Уехать, чтобы вернуться: бельгийка станет волонтером ЧМ-2018 в России

Каролин ван Нунен из Бельгии приедет в Россию, чтобы стать волонтером ЧМ-2018. Для нее это не первая поездка в нашу страну — ван Нунен говорит по-русски и объехала многие города России. В беседе с корреспондентом Sputnik она рассказала, как решила стать добровольцем, за кого будет болеть и за что любит Москву.

— Почему решили стать волонтером на ЧМ-2018?

— Я учила русский язык и поэтому очень хотела стать волонтером на этом турнире, но еще это хороший шанс пообщаться с людьми со всего мира. И, конечно же, приятно быть частью одного из крупнейших спортивных мероприятий в мире.

— Как проходил отбор?

— Сначала надо было написать мотивационное письмо на портале FIFA и заполнить анкету, потом пройти тест по английскому языку. Я его успешно сдала, и после этого было интервью по Skype, через несколько месяцев — интервью с функциональным менеджером.

— Какой еще волонтерский опыт у вас есть?

— Год назад я тоже была волонтером в России, на Кубке Конфедераций FIFA 2017. Мне очень понравилось, поэтому ни секунду не сомневалась, вернуться ли на ЧМ-2018.

— Опишите ваши функции на этом мероприятии, чем конкретно будете заниматься?

— Моя функция — взаимодействие со СМИ. Я буду выдавать аккредитации журналистам, помогать на медиатрибуне, в микст-зоне, во время пресс-конференций, а также помогать журналистам, если у них возникнут вопросы, например, о транспорте.

— В каком городе будете волонтером?

— Буду волонтером в Москве — город, где училась. Довольно хорошо его знаю, всегда рада туда вернуться. Там себя чувствую как дома.

© Из личного архива Каролин ван Нунен Девушка говорит, что в Москве чувствует себя как дома

— Какие еще места в России планируете посетить?

— Времени на путешествие будет мало, но я уже довольно много городов посетила, теперь хочу побывать в маленьких городах недалеко от Москвы (как, например, Тула, Дмитров, Клин). И без сомнения еще вернусь в Россию, чтобы путешествовать по Сибири, Русскому Северу, Карелии, очень хотела бы посетить Элисту и Кавказ.

— Что думаете о безопасности во время мероприятия?

— Не очень волнуюсь о безопасности. В наше время по всему миру что-нибудь может случиться, стопроцентной безопасности просто не существует. Но, без сомнения, Россия сделала все, чтобы ЧМ-2018 прошел безопасно.

— Где вы учили русский язык?

— Русский язык учила в Антверпене и еще пять месяцев по обмену в МГЛУ. Это было уже 10 лет назад, но хорошие вспоминания я до сих пор сохранила. И после учебы еще приезжала в Россию девять раз.

— Что думаете про нашу страну? У вас есть русские друзья?

— Русские друзья у меня, конечно, есть — и здесь, в Бельгии, и в России. С некоторыми дружу уже 10 лет. Без сомнения, после ЧМ-2018 еще больше друзей будет.

Мне нравится гостеприимство людей в России и яркая атмосфера такого большого города, как Москва. Но в то же время приятно находиться и в небольших деревнях.

Я фанат московского метро, и не только потому, что это так удобно, — мне очень нравится архитектура. Два года назад я даже решила сделать метро-марафон: посетила все станции Московского метрополитена в один день.

— За какую команду болеете, что думаете о нашей сборной, есть ли шансы?

— Конечно, болею за бельгийскую команду. Четыре года назад в Бразилии довольно хорошо играли.

По статистике шансов у России немного, но нужно играть каждый матч. Вспомните, как играла Исландия во время Чемпионата Европы по футболу UEFA, до турнира никто не ожидал такого результата. И энтузиазм российских болельщиков, без сомнения, поможет команде.

Министр спорта РФ Павел Колобков – о волонтерах ЧМ-2018:

"Заметно, что волонтерское движение вновь стало популярным в нашей стране. Во многом этому способствует проведение в России таких крупных соревнований, как Олимпиада в Сочи, Универсиада в Казани и, конечно, Чемпионат мира по футболу.

По предварительным данным, на ЧМ-2018 задействовано более 15 тыс. активистов самого разного возраста, от студентов до пенсионеров. Они прилагают все свои усилия, чтобы футболистам и болельщикам российский Чемпионат мира запомнился ярким спортивным праздником, а наша страна — гостеприимством, радушием, доброжелательностью.

Здорово еще и то, что заявки на участие в волонтерской программе ЧМ-2018 поступили из самых разных стран. Этот факт — наглядный пример того, что спорт призван объединять людей.

Спасибо всем волонтерам за слаженную работу и особый вклад в успешное проведение Чемпионата мира!"

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