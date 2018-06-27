Год волонтера
Волонтер из Перу: попадание на ЧМ-2018 – мой подарок на день рождения
© РИА Новости / Владислав Белогруд
10:3427.06.2018
(обновлено: 10:52 27.06.2018)
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Волонтер из Перу: попадание на ЧМ-2018 – мой подарок на день рождения

Волонтер из Перу рассказал корреспонденту специального проекта "Год волонтера" о своих впечатлениях от Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и о том, как россиянам удалось изменить мнение иностранцев о своей стране.

С Россией перуанца Рейнальдо Висенте Лара Акосту связывает не только любовь к футболу. В 12 лет Рейнальдо приехал в Россию, здесь же получил образование — окончил физфак Московского государственного университета им. Ломоносова, — а затем долгое время работал в туристической фирме в качестве IT-специалиста. В общей сложности он прожил здесь 22 года, но потом был вынужден уехать в Перу.

Когда я узнал, что ЧМ-2018 будет проходить в России, сильно расстроился, что пропущу его. Но как только узнал, что нужны будут волонтеры, сразу же подал заявку", — рассказал Рейнальдо.

По его собственному признанию, участие в ЧМ-2018, стало для него своеобразным подарком на день рождения, хоть и немного преждевременным — в августе ему исполнится 47 лет.

Многим знакомым выбор Рейнальдо показался странным, ведь можно было просто отправиться в Россию в компании фанатов.

Но приехать болельщиком на ЧМ-2018 и быть частью команды, которая его проводит, — две разные вещи", — объясняет он.

К тому же его знания в сфере IT пришлись очень кстати, когда на ЧМ-2018 он помогал журналистам в пресс-зоне "Екатеринбург Арены" решать технические вопросы. Кроме того, в своей заявке перуанец указал, что может быть переводчиком, и этот навык тоже пригодился на встрече команд Перу и Франции, проходившей в столице Урала.

"На матч приезжала делегация молодежной сборной Перу, я был их сопровождающим. Матч получился лично для меня очень эмоциональным: я не ожидал увидеть столько соотечественников, а шум, который стоял вокруг и на стадионе, был невероятным. Я очень гордился Перу в тот момент. Думаю, что жители Екатеринбурга будут долго вспоминать перуанских болельщиков", — признался Рейнальдо.

© РИА Новости / Владислав БелогрудРейнальдо в своей заявке указал, что может быть переводчиком
© РИА Новости / Владислав Белогруд
Рейнальдо в своей заявке указал, что может быть переводчиком

Приезд его сборной, как отметил волонтер, тоже стал для него своеобразным подарком: когда он подавал заявку на участие в волонтерской программе, еще не было известно, попадет ли сборная Перу на ЧМ-2018.

Екатеринбург также был выбран перуанским волонтером неслучайно. Однажды он уже приезжал в этот город в командировку на пару дней, но зимой, и больше всего ему запомнились улицы, покрытые снегом и сильный мороз.

Спортивное волонтерство: быть частью большого праздника
© РИА Новости
Спортивное волонтерство: быть частью большого праздника
"Мне не удалось тогда посмотреть город, хотя все говорили, что он очень красивый, поэтому я хотел взглянуть на него летом. И я не разочаровался. Да, сначала было много дождей, но сейчас великолепная погода, и можно погулять", — рассказал перуанец.

Больше всего ему понравились центр города и горы. Как признался Рейнальдо, он не мог не посетить Уральские горы и сравнить их с перуанскими Андами. Особенно ему понравились Оленьи ручьи и Чертово городище.

Одним из самых памятных моментов для Рейнальдо стал футбольный турнир между волонтерами, в котором он принял участие. Так получилось, что он попал в команду, которая состояла из одних представителей Латинской Америки.

"У нас в команде были ребята из Аргентины, Гватемалы, Чили, Мексики, Перу. Я был защитником. В финале мы победили соперников со счетом 4:1", — с гордостью отметил он.

© РИА Новости / Владислав БелогрудПеруанцу было особенно важно, чтобы иностранцы изменили свое восприятие России
© РИА Новости / Владислав Белогруд
Перуанцу было особенно важно, чтобы иностранцы изменили свое восприятие России

Также перуанцу запомнился мальчик лет 12‒13, который подошел к нему на улице и спросил: "Я не знаю, стать мне волонтером или нет. Что вы мне посоветуете?"

"Я сказал ему, что это увлекательный и полезный опыт. Что помогать другим, это правильно, и лучше начинать в молодом возрасте. К тому же волонтерство — это полезный опыт общения с разными людьми", — поделился воспоминаниями Рейнальдо.

По словам перуанца, для него было особенно важно, чтобы иностранцы изменили свое восприятие России, и он рад, что все так и произошло.

"Россияне молодцы, они очень старались. Все гости из Латинской Америки, с кем я встречался, очень тепло отзывались о России. Они говорили, что их мнение изменилось. Они думали, что приедут в холодную страну, к холодным людям, а оказалось, что люди здесь очень приветливы и эмоциональны, помогали им и веселились вместе с ними", — рассказал Рейнальдо.

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