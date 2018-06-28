Волонтеры ЧМ-2018 в Волгограде: мы помогаем и становимся частью праздника

Екатерина Дмитриева из Волжского, города в Волгоградской области, уволилась с работы, чтобы иметь возможность полностью погрузиться в атмосферу Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года. Будущий лингвист Ольга Корнеева из Волгограда совмещает учебу и волонтерство, называя такой ритм насыщенным, но приносящим много впечатлений и эмоций.

Корреспондент "Года волонтера" поговорил с обеими девушками и узнал, какие функции они выполняют на ЧМ-2018, какие эмоции испытывают на стадионе и что чувствуют, осознавая, что такое масштабное событие проходит в их родном городе.

"ЧМ-2018 подарил нам огромное количество эмоций, которые запомнятся надолго"

Кате 23 года, она занимается волонтерством с 14 лет, в ее "послужном списке" есть чемпионат мира по лыжным гонкам в Сочи и XXIIзимние олимпийские игры в том же городе. Теперь девушка выполняет функции управления волонтерами на ЧМ-2018, матчи которого принимает Волгоград.

Катя рассказывает, что чувствует гордость за свой город, который, по ее словам, очень преобразился.

"Все улыбаются, люди стали более открыты. Не так страшно общаться с иностранцами, нет языкового барьера. На матчах все обнимаются, неважно какие страны. Иностранцам нравится Россия, они приезжают со знанием русских слов "привет", "как дела", "отлично", и видно, что им здесь нравится, им интересна страна и люди. Мы радуемся происходящему, тому, что ЧМ-2018 проходит у нас в городе. Это огромная возможность для каждого из нас помочь и быть причастным", — говорит Катя.

© РИА Новости / Кирилл Брага Кате 23 года, она занимается волонтерством с 14 лет © РИА Новости / Кирилл Брага Кате 23 года, она занимается волонтерством с 14 лет

Для того чтобы стать максимально причастной к событию, сама Катя накануне турнира уволилась с работы — планирует устраиваться на новую уже после окончания ЧМ-2018.

На турнире ее основная задача — помочь волонтерам, обеспечить их комфортное функционирование на стадионе.

Мы одна большая команда, очень сплоченная, слаженный механизм", — говорит Катя.

Одним из самых ярких событий турнира для себя она считает вынос флагов команд на поле — Англии, Исландии и Египта.

"Мне выпала честь выносить флаги команд на поле перед матчем. Ты стоишь на поле, рядом с тобой стоят спортсмены, ты держишь их государственный флаг, за который они сейчас сыграют. Болельщики поют гимн своей страны, невероятная поддержка для спортсменов — мурашки по коже, когда все это рядом с тобой", — делится Катя.

"В городе — атмосфера праздника, надеюсь, эти впечатления останутся надолго"

Ольге 21 год, она родилась и выросла в Волгограде, волонтерскую деятельность в ее жизнь привнес университет. Сейчас она учится на третьем курсе, приходится совмещать волонтерство и учебу, но сама девушка хоть и называет такой ритм насыщенным, говорит, что это приносит много эмоций и впечатлений. Ольга была волонтером на Кубке Конфедераций ФИФА 2017 года и принимала участие в Жеребьевке Кубка Конфедераций ФИФА 2017 года. Ей довелось побывать на таком ярком этапе турнира, как Финальная жеребьевка ЧМ-2018.

На ЧМ-2018 Оля выполняет функции протокола, она тим-лидер этой функции.

Ее задача — обеспечивать комфортное пребывание VIPгостей на стадионе: от встречи, навигации и до сопровождения до их места на арене.

"VIP гости также болеют за команды, радуются, и нам очень важно, чтобы они пришли с этим настроением, провели матч и с этим же прекрасным настроением уходили со стадиона и несли его дальше, распространяли дальше по городу", — рассказывает Ольга.

© РИА Новости / Кирилл Брага Ольге 21 год, она родилась и выросла в Волгограде, волонтерскую деятельность в ее жизнь привнес университет © РИА Новости / Кирилл Брага Ольге 21 год, она родилась и выросла в Волгограде, волонтерскую деятельность в ее жизнь привнес университет

Она говорит, что ей особенно приятно видеть такое количество иностранных гостей в городе.

"Иностранные туристы приезжают в памятные места, а сейчас отрадно видеть людей, которые приехали поболеть. Они гуляют по улицам, общаются с местными жителями, фотографируются с национальными флагами, костюмами. Атмосфера праздника не покидает город, и надеюсь, что эти впечатления останутся надолго", — делится Оля.

Еще одним сильным впечатлением Ольга называет встречи с друзьями с предыдущих мероприятий.

Встречаешься здесь на ЧМ-2018 и: "О! Мы с тобой вместе волонтерили!". Тепло становится", — рассказывает Оля.

Вообще встречи волонтеров всякий раз становятся ярким событием, особенно, по словам Ольги, в дни матчей: в такие дни добровольцев здесь больше обычного, и атмосфера становится по-настоящему особенной.