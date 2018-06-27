В столице Урала: будни волонтеров ЧМ-2018 в Екатеринбурге

В Екатеринбурге для помощи в организации ЧМ-2018 было привлечено 2000 волонтеров. Волонтеры АНО «Оргкомитет «Россия-2018» уже завершают свои смены на стадионе в рамках проведения ЧМ-2018. Активисты в течение месяца помогали организаторам в проведении мирового турнира.