Функция "Праздник": первые слова благодарности волонтерам ЧМ-2018

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В подготовке и организации чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года принимает участие большое количество людей. Все они заранее готовились к ЧМ-2018 и работали над его организацией задолго до начала первого матча, сообщает "Оргкомитет "Россия-2018".

Волонтеры АНО "Оргкомитет "Россия-2018" задействованы в 20 функциональных направлениях: "Протокол", "Лингвистические услуги", "Обеспечение работы СМИ", "Информационные технологии", "Транспорт", "Работа со зрителями", "Телерадиовещание" и других. Волонтеры начали помогать в организации турнира одними из первых. Добровольцы Международного вещательного центра вышли на смены 10 мая 2018 года в Москве, в остальных городах — организаторах ЧМ-2018 волонтеры функций "Аккредитация", "Управление волонтерами", "Информационные технологии" вышли на смены 15 мая 2018 года.

"Волонтеры — это лицо чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года. Они ближе всего к гостям мундиаля — в аэропорту, в гостиницах, на стадионе. Волонтеры — универсальные помощники для всех, кто приезжает на турнир. Количество волонтеров в 10 раз больше, чем сотрудников АНО "Оргкомитет "Россия-2018", — говорит директор департамента по работе с волонтерами Татьяна Гомзякова.

Каждый день волонтеры выходят на смены, выполняют свои функции и создают атмосферу праздника. Позади половина матчей ЧМ-2018, и уже 27-28 июня пройдут финальные матчи в Екатеринбурге, Калининграде, Саранске и Волгограде. Денис Диденко, руководитель управления по подготовке объектов и организации мероприятий в городе-организаторе Волгограде, сказал, что одна из самых результативных сборных на ЧМ-2018 — волонтерская сборная. Волонтеры всегда приходят на помощь там, где нужно. Он постоянно говорит и слышит слова благодарности в адрес волонтеров.

Генеральный секретарь FIFA Фатма Самура выразила благодарность участникам волонтерской программы чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года за помощь в организации и проведении турнира. "Благодарю волонтеров за их самоотдачу, ответственность и чувство юмора, вы дарите улыбки всем болельщикам чемпионата мира", — написала Фатма Самура на своей странице в Twitter.

© Алина Кулакова Каждый день волонтеры выходят на смены, выполняют свои функции и создают атмосферу праздника. © Алина Кулакова Каждый день волонтеры выходят на смены, выполняют свои функции и создают атмосферу праздника.

Ответственность активистов отметил, например, координатор предматчевых церемоний в Волгограде Оливер Юнг: "У нас прекрасная команда волонтеров, они очень точны и пунктуальны. Мы очень сдружились и стали одним целым. Этот командный дух вдохновляет всех участников и зрителей церемонии".

После каждого матча болельщики, зрители и гости города делятся впечатлениями и благодарят волонтеров за их улыбки, дружелюбие и фантастическую атмосферу, которую они создают. Также благодарят и конкретных волонтеров, которые помогли в какой-либо нестандартной ситуации.

"Я хочу поблагодарить вас за теплый прием в Саранске. Город очень красивый, мы познакомились там с хорошими людьми! Нам очень понравилось то, как мы провели время! Я хотел бы также сообщить, что ваши волонтеры — очень приятные люди, они сильно помогают. Мы очень ценим это, особенно Настю! Настя — прекрасный человек, она очень помогла. Еще раз спасибо за ваше гостеприимство!", — поделился Гонсало, болельщик сборной Перу.

Волонтер, о котором он пишет, — Анастасия Филимонова. Она живет и учится в Саранске. На ЧМ-2018 Настя помогает по функции "Сервисы для зрителей".

До 20 июля 2018 года волонтеры будут задействованы в организации матчей и мероприятий чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года. После финальных матчей в городах — организаторах ЧМ-2018 пройдут мероприятия "Спасибо волонтерам" с участием представителей FIFA и АНО "Оргкомитет "Россия-2018". Волонтерам будут вручены благодарственные письма и уникальные подарки.