Путь на восток: волонтер из Польши приедет на ЧМ-2018 в Россию

26-летний Томаш Станишевский из польского города Быдгощ станет волонтером Чемпионата мира по футболу в России в Екатеринбурге. В беседе с корреспондентом Sputnik молодой человек рассказал, что главным поводом отправить заявку на участие в волонтерской программе стала не столько любовь к футболу, сколько желание посмотреть восток — именно поэтому Станишевский едет в уральскую столицу, расположенную на границе Европы и Азии.

— У вас уже был опыт работы волонтером?

— Я был волонтером на кинофестивале Camerimage, который проходил в городе Быдгощ. Я занимался логистикой: следил за порядком в зале, контролировал, все ли идет по плану.

— Признаться честно, один раз — это не так много. Откуда появилась идея стать волонтером в России?

— Я увидел на Facebook информацию, что можно стать волонтером на ЧМ-2018, и решил попробовать, потому что я люблю восток (страны Восточной Европы. — Примеч. ред.). Я думаю, что больше люблю восток, чем футбол, что и стало причиной, по которой я отправил заявку.

— Как проходит набор? Являлось ли знание русского языка обязательным условием?

— Нет, обязательным условием было знание английского языка, и приветствовалось знание других языков.

В анкете можно было отметить, какими языками кто владеет. До сих пор я изучал английскую филологию, также учил немецкий, а теперь начал учить русский. Я говорю немного по-русски, но не знаю его настолько, чтобы свободно на нем объясняться.

Мое обучение проходило на английском языке и удаленно — для меня это было важно. Сначала нужно было заполнить анкету и рассказать о себе, затем сдать языковой тест и пройти собеседование с сотрудником Волонтерского центра ЧМ-2018 — интервью проходило по Skype.

Меня спрашивали об опыте, мотивации, в какой функции я хочу помогать и почему. А потом пришел положительный ответ — меня приняли в волонтеры.

© РИА Новости / Павел Лисицын Томаш Станишевский: Я выбрал Екатеринбург, потому что это самый удаленный город из всех, где пройдет Чемпионат, город на границе Европы и Азии. © РИА Новости / Павел Лисицын Томаш Станишевский: Я выбрал Екатеринбург, потому что это самый удаленный город из всех, где пройдет Чемпионат, город на границе Европы и Азии.

Восток — дело тонкое

— Вы будете волонтером в Екатеринбурге. Почему вы выбрали именно этот город?

— Я выбрал Екатеринбург, потому что это самый удаленный город из всех, где пройдет Чемпионат, город на границе Европы и Азии. Мне было интересно, как оно там — так далеко.

— Вы уже знаете, какие у вас будут обязанности?

— Меня приняли в подразделение медицинского обслуживания и допинг-контроля. Я буду помогать спортсменам и медицинскому персоналу понимать друг друга. Думаю, что мне нужно будет переводить.

— У вас нет никаких опасений перед поездкой?

— Нет, я уже был в России, в Москве. Думаю, что Москва — это немного другая Россия, но у меня нет опасений. Я стараюсь ознакомиться с тем, как выглядит город, в который я еду, понять, что можно от него ожидать.

— А как вы вспоминаете поездку в Москву?

— Я очень тепло вспоминаю эту поездку. Меня пригласила приятельница-россиянка, я жил с ее семьей неделю. Я был обворожен.

Русские очень гостеприимные, очень интересные. По правде говоря, не было ничего такого, что могло бы меня оттолкнуть.

— Москвичи очень любят показывать город гостям. Вас не замучали экскурсиями?

— Да, это точно. Моя приятельница тоже хотела рассказать мне обо всем, но я не так уж и утомился. Я побывал, например, в музее им. А.С.Пушкина, но чтобы посетить этот музей, и целого дня не хватит. Я был рад, что приехал — эта поездка дала мне много новых знаний.

Крупное везение

— А какие у вас теперь ожидания от волонтерства, от поездки в Россию?

Прежде всего я хотел бы получше узнать Россию. Рад, что смогу снова туда приехать. Для меня важно и само участие в этом событии.

Я только начал понимать, что меня выбрали, особенно когда люди спрашивают, что надо сделать, чтобы попасть на ЧМ-2018. Мне очень повезло, что меня выбрали.

Я хотел бы сказать так: всегда стоит пробовать. Это банально, но я без эмоций к отбору подошел, потому что даже допустить не мог, что меня выберут, даже в душе смирился, что из этого ничего не получится. Но постепенно, по мере приближения ЧМ-2018, я все более отчетливо осознаю, что стоило попробовать. Я думаю, что одно из самых главных ожиданий — благодаря всему этому я получу опыт, это сможет помочь мне найти работу.

Сборным — удачи

— Давайте вернемся к главной причине вашей поездки в Россию — к ЧМ-2018. Вы наверняка будете болеть за польскую сборную. Каковы шансы поляков в этом турнире?

— Я в целом стараюсь не настраиваться слишком оптимистично, потому что можно сильно разочароваться. Конечно, я желаю нашей сборной всего наилучшего. Я слышал, что их уровень очень вырос по сравнению с тем, что было некоторое время тому назад. Выйдут ли они из группы? Думаю, что выйдут, но на какой-то больший успех я бы не рассчитывал.

— А каковы шансы России?

— Мне трудно сказать. Россия, кажется, не очень известна в мире футбола. Наверняка для сборной было бы большим счастьем выиграть, особенно в своей стране. Я тоже желаю им успехов.

— Короче говоря, вы реалист. Если не Польша и Россия, кто может стать чемпионом мира по футболу?

— Думаю, что из традиционных участников это будут Германия и Франция, я сразу подумал об этих командах.

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