Волонтер ЧМ-2018 из Китая: российская молодежь полна сил и стремлений

Студент Московской архитектурной школы Сюй Хаожань — участник волонтерской программы ЧМ-2018. В России он будет помогать в функции "Взаимодействие со СМИ". На счету уроженца Китая участие во многих московских международных спортивных мероприятиях в роли волонтера. В интервью Sputnik News он рассказал о своих ожиданиях от ЧМ-2018, о впечатлениях от российской молодежи и о том, как волонтерство влияет на его жизнь

— Почему вы решили участвовать в волонтерском движении?

— Я считаю, что волонтерство — невероятно позитивное движение, которое позволяет приобрести не только социальные навыки, но и раскрыть свои личностные качества. Будучи иностранным студентом в Москве, у меня появилась уникальная возможность стать свидетелем самого масштабного спортивного мероприятия. Мне хочется быть не просто зрителем, я хочу изнутри прочувствовать Чемпионат мира.

— Как проходил отбор волонтеров?

— Кандидатам, прежде всего, предстояло пройти онлайн-тестирование на английском языке. Следующий этап отбора — это собеседование с представителями волонтерских центров ЧМ-2018. Если предложенное место проведения собеседования вам неудобно, предлагают выбрать формат skype-интервью.

Так получилось, что время собеседования совпало с зимними каникулами, и на тот момент я вернулся домой в Китай, — оставался только вариант онлайн-интервью. Я боялся технических сбоев и проблем со связью, но интервью состоялось.

— Какое влияние оказало на Россию и Москву в частности проведение ЧМ-2018? Видите ли вы перемены?

— Для России Чемпионат мира по футболу — это возможность развития. Москва и Санкт-Петербург проведут наиболее важные матчи мундиаля. Столица в преддверии ЧМ-2018 сильно изменилась: на улицах появилась реклама турнира, на Манежной площади установили часы обратного отсчета до начала ЧМ-2018 и т.д. Все это дает горожанам ощущение наступления большого спортивного праздника.

— За какую команду будете болеть? Как оцениваете шансы российской сборной?

— У меня нет любимой команды. Тем не менее, я с интересом посмотрю игру российской команды. В этом году все ставят на немецкую сборную, поскольку игроки — выходцы из знаменитых клубов; команда собралась очень сильная. Но никогда нельзя предугадать наверняка: на футбольном поле всегда могут появиться "темные лошадки".

— Как волонтерская деятельность влияет на вашу жизнь?

— Самое важное в волонтерской деятельности для меня — это возможность ближе познакомиться с российской молодежью. Пока я учусь в России, общаюсь с однокурсниками только по учебе. Футбол же позволяет узнать российскую молодежь с другой стороны. Это совсем другие люди!

В волонтеры идут многие, но они все активны и открыты новому. Благодаря работе с ними я узнал настоящую Россию. Она энергична и динамична. Молодежь из России, так же как китайская, полна сил и стремлений.

— Чего вы ожидаете от волонтерства на ЧМ-2018?

— Я хочу получить как можно больше удовольствия, поближе познакомиться с культурой страны-хозяйки ЧМ-2018. Завести новых друзей, поучаствовать в интересных мероприятиях, посмотреть на напряженную борьбу футбольных команд. Это то, чего я с нетерпением жду, и надеюсь, что мы вместе с командой моих друзей-волонтеров сможем испытать все это в июне и июле этого года.

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