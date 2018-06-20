Дмитрий Губерниев оценил помощь волонтеров на ЧМ-2018

В городском пресс-центре Сочи прошел брифинг Дмитрия Губерниева, российского спортивного комментатора и телеведущего, сообщает корреспондент "Года волонтера". Особую важность в своем выступлении перед журналистами спикер придал значению волонтерского движения, отметив его успех и развитие в России.

Я осознал значимость волонтерского движения на Универсиаде 2013 года в Казани. Честно скажу, раньше относился к волонтерству с долей скептицизма. Но потом я увидел, как волонтерское движение у нас, в России, превратилось в самый настоящий культ в хорошем смысле слова. Поздравляю с Годом волонтера!" — сказал он.

Губерниев рассказал, что сейчас состоит в "Волонтерах Победы" и часто общается с волонтерскими организациями.

"Я хочу сказать волонтерам огромное спасибо за знание языков, за улыбки, за интерес в глазах, за красоту — это прекрасно! Всем волонтерам я желаю не останавливаться на достигнутом и каждый раз самореализовываться и совершенствоваться", — отметил телеведущий.

В городе Сочи на чемпионате мира работает 1580 городских волонтеров и 1400 волонтеров FIFA.