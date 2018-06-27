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В столице Урала: будни волонтеров ЧМ-2018 в Екатеринбурге
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Екатеринбурге
12:0127.06.2018
(обновлено: 12:26 27.06.2018)
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Волонтеры ЧМ-2018 в Екатеринбурге подводят итоги

В Екатеринбурге для помощи в организации ЧМ-2018 было привлечено 2000 волонтеров по двум волонтерским программам: волонтеры АНО "Оргкомитет "Россия-2018" и "Городские волонтеры". Волонтеры АНО "Оргкомитет "Россия-2018" уже завершают свои смены на стадионе в рамках проведения ЧМ-2018, активисты в течение месяца помогали организаторам в проведении мирового турнира по 20 функциональным направлениям, об этом сообщает пресс-служба АНО "Оргкомитет "Россия-2018".

Спортивное волонтерство: быть частью большого праздника
© РИА Новости
Спортивное волонтерство: быть частью большого праздника
Волонтеры оргкомитета принимали участие непосредственно в организации матчей и процессов, сопутствующих проведению турнира, сопровождали команды-участницы на стадионе и в отелях, сопровождали VIP-гостей и представителей ФИФА, аккредитовывали весь персонал, задействованный в организации ЧМ-2018 в Екатеринбурге на стадионе, обеспечивали транспортный контроль, помогали радиочастотным службам и медицинским бригадам, контролировали раздельный сбор мусора, принимали участие в организации бесперебойной работы точек питания и билетной программы ФИФА.

Волонтеры были задействованы на таких ключевых объектах, как аэропорт Кольцово, стадион "Екатеринбург Арена", два билетных центра, аккредитационный центр, отели для представителей ФИФА и команд-участниц, две тренировочные базы.

За время проведения ЧМ-2018 Екатеринбург посетило более 97 тысяч болельщиков, каждый из которых стал участником футбольного праздника, созданного руками организаторов и волонтеров.

Болельщики каждого матча благодарили волонтеров по-своему: японцы делали с волонтерами памятные фотографии в ярких костюмах, перуанцы подарили манго, а уругвайцы взбодрили волонтеров победным танцем после успеха своей страны в матче с Египтом.

"Волонтеры ‒ определенно движущая сила всего ЧМ-2018, они есть в каждой точке его проведения, нет ни одной области в структуре организации ЧМ-2018, где не были бы задействованы волонтеры", ‒ поделился руководитель стадиона Владислав Ершов.

© Волонтерский центр ЧМ-2018 в ЕкатеринбургеВолонтеры оргкомитета принимали участие непосредственно в организации матчей и процессов, сопутствующих проведению турнира
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Екатеринбурге
Волонтеры оргкомитета принимали участие непосредственно в организации матчей и процессов, сопутствующих проведению турнира

"Несколько лет назад мы стояли у истоков зарождения волонтерского движения в Свердловской области. ЧМ-2018 ‒ отличный показатель нашей долгой работы. Замечательно, что мы смогли объединить волонтеров не только Свердловской области и России, но и всей планеты", ‒ рассказал ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.

"Волонтер ‒ это лицо ЧМ-2018, его душа и отражение. Настроение волонтеров ‒ это настроение всего турнира, который они создают своими руками, заряжают болельщиков, поддерживают организаторов. ЧМ-2018 в Екатеринбурге прошел на позитиве, даже суровая уральская погода не стала помехой для наших активистов. Тысячи болельщиков, месяц плодотворной помощи, счастливые зрители на трибунах и у телеэкранов по всему миру ‒ все это волонтеры ЧМ-2018", ‒ прокомментировал Александр Антимонов, руководитель волонтерской программы чемпионата мира по футболу ‒ 2018 в Екатеринбурге.

Я не боюсь слушать студентов: как преподаватель стал волонтером
© Фото из личного архива Елены Долгополовой
Я не боюсь слушать студентов: как преподаватель стал волонтером
Волонтеры также поделились своими эмоциями от участия в волонтерской программе ЧМ-2018. Нелли Томилова, 76 лет, чемпионка Игр мастеров по многоборью, чемпионка Европейских игр мастеров по прыжкам в длину, чемпионка Европы по пятиборью, актриса театра. На вопрос, почему решила стать волонтером, отвечает: "Потому что это интересно! Я вообще очень активный человек. Я была волонтером в Сочи на Олимпийских играх. Мне это очень понравилось. Здесь я помогала зрителям. Мне всегда интересно общаться с людьми. Атмосфера очень хорошая, дружелюбная. Все веселые, помогают. Мне кажется, как в Сочи, так и здесь, — люди "отборные". Молодежь сейчас всякая, а вот здесь встречаются только самые лучшие ее представители. Во-первых, это удовлетворение, конечно, заряд энергии, хорошее настроение, потом я всем расскажу, когда буду выступать в школах. Плюс я сейчас на ЧМ-2018 изучаю английский язык, потому что в школе учила немецкий. Я участвую в чемпионатах мира, Европы, во Всемирных играх мастеров по легкой атлетике, там тоже английский пригодится для общения со спортсменами".

В столице Урала: будни волонтеров ЧМ-2018 в Екатеринбурге
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в ЕкатеринбургеАктивисты помогали организаторам в проведении мирового турнира.Активисты помогали организаторам в проведении мирового турнира.
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Екатеринбурге
Активисты помогали организаторам в проведении мирового турнира.
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в ЕкатеринбургеВ Екатеринбурге для помощи в организации ЧМ-2018 было привлечено 2000 волонтеров.В Екатеринбурге для помощи в организации ЧМ-2018 было привлечено 2000 волонтеров.
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Екатеринбурге
В Екатеринбурге для помощи в организации ЧМ-2018 было привлечено 2000 волонтеров.
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в ЕкатеринбургеЗа время проведения ЧМ-2018 Екатеринбург посетило более 97 тысяч болельщиков.За время проведения ЧМ-2018 Екатеринбург посетило более 97 тысяч болельщиков.
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Екатеринбурге
За время проведения ЧМ-2018 Екатеринбург посетило более 97 тысяч болельщиков.
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в ЕкатеринбургеВолонтеры ‒ это лицо ЧМ-2018, его душа и отражение.Волонтеры ‒ это лицо ЧМ-2018, его душа и отражение.
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Екатеринбурге
Волонтеры ‒ это лицо ЧМ-2018, его душа и отражение.
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в ЕкатеринбургеКаждый гость ЧМ-2018 стал участником футбольного праздника.Каждый гость ЧМ-2018 стал участником футбольного праздника.
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Екатеринбурге
Каждый гость ЧМ-2018 стал участником футбольного праздника.
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в ЕкатеринбургеВолонтеры ‒ движущая сила всего ЧМ-2018, они работали в каждой точке его проведения.Волонтеры ‒ движущая сила всего ЧМ-2018, они работали в каждой точке его проведения.
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Екатеринбурге
Волонтеры ‒ движущая сила всего ЧМ-2018, они работали в каждой точке его проведения.
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в ЕкатеринбургеЧМ-2018 ‒ это прежде всего общение с иностранцами.ЧМ-2018 ‒ это прежде всего общение с иностранцами.
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Екатеринбурге
ЧМ-2018 ‒ это прежде всего общение с иностранцами.
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в ЕкатеринбургеВолонтеры оргкомитета сопровождали команды-участницы на стадионе и в отелях.Волонтеры оргкомитета сопровождали команды-участницы на стадионе и в отелях.
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Екатеринбурге
Волонтеры оргкомитета сопровождали команды-участницы на стадионе и в отелях.
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в ЕкатеринбургеЧМ-2018 в Екатеринбурге прошел на позитиве, даже суровая уральская погода не стала помехой.ЧМ-2018 в Екатеринбурге прошел на позитиве, даже суровая уральская погода не стала помехой.
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Екатеринбурге
ЧМ-2018 в Екатеринбурге прошел на позитиве, даже суровая уральская погода не стала помехой.
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в ЕкатеринбургеВолонтеры продолжат помогать вплоть до самого конца ЧМ-2018 в России.Волонтеры продолжат помогать вплоть до самого конца ЧМ-2018 в России.
© Волонтерский центр ЧМ-2018 в Екатеринбурге
Волонтеры продолжат помогать вплоть до самого конца ЧМ-2018 в России.
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Альфина Гасимова, волонтер функции ФИФА TV рассказала о своих эмоциях от ЧМ-2018: "Это масштабное мероприятие, которое проходит у нас в России впервые, и упустить такую возможность было бы очень глупо. Стать частью мирового события, наверное, мечтает каждый волонтер. ЧМ-2018 ‒ это прежде всего общение с иностранцами. Вообще, мне нравится наблюдать, как в городе соединяются народы. Однажды мы попали в многотысячную толпу перуанцев, они все такие вежливые, приветливые каждый хочет поздороваться и сфотографироваться".

Городские волонтеры ЧМ-2018 в Екатеринбурге продолжат помогать вплоть до самого конца ЧМ-2018 в России. Активисты будут в прежнем режиме участвовать в проведении трансляций матчей на фестивале болельщиков ФИФА, дежурить в информационных пунктах, в том числе на ж/д вокзале и в аэропорту Кольцово, помогая гостям и жителям Екатеринбурга, а также обеспечивать работу городского пресс-центра.

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