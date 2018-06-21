Без трудностей перевода: история волонтера ЧМ-2018, знающей девять языков

Имке Хундт, живущая в Нижней Саксонии (Германия), будет принимать участие в Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ в качестве волонтера. Несмотря на то, что девушка пока не очень хорошо знакома с российской культурой, она надеется восполнить пробелы во время мундиаля и обзавестись новыми друзьями со всего света.

Имке Хундт на Чемпионате мира по футболу FIFAТМ не впервые. Она была волонтером во время ЧМ-2014 в Бразилии, теперь на очереди турнир в России. Традиционно девушка помогает в функции "Взаимодействие со СМИ". От опыта волонтерства в Бразилии у Имке Хундт остались самые приятные воспоминания.

"Мы помогали журналистам и телевизионщикам. Мы готовили пресс-конференции, стояли у кромки поля, чтобы помогать фотокорреспондентам, или на трибуне для представителей СМИ", — рассказывает Имке.

Она призналась, что опыт добровольца очень помогает в обычной жизни.

Ты видишь, что то, что ты делаешь (и делаешь с удовольствием), доставляет удовольствие и другим людям. Ты не просто помогаешь им, но и знакомишься при этом с многими хорошими людьми, — рассказала девушка.

Она также добавила, что она по-прежнему поддерживает контакты и часто встречается с "огромной, буквально всемирной сетью" других волонтеров, вместе с которыми она была добровольцем в прошлые годы.

По следам Олимпиады в Сочи

Девушка признается, что пока не очень хорошо знакома с российской культурой, но не переживает по этому поводу, а, наоборот, предвкушает получение новых знаний.

"Россия кажется мне очень интересной страной, я там еще ни разу не была. Но у меня есть много друзей и знакомых из России. Я считаю эту страну интересной, потому что у нее очень долгая история и богатая традициями культура. Это огромная страна с такими классными городами, как Москва и Санкт-Петербург", — сказала Имке Хундт.

Несмотря на симпатии к двум крупнейшим городам России, девушка решила поехать в качестве волонтера в Сочи. Этот выбор был вполне осознанным. В Сочи у Имке Хундт живет подруга, а еще она много слышала о том, что город после XXII зимних Олимпийских игр 2014 года имеет отличную инфраструктуру.

"Это классный город. В частности, там предлагается очень хорошая туристическая и культурная программа", — сказала Имке Хундт.

"Только ребята Йоги!"

Имке Хундт владеет в общей сложности девятью языками, в том числе английским, испанским, португальским и французским, поэтому у нее будет большое преимущество во время мундиаля.

В Сочи будут выступать разные команды — сборные Германии, Испании, Португалии, Швеции, Перу и Бельгии. Я владею языками, на которых говорят в некоторых из этих стран, и могу делиться с людьми справочной информацией или выступать в качестве переводчика, — рассказала Имке.

Для многих журналистов английский не является родным языком, поэтому Хундт будет с удовольствием помогать работникам СМИ.

Кроме языковой практики волонтер ожидает от ЧМ-2018 новых знакомств и получения полезного опыта: "Во-первых, конечно, победы сборной Германии. Во-вторых, конечно, я надеюсь получить новый интересный опыт, познакомиться с новыми людьми и получить приятный культурный обмен", — говорит Хундт.

Будучи болельщицей сборной Германии, девушка надеется, что команде удастся отстоять титул и победить на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ.

"Иначе быть не может! Только ребята Йоги! (тренер сборной Германии Йоахим Лев, краткая форма имени — Йоги. — Прим. ред.)", — сказала Имке Хундт.