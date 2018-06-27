Волонтеры ЧМ-2018 в Саранске подводят итоги

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. 1318 волонтеров АНО "Оргкомитет "Россия-2018" и 1000 городских волонтеров помогли на четырех матчах группового этапа в Саранске на объектах ЧМ-2018 и городской инфраструктуры, сообщила пресс-служба оргкомитета.

Команда волонтеров столицы Мордовии уникальна — это более 2300 человек возрастом от 18 до 70 лет из 30 стран мира: Мексики, США, Перу, Колумбии, Гватемалы, Швейцарии, Нигерии, Индонезии, Бразилии, Франции, Белоруссии, Латвии, Казахстана, Украины и десятка российских городов, от Краснодара до Комсомольска-на-Амуре.

У каждого волонтера в этой большой и дружной интернациональной команде есть своя история пути в волонтерскую программу именно города — организатора Саранска. Многие интересны и даже уникальны: кто-то принял решение ехать в Саранск после знакомства на Кубке конфедераций FIFA 2017, кто-то преодолел долгий путь на машине из самого сердца Сибири, кто-то решил увидеть историческую родину своих родителей, кто-то прибыл из другого полушария, чтобы стать частью самого большого футбольного праздника, который проходит лишь раз в четыре года.

"Волонтеры объединились в огромную команду, они дружат, помогают и проводят все время вместе. Они делятся впечатлениями о Саранске — городе, который влюбил в себя, но и уже мечтают поехать друг к другу в гости. У каждого из волонтеров есть яркие истории турнира, но самое главное — это благодарность болельщиков в совершенно разных ситуациях, простое человеческое спасибо, от которого вдохновение и желание у волонтеров вершить большее становится обыденным. Это событие действительно объединяет людей, а волонтеров с большим сердцем у нас в России точно много", — отмечает директор волонтерского центра ЧМ-2018 (Саранск) Иркям Суркова.

© Волонтерский центр ЧМ-2018 Многие волонтеры из Латинской Америки выбрали именно Саранск, испанский язык для них родной © Волонтерский центр ЧМ-2018 Многие волонтеры из Латинской Америки выбрали именно Саранск, испанский язык для них родной

Во время пребывания в Саранске иностранные волонтеры не упускали возможности подучить русский язык, шутили на мордовском и активно принимали участие во всех внематчевых обучающих и досуговых мероприятиях.

Волонтерский центр подготовил обширную программу, где регулярно проводились обучающие тренинги и семинары — хорошая возможность расширить профессиональные компетенции, благодаря волонтерской программе освоить дизайн-мышление, способы продвижения проектов, узнать больше о профессиях будущего, а также встретиться и пообщаться с организаторами ЧМ-2018, провести вечер культур с национальными танцами и традициями.

В один из дней в волонтерском центре прошла открытая встреча с представителями ФИФА, АНО "Оргкомитет "Россия-2018", руководства региона и, конечно, волонтерами, которые поделились с гостями интересными историями. Генеральный координатор FIFA в Саранске Марио Монтерроса также рассказал добровольцам о своем опыте и поделился мнением о волонтерской программе ЧМ-2018.

Без волонтеров не было бы ЧМ-2018! Это правда. Без их помощи мероприятие не получилось бы таким успешным. Это мое девятое мероприятие FIFA, и я знаю, что говорю", — отметил он.

Каждый волонтер очень четко выполняет задачи своей функции, но и после смен они всегда спешили на помощь болельщикам, которые попадали в трудные ситуации. Волонтеры всегда готовы прийти на помощь любому, ведь volunteer с французского переводится как "добрая воля".

© Волонтерский центр ЧМ-2018 Волонтеры всегда готовы прийти на помощь любому, ведь volunteer с французского переводится как "добрая воля" © Волонтерский центр ЧМ-2018 Волонтеры всегда готовы прийти на помощь любому, ведь volunteer с французского переводится как "добрая воля"

Особенно это касается языковых услуг в городе. Многие волонтеры из Латинской Америки выбрали именно Саранск, испанский язык для них родной, и они очень помогли в дни проведения первых двух матчей как на стадионе, так и в городе, повторяя, что они здесь именно для того, чтобы помочь России с испаноговорящими болельщиками.

"Мы хотим поблагодарить Саранск за теплый прием. Ваши волонтеры — очень приятные люди, они нам сильно помогли в сложившейся сложной ситуации. Наша многочисленная семья еще раз хочет сказать, что теперь у саранских волонтеров в Колумбии есть люди, на которых они всегда могут рассчитывать! Спасибо вам, волонтеры! Спасибо, Саранск! Спасибо, Россия!", — рассказали улыбчивые члены колумбийской семьи после второго матча.

Добро пожаловать в Мордовию: будни волонтеров ЧМ-2018 в Саранске © Волонтерский центр ЧМ-2018 У каждого из волонтеров есть яркие истории турнира, но самое главное это благодарность болельщиков © Волонтерский центр ЧМ-2018 У каждого из волонтеров есть яркие истории турнира, но самое главное это благодарность болельщиков © Волонтерский центр ЧМ-2018 Стать волонтером - стать частью самого большого футбольного праздника, который проходит лишь раз в четыре года © Волонтерский центр ЧМ-2018 Стать волонтером - стать частью самого большого футбольного праздника, который проходит лишь раз в четыре года © Волонтерский центр ЧМ-2018 Каждый волонтер выполняет очень четко задачи своей функции © Волонтерский центр ЧМ-2018 Каждый волонтер выполняет очень четко задачи своей функции © Волонтерский центр ЧМ-2018 Волонтерский центр подготовил широкую программу обучающих тренингов и семинаров © Волонтерский центр ЧМ-2018 Волонтерский центр подготовил широкую программу обучающих тренингов и семинаров © Волонтерский центр ЧМ-2018 Во время пребывания в Саранске иностранные волонтеры не упускали возможности подучить русский язык © Волонтерский центр ЧМ-2018 Во время пребывания в Саранске иностранные волонтеры не упускали возможности подучить русский язык © Волонтерский центр ЧМ-2018 Волонтеры всегда спешили на помощь болельщикам, которые попадали в трудные ситуации © Волонтерский центр ЧМ-2018 Волонтеры всегда спешили на помощь болельщикам, которые попадали в трудные ситуации © Волонтерский центр ЧМ-2018 Волонтеры активно принимали участие во всех внематчевых обучающих и досуговых мероприятиях © Волонтерский центр ЧМ-2018 Волонтеры активно принимали участие во всех внематчевых обучающих и досуговых мероприятиях © Волонтерский центр ЧМ-2018 Волонтеры делятся впечатлениями о Саранске – городе, который влюбил в себя, но и уже мечтают поехать друг к другу в гости © Волонтерский центр ЧМ-2018 Волонтеры делятся впечатлениями о Саранске – городе, который влюбил в себя, но и уже мечтают поехать друг к другу в гости © Волонтерский центр ЧМ-2018 Волонтеры выдали главный документ ЧМ-2018 – аккредитацию и помогли в обеспечении трансляций по всему миру © Волонтерский центр ЧМ-2018 Волонтеры выдали главный документ ЧМ-2018 – аккредитацию и помогли в обеспечении трансляций по всему миру © Волонтерский центр ЧМ-2018 Кто-то из волонтеров приехал в Саранск после знакомства на Кубке Конфедераций FIFA 2017 © Волонтерский центр ЧМ-2018 Кто-то из волонтеров приехал в Саранск после знакомства на Кубке Конфедераций FIFA 2017 © Волонтерский центр ЧМ-2018 Волонтеры объединились в команду, они дружат, помогают и проводят все время вместе © Волонтерский центр ЧМ-2018 Волонтеры объединились в команду, они дружат, помогают и проводят все время вместе /

Ректор Мордовского университета, посол волонтерской программы Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года Сергей Вдовин благодарит всех волонтеров за активное участие в помощи и организации турнира. Сергей Михайлович был активным участником всех мероприятий вместе со студентами-волонтерами: "Искренняя благодарность вам, уважаемые волонтеры, за отзывчивость, ваши улыбки и ответственный подход к важному делу. Каждый из вас получил огромный опыт, подтянул свои лингвистические навыки и нашел новых друзей по всему миру! Уверен, что нам удалось создать действительно гостеприимную и доброжелательную атмосферу спортивного праздника в Саранске. Я всегда говорил, что мы с вами — одна команда, ей мы и останемся. Сохраните эти моменты в своей памяти на всю жизнь".

Волонтерам АНО "Оргкомитет "Россия-2018" представилась возможность быть рядом с одними из лучших специалистов в мире на объектах ЧМ-2018 в Саранске. Они помогали непосредственно в организации турнира: во взаимодействии с клиентскими группами ФИФА, футбольными командами, лучшими журналистами и врачами, партнерами и спонсорами турнира, на стадионе во время проведения матчей, встречах и при сопровождении VIP- и VVIP-гостей, в пресс-центрах, билетных центрах. Именно они выдавали главный документ ЧМ-2018 — аккредитацию — и помогали в обеспечении трансляций по всему миру.