-2018" ее проект "Захвати по пути!" вышел в финал и получил право на реализацию.

"Мы помогаем другим волонтерам найти альтернативные маршруты передвижения по Калининграду. Программа "Захвати по пути" — это своего рода база данных автоволонтеров, где представлена информация о людях, имеющих машину. Если волонтеру нужно добраться до места, где будет проходить его смена, он делает запрос, что нужен транспорт, и при наличии свободных мест в машине садится и едет", — объяснила девушка.

Проект уже зарекомендовал себя и пользуется популярностью среди добровольцев Калининграда. Валерия в шутку называет себя волонтером для волонтеров.

Большая семья

По словам девушки, в ее функции на ЧМ-2018 входит регистрация новых участников движения, выдача талонов на питание, организация процесса в целом.

"У нас, — рассказывает волонтер, — есть большой волонтерский центр на стадионе, где каждый день проходят интересные мероприятия: к нам приезжают спикеры, рассказывают о своей жизни и спортивных достижениях. В свободное время мы танцуем, веселимся, музыку слушаем вместе. Волонтеры — это большая семья. Ты успеваешь сблизиться с огромным количеством людей, которые становятся тебе как родные. Это очень заряжает!"

Хотя график у волонтеров, признается Валерия, напряженный. В дни матчей смена может длиться больше 9 часов.

Мы выкладываемся на все 200-250%, и каждый волонтер, как мне кажется, достоин уважения!", — подчеркнула она.

Несмотря на это волонтеры относятся с любовью к своему делу. Говорят, если хоть однажды попробовал себя в добровольчестве, то "машина запущена, ее не остановить"! Если ты волонтер, то волонтер навсегда.

"Наверное, многим волонтерам их родственники говорят: хватит, остановись, тебя нет дома никогда, эсэмэски пишешь раз в два дня. Мы же волнуемся! Но когда рассказываешь, какие эмоции и впечатления ты получаешь каждый день, когда ты участвуешь в церемонии выноса флага, они понимают, что именно тебя мотивирует. Эти эмоции — навсегда, они запомнятся, и это то, что мы будем рассказывать: Мартин — своим внукам и детям, я — своим будущим детям. Это потрясающе, неописуемо! Это переполняет тебя!", — поделилась Валерия.

Министр спорта РФ Павел Колобков – о волонтерах ЧМ-2018:

"Заметно, что волонтерское движение вновь стало популярным в нашей стране. Во многом этому способствует проведение в России таких крупных соревнований, как Олимпиада в Сочи, Универсиада в Казани и, конечно, Чемпионат мира по футболу.

По предварительным данным, на ЧМ-2018 задействовано более 15 тыс. активистов самого разного возраста, от студентов до пенсионеров. Они прилагают все свои усилия, чтобы футболистам и болельщикам российский Чемпионат мира запомнился ярким спортивным праздником, а наша страна — гостеприимством, радушием, доброжелательностью.

Здорово еще и то, что заявки на участие в волонтерской программе ЧМ-2018 поступили из самых разных стран. Этот факт — наглядный пример того, что спорт призван объединять людей.

Спасибо всем волонтерам за слаженную работу и особый вклад в успешное проведение Чемпионата мира!"

