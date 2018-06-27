Год волонтера
Волонтер из США в Саранске: ЧМ-2018 - возможность снова приехать в Россию
© РИА Новости / Юрий Глебов
17:2427.06.2018
(обновлено: 17:26 27.06.2018)
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Волонтер из США в Саранске: ЧМ-2018 - возможностью снова приехать в Россию

На Чемпионат мира по футболу ФИФА 2018 года приезжают волонтеры не только со всей России, но и из самых дальних стран. Полина Щенникова хоть и имеет русское имя, но живет в Америке почти с самого рождения. Почему она снова вернулась, Полина рассказала в интервью корреспонденту проекта "Год волонтера".

Добро пожаловать в Мордовию: будни волонтеров ЧМ-2018 в Саранске
© Волонтерский центр ЧМ-2018
Волонтеры ЧМ-2018 в Саранске подводят итоги
Ее семья переехала в Техас, когда отцу Полины, спортивному гимнасту, предложили там работу. За всю жизнь она была в России всего два месяца — приезжала навестить родственников в Москве.

Со временем Полина пошла по стопам всей своей спортивной семьи и тоже стала гимнасткой. Она выступала в составе сборной США и пробовалась на летние Олимпийские игры 2016 года, но не смогла поехать из-за операции на плече. Сейчас она учится в университете в штате Мичиган по специальности спортивный менеджмент.

Тем не менее многое по-прежнему связывает Полину с Россией. Так, в начале интервью она рассказала, что на следующий день пойдет знакомиться с товарищем по команде своего дедушки Леонидом Аркаевым — заслуженным тренером СССР и России по спортивной гимнастике. В Саранске даже есть гимнастический центр его имени, в котором он долгое время работал.

"Однажды мой профессор сказал, что у пяти студентов нашего университета есть возможность поехать на Чемпионат волонтером. Я сразу обратила на это внимание, потому что мундиаль должен был быть в России, а я здесь давно не была", — рассказывает Полина о том, как оказалась в Саранске.

Также ей было интересно поработать и с другим видом спорта, кроме гимнастики, так как к этому ее обязывает будущая профессия.

"Сначала я боялась ехать в Саранск, потому что ничего про него не знала, но, когда приехала, мое первое впечатление было, что тут очень чисто и очень добрые люди. Когда я вышла из поезда, одна женщина, видя мою растерянность, даже предложила меня подвезти", — поделилась она первыми эмоциями от города.

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Волонтеры объединились в команду, они дружат, помогают и проводят все время вместе
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На ЧМ-2018 Полина выполняет функции в сфере телерадиовещания, она помогает американскому координатору вещания на стадионе в общении с остальной командой, так как владеет русским языком.

"В будущем я тоже хочу поработать в телерадиовещании, и мое волонтерство на ЧМ-2018 открыло мне глаза на то, как это трудно и как нужно быстро соображать, чтобы зритель не догадался о каких-то проблемах. Это мой первый шаг к работе моей мечты", — рассказала волонтер.

Кроме того, по словам Полины, в дальнейшем она с удовольствием поучаствовала бы в других спортивных мероприятиях в качестве волонтера. Пока же в свободное время американка много гуляет по городу и отмечает радушие местных жителей.

"В магазине я никак не могла подобрать размер футболки в подарок своему дяде, и один мужчина, увидев, что мне трудно, начал примерять футболки на себя, что мне очень помогло с выбором", — рассказала она.

По словам Полины, домой, в Америку, с ЧМ-2018 она увезет бесценный опыт, который открыл ей глаза на важное дело, которое не всегда оказывается легким. И, конечно, воспоминания о Саранске.

"Саранск хранит свою самобытную культуру. Те, кто сюда приедет, увидят, как люди любят свой город, и заберут эту любовь себе домой", — добавила она.

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